Антресольный этаж в квартиру

Антресоль (мезонин) — промежуточный этаж или полуэтаж, который в 1,5-2 раза увеличивает полезную площадь помещения и при этом сохраняет ощущение простора, что актуально для квартир с планировкой «студия». На антресольном этаже можно устроить кабинет, кухню, спальню или гардеробную.

Нормы строительства антресолей

Свод правил «Здания жилые многоквартирные»:

высота комнаты — от 4,3 м;

площадь под антресольный этаж — не более 40% общей площади квартиры;

минимальная нагрузка, которую должна выдерживать антресольная площадка — 100 кг/см2;

мезонин нельзя устраивать на балконах и лоджиях, поскольку это — вспомогательные помещения, входящие в общую площадь квартиры.

Проект разрабатывают с учетом состояния несущих стен. Строительство антресольного этажа по ППМ №508-ПП трактуется, как перепланировка, для которой необходимо разрешение жилищной инспекции. По окончании работ инспекция осуществляет приемку перепланировки.

Конструктивные особенности

Несущая часть антресоли — бетонные, металлические или деревянные балки, которые закладывают вдоль стены или на столбы с упором в пол. На каркас укладывают основание — пустотелые облегченные панели (бетон, керамика), щиты из дерева или настилы из металла.

Основание закрывают напольным покрытием. По краю площадки собирают ограждение (выбор материалов не ограничен). Необходимо продумать вентиляционный канал, иначе все запахи снизу поднимутся наверх, и отопление (например, теплый пол).

Для доступа на этаж устанавливают лестницу.

Полуэтаж в студии — преимущества полуэтажа из металла

Элементы антресоли:

опорные колонны;

вспомогательные балки;

настил;

ограждения;

лестница открытого типа.

Каркас сваривают из швеллера, труб разного сечения, что существенно ускоряет монтаж.

Надстройка из металла не затрагивает несущие стены, поэтому на нее легче получить разрешение, чем на другие виды увеличения жилой площади.

Полуэтаж служит десятилетиями без капремонта и текущего обслуживания.

Конструкции из металла вписываются в популярные стили дизайна интерьеров современных студий — от классики до хай-тек.

Лестница на антресольный этаж

Самая безопасная и удобная — маршевая лестница, установленная вдоль стены. Под ней можно сделать выдвижные ящики в ступеньках, полки для хранения вещей.

Самая компактная — консольная лестница, у которой нет каркаса. Ее ступени закрепляют в стене, поэтому такое решение не годится для гипсокартонных и других слабых перекрытий.

Небольшую винтовую лестницу можно поставить в центре студии или в углу. Она занимает мало места, но не слишком удобна из-за кругового подъема и забежных проступей. По винтовому сооружению трудно поднимать габаритные или тяжелые предметы.

Если высота антресоли меньше 2 м, можно пользоваться стремянкой или складной лестницей типа гармошка.

Лестница на антресоль из металла

Удачное решение для студии — модульная лестница. Металлокаркас собирается, как конструктор. Монтаж занимает от 3 до 6 часов. Можно регулировать угол наклона, высоту шага. Крепеж из металла надежно фиксирует элементы. Основание покрывают порошковой краской, хромируют, золотят. Деревянные проступи обеспечивают комфортную бесшумную ходьбу.

Высота лестницы — до 2,8 м. Один модуль выдерживает до 200 кг. При этом вес всей конструкции не превышает 250 кг и не создает нагрузки на пол.

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