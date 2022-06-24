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Топ-10 советов диетологов, как не стареть и быть здоровым

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Топ-10 советов диетологов, как не стареть и быть здоровым
Фото: pixabay.com

Многие россияне в последние годы стараются вести здоровый образ жизни. Однако не все понимают и знают, что нужно делать и как не навредить организму. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» собрали самые популярные новости о том, как поддерживать себя в форме и следить за здоровьем.

Главный витамин для улучшения памяти

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала, что витамин B12 поможет справиться с плохим настроением, апатией, бессилием, снижением когнитивных функций и бессонницей. По словам специалиста, он также подойдет для борьбы с потерей концентрации внимания, проблемами с засыпанием и сложностями с пробуждением, головными болями и шумом в ушах.

Эксперт уверена, что в большинстве случаев дефицит этого витамина возникает у людей, которые не едят животные продукты и страдают нарушением пищеварения, а также у диабетиков и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.

Каждый человек может подобрать удобную для него форму употребления витамина В12. Например, таблетки, подъязычные спреи или инъекционные формы. Принимать его нужно в первой половине дня, так как В12 — это первый неврологический витамин, дающий силу и энергию, пишет «Московский комсомолец».

Рецепт овсянки для снижения холестерина

Американский врач-диетолог Лорен Манакер рассказала, что если класть в овсяную кашу корицу, грецкие орехи или чернику, то она будет способствовать снижению уровня вредного холестерина. Диетолог заявила, что результаты 13 независимых исследований указывают на то, что корица в некоторых случаях способствует уменьшению количества липидов в крови.

— Требуется еще множество дополнительных исследований, однако предварительные данные указывают на то, что корица может помочь привести уровень холестерина в норму, — рассказала Манакер.

Грецкие орехи также снижают уровень холестерина, считает диетолог. А черника способна не только поддержать нужный уровень полезного холестерина в крови, но и улучшить работу сердечно-сосудистой системы, пишет «Столица С».

Главные правила похудения

Перед тем как начать процесс похудения, важно понять, что у человека нет никакого гормонального сбоя. Однако даже если у него присутствуют данные патологии, он может сбросить вес, считает эндокринолог-диетолог Анна Левчина.

Специалист уверена, что в диетах нет никакого смысла. Любое ограничение влечет за собой срыв. Это неизбежный процесс, он происходит независимо от человеческой силы воли.

— Важно помнить, что диета — это временная мера, благодаря ей можно скинуть три килограмма к мероприятию, но потом, когда мы вернемся к изначальному стилю питания, мы наберем, — сказала она.

По словам диетолога, возможно похудеть за счет правильного питания без физической активности. Главное — соблюдать дефицит калорий. Сбросить вес только на спорте тоже можно, но для этого он должен быть очень активным. Если человек бегает пару раз в неделю вокруг дома, то это не поможет похудеть — нужны тяжелые нагрузки. Однако в идеале лучше соблюдать комплексный подход, пишет «Спорт-экспресс».

Неожиданные свойства чеснока

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала неожиданные свойства чеснока. По словам эксперта, он помогает разжижать кровь и препятствует размножению бактерии Helicobacter pylori.

Чеснок известен своими бактерицидными свойствами. Его принято употреблять для профилактики простуды. Более того, в нем содержится витамин C. Но он также способен разжижать кровь.

— В чесноке находится аллицин, то есть кроворазжижающее естественное средство. Густая кровь опасна образованием тромбов и, соответственно, повышением давления, которые провоцируют инсульты и инфаркты, — передает слова эксперта «Москва 24».

Специалист рекомендует употреблять не больше одного зубчика чеснока в день. Также он способен помочь предотвратить возникновение язвенной болезни, так как мешает размножению бактерии Helicobacter pylori, пишет «Спорт-экспресс».

Продукты для восстановления работы печени

Врач — диетолог-нутрициолог Марина Макиша рассказала, что для защиты печени необходимо включить в рацион томатную пасту и нежирные сорта творога.

По словам специалиста, томатная паста содержит ликопин. Этот антиоксидант очень важен для восстановления клеток печени, даже в случае приема алкоголя. А в твороге есть аминокислота метионин, которая способствует ускорению обмена веществ и быстрому снижению веса. Это вещество помогает клеткам печени восстановиться, передают «Известия».

Какие напитки разрушают кости

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что молоко, кофе и сладкие газированные напитки разрушают кости.

По словам специалиста, в молоке содержатся кислые компоненты, которые вымывают полезные вещества из организма.

— Молоко имеет кислое основание в составе. Если его не поддерживать щелочными компонентами, а именно овощами, содержащими большое количество волокон, кальций из организма будет вымываться, приводя к остеопорозу, — рассказала она.

Более того, разрушать кости может кофе. Он нарушает процесс усвоения кальция, магния и некоторых других минеральных веществ. Пить кофе лучше подальше от приема пищи. К тому же он обезвоживает организм, поэтому на чашку кофе должно быть не менее стакана воды, объяснила врач.

Сладкие газированные напитки могут привести к остеопорозу, предупреждает диетолог. В них содержится ортофосфорная кислота, которая негативно сказывается не только на состоянии желудочно-кишечного тракта, но и зубов, пишет «Москва 24».

Опасные продукты после 60 лет

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям старше 60 лет не злоупотреблять мясом, маринованными продуктами, насыщенными жирами, а также сладким и жареным. Специалист считает, что в пожилом возрасте пищеварительный тракт работает уже не так, как в молодости. Организму будет сложно переварить баранину, свинину и говядину.

По словам специалиста, после 60 лет следует потреблять как можно меньше насыщенных жиров.

— В пожилом возрасте у человека, как правило, есть проблемы с сосудами. У очень многих уже атеросклероз, то есть отложение холестериновых бляшек. И поэтому продукты, которые содержат много холестерина, нужно уменьшать и больше включать ненасыщенные жиры, то есть масла, семечки, жирную рыбу, — рассказала она.

Эксперт подчеркнула, что к 60 годам в организме накоплено много различных мутаций. Продукты, богатые канцерогенами, красителями и консервантами, могут стать последней каплей и запустить неконтролируемый опухолевый процесс, пишет «Москва 24».

Самые вредные салаты

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что самыми вредными среди популярных салатов у россиян являются оливье, селедка под шубой и мимоза. По ее словам, оливье — это сумасшедшая углеводная бомба с большим количеством калорий. А селедка под шубой противопоказана людям, склонным к отекам и проблемам с почками.

Эксперт отметила, что любой салат можно сделать менее вредным для здоровья.

— Если рассматривать оливье, то менять колбасу на куриное филе. Его даже не нужно дополнительно солить, потому что оно уже будет достаточно соленым из-за общего количества разных ингредиентов. Майонез заменить йогуртовым соусом. Можно даже с оливковым маслом. Салат будет менее калорийным и больше полезным. Также многие заменяют яйца на авокадо. В авокадо — полезные жиры, оно не способствует выработке плохого холестерина, а в желтке яйца его много, — передает ее слова Ura.news.

Разрушительное действие водки

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что водка при регулярном употреблении оказывает разрушительное действие на организм. Однако в малых дозах спиртное может быть полезно. Например, как антибактериальное средство или для прогрева организма при простудных заболеваниях, а также для улучшения кровообращения.

Арзамасцев рекомендует выпивать не больше одной рюмки и не злоупотреблять. Иначе это может привести к привыканию и серьезным последствиям, пишет ferra.ru.

Чем нельзя закусывать алкоголь

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что нельзя для закуски выбирать десерты, еду со специями и усилителями вкуса.

— Сладким очень вредно закусывать алкоголь, а еще газированными напитками запивать не стоит. Есть момент суммирования вреда. Для гипертоников вредна соленая закуска. Для них и сам алкоголь вреден. Спиртное плохо действует на печень, но так же плохо влияют алкогольные напитки в сочетании с мясом со специями, ароматизаторами и усилителями вкуса, — приводит его слова Ura.ru.

Более того, врач дал рекомендации, как снизить вред от спиртных напитков для организма. По его мнению, нужно пить мало и медленно. Также не стоит употреблять спиртное на голодный желудок, пишет «Спорт-экспресс».

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