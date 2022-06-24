Специалисты семейного центра помогают избежать ревности между детьми

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С появлением в семье второго и третьего малышей жизнь старшего ребенка меняется. Вопрос о том, как справиться с ревностью между детьми, волнует столичных мам и пап. С начала года более 1,2 тысячи родителей обратились по этому поводу в семейные центры. Как сохранить баланс и гармонию в отношениях между детьми, рассказывает психолог семейного центра «Печатники» Ирина Кутянова.

В столице работают 25 семейных центров, в которых оказывают помощь родителям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

В семейный центр обратилась София, мама 6-летнего Кирилла и 3-летнего Егора. Женщину беспокоило, что дети постоянно ссорятся между собой за ее внимание, не могут найти общий язык. Специалисты предложили Софии посетить консультации психолога. На занятиях выяснилось, что младший ребенок в последнее время часто болеет, соответственно, родители уделяют ему больше внимания, чем старшему. А Кириллу кажется, что его меньше любят.

— Ревность возникает, когда ребенок думает, что он может потерять внимание и любовь родителя. Поэтому у него включается защитный механизм: «мама меня больше любит», «мама только моя», — говорит психолог семейного центра Ирина Кутянова.

На консультациях София узнала, как ввести правила и создать комфортные для всех границы в семье. Специалист объяснила женщине, что нельзя сравнивать детей между собой, рассказала о том, как важно уделять внимание каждому в равной степени. Также ей посоветовали научить сыновей играть в командные игры. Спустя месяц женщина отметила, что взаимоотношения между детьми улучшились.

— Я очень благодарна психологам за помощь. Ребята стали дружно проводить время вместе, делиться игрушками. Раз в неделю муж остается с младшим сыном, а мы с Кириллом гуляем вдвоем. В эти моменты я чувствую, как мы сближаемся, сын стал делиться со мной своими мыслями и переживаниями, — сказала София.

Признаки ревности между детьми

— Конфликты и проявление агрессии

Испытывая внутреннее напряжение от чувства ревности, ребенок проявляет агрессию. Такое поведение, как правило, импульсивно. Оно проявляется во враждебном поведении: например, ребенок отказывается общаться с младшим братом или говорит, что он ему не нужен.

— Шаг назад в поведении

Из-за появления второго ребенка старший начинает переживать, все ли еще он любим в семье. Для проверки своих опасений ребенок словно копирует поведение новорождённого. Например, отказывается сам одеваться, есть.

— Непослушание, капризность, упрямство

Такое поведение может быть проявлением ревности. Ребенок старается привлечь внимание родителей любыми способами.

Советы родителям:

Старайтесь психологически подготовить старшего ребенка к рождению младшего. Убедите, что с появлением малыша вы не станете его меньше любить.

Помогите старшему ребенку почувствовать себя значимым. Советуйтесь, что приготовить на ужин, куда лучше пойти на выходные. Также не забывайте благодарить его за помощь в домашних делах.

Уделяйте внимание каждому ребенку. Выделяйте время на занятия со старшими детьми. Подключайте других членов семьи в помощь. Например, пока бабушка занимается с младшим ребенком, мама идет со старшим в спортивную секцию или в кино.

Учите детей быть одной командой. Для этого подойдут совместные игры или чтение сказки, которые учат взаимовыручке и помогают справиться с трудностями. Поощряйте помощь братьев и сестер друг другу, ведь от этого во многом зависит, как будут складываться их взаимоотношения в дальнейшем.

Определите правила и границы поведения в семье. Можно вместе составить свод семейных правил, красиво оформить и повесить на видном месте. Например, «Мы любим и уважаем друг друга, поэтому дружим и договариваемся. Мы всегда поддерживаем и помогаем друг другу».

Не сравнивайте детей между собой. У братьев и сестер разные характеры и способности. Очень важно, чтобы каждого ребенка хвалили за достижения в тех занятиях, которые получаются у него лучше всего.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций помощи родителям с детьми: 25 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.