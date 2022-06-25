Когда Бабкина была рыжей: звезды вспоминают свои выпускные балы

Сергей Лазарев и директор столичной школы № 1061 Маргарита Пыльнова / Фото: Из личного архива
В субботу, 25 июня, у столичных школьников пройдут выпускные вечера. Накануне звезды рассказали «Вечерней Москве» про свои первые балы.
Выпускной народной артистки РФ Надежды Бабкиной проходил в школе.
— Нам устроили бал с шампанским и вином, — вспоминает артистка. — Я тогда отрезала себе волосы и выкрасила их в желто-рыжий, соломенный цвет. Платье сама себе сшила. Когда его надела и пришла на праздник, меня сразу не признали и даже аттестат отказывались выдавать. Гуляли мы и танцевали всю ночь, а на следующее утро на рассвете я улетела в Астрахань — туда, где много лет назад решилась моя судьба. В 1967 году я поступила в Астраханское музыкальное училище.
Надежда Бабкина (слева) с одноклассницей Шурой Завардиной / Фото: Из личного архива
Народная артистка России Валерия в праздник показывала пародии на педагогов.
— В течение всего года я собирала крылатые выражения наших учителей, — говорит певица. — Когда я произнесла «ерундовина с морковиной», все вспомнили, что так говорила учительница химии Людмила Константиновна.
Школьное фото Валерии / Фото: из личного архива
У заслуженного артиста России Яна Осина бал прошел в спортивном зале школы. Но все при этом нарядились.
— На мне был двубортный пиджак отца. Когда началась дискотека, я со своей девушкой пошел гулять и тогда ее впервые поцеловал. А расстались мы лишь под утро, — говорит Осин.
Ян Осин на своем выпускном / Фото: Из личного архива
Народный художник России Никас Сафронов на выпускной отправился вплавь по Волге в сильный шторм:
— Я уже в 12 лет переплывал реку туда и обратно, но тогда добрался лишь до корабля, который стоял посередине Волги. «Покорил» километра полтора. Меня хотели доставить на берег, но я отказался. Отсутствовал часов шесть. Друзья уже заявили в полицию.
Никас Сафронов с одноклассниками / Фото: Из личного архива
Музыкант Родион Газманов отметил выпускной в Великобритании:
— Коктейльная вечеринка, смокинги, светские беседы. А потом все пошли гулять в ночи по городу.
У певца Сергея Лазарева выпускной прошел в 1999 году.
— Это было прекрасное время: без интернета и мобилок. Сейчас ребята жизни себе без них не представляют. Но я рад, что выпускники танцуют под мои песни.
Празднует весь город
Выпускница Виктория Трунова танцует на своем выпускном вечере в Парке Горького / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
«Вечерка» узнала, на каких городских площадках будут проходить выпускные и какую программу готовят для ребят.
В этом году выпускные вечера впервые за несколько лет пройдут не в дистанционном, а в очном формате. Так что празднование окончания школы, как и раньше, будет сопровождаться яркими мероприятиями, концертами и салютом.
Парк Горького: Клава Кока, Даня Милохин.
Традиционно самый масштабный общегородской выпускной состоится в Парке Горького (Крымский Вал, 9). Он начнется 25 июня в 20:00 и продлится до 6 утра следующего дня. Для выпускников приготовили обширную развлекательную программу. На главной сцене у фонтана выступят более 50 артистов, среди которых Леонид Агутин, Клава Кока, Даня Милохин, Дава и многие другие, а на набережной можно будет потанцевать под диджей-сеты. Помимо этого, по всей территории парка разместят зоны с настольными играми, киберспортивными соревнованиями и даже турнирами по экстремальному спорту. Проход школьников будет осуществляться по QR-коду.
«Лужники»: Митя Фомин, Анна Асти.
Эстафету общегородского выпускного также принимает стадион «Лужники» (улица Лужники, 24). В этом году там состоится бесплатный фестиваль «Звезды Русского радио», где выступят Люся Чеботина, Митя Фомин, Анна Асти и еще несколько десятков артистов. Фестиваль начнется в 14:00 и закончится вечером.
Мэрия: звезды эстрады и балета.
А для тех, кто предпочитает более торжественные, помпезные мероприятия, организует выпускной бал мэрия Москвы (Тверская улица, 13). Выпускников ждет насыщенная программа с участием звезд эстрады и балета, лазерное и бумажное шоу, а также конкурсы с интересными призами. Начало — в 20:00. Попасть туда можно, оплатив билет, стоимость которого 15 тысяч рублей.
Кремль: танцы и награды.
Выпускной вечер можно будет отметить в Кремле (улица Воздвиженка, 1). Там организуют пять уникальных площадок для танцев: Александровский сад, Кремлевский дворец, Сапожковская площадь, Красная площадь и Гостиный Двор. Там выступят лучшие диджеи страны и популярные артисты. На торжественной части мероприятия победителей премии «Выпускник» наградят памятными призами и дипломами. Начало мероприятия в 19:30.
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