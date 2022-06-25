Как приобщить детей к чтению книг: советы специалистов

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Чтение должно доставлять удовольствие. Но вопрос, как приобщить к хорошей литературе детей, по-прежнему вызывает дискуссии. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами пытается разобраться, почему в наши дни это превратилось в проблему и всегда ли в ней виноват интернет.

Каждый раз умиляюсь, наблюдая, как внуки с упоением слушают старые, добрые, всем известные сказки. Идиллия рушится в тот момент, когда невестка достает книжку с пометкой «для самостоятельного чтения». Младший, двухлетний, отправляется играть, а у пятилетнего Максима в голубых глазах тут же начинают плескаться слезы. Уговорить его позаниматься удается, пообещав, что читать самому — интересно. Но когда внук с третьего, если не с пятого, раза осилил слово «му-хо-мор», кажется, он почувствовал себя обманутым.

Но научить читать — это одно, тут детский сад, школа помогут. Да и методик, лайфхаков всяких не счесть. «Как-нибудь, да научатся», — беспечно машет рукой невестка. Другой вопрос — полюбит ли.

— Между умением складывать буквы в слова, предложения и пониманием текста — огромная разница, — говорит педагог столичного образовательного центра Ольга Красновская. — Поэтому натаскивать малыша на техническое чтение, когда он еще не готов воспринимать смысл, не стоит. Меня часто спрашивают, как заставить ребенка полюбить чтение. Странный вопрос, ведь, как известно, насильно мил не будешь. Так что если по принуждению, то никак. Но прививать желание взять в руки книгу, конечно, нужно с раннего детства. Методик действительно много, а самые эффективные из них базируются на том, чтобы вызвать у ребенка интерес. Тот же мухомор можно было, например, слепить из пластилина, сделать аппликацию или срисовать его изображение со страниц букваря.

Такие «подсказки» важны на первых порах для развития воображения, памяти. В следующий раз ребенок уже без картинки легко представит, как выглядит этот ядовитый гриб. Или узнает его, увидев в природе. Повзрослев, в процессе чтения дети осваивают более сложные понятия: эмоции, чувства героев произведений, совершенствуют навыки анализа тех или иных событий. Но происходит это только в том случае, если то, о чем они читают, цепляет, вызывает желание углубиться в подробности. В этом и заключается одна из самых серьезных проблем отношения к чтению современных детей и подростков.

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Социологи, психологи и педагоги наперебой заявляют: в цифровом обществе, переполненном огромными потоками информации, трансформируются не только читательские привычки, но и способность к восприятию художественного текста, которая катастрофически снижается на фоне растущей тенденции к поверхностному чтению.

— Дьявол, как говорится, кроется в деталях, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Как ни парадоксально, по статистике, читают сегодня и взрослые, и дети больше, чем лет двадцать лет назад. У нас же у всех практически постоянно мелькают перед глазами тексты — в соцсетях, новостных лентах, СМС-сообщениях. Но к образованию, развитию творческих и умственных способностей, формированию внутреннего мира, духовной и эмоциональной составляющей, то есть всего того, что предполагает читательская культура, это беглое «чтиво» никакого отношения не имеет. И беспокойство, что дети стали меньше читать, связано именно с этим. Речевая и стилистическая упрощенность сетевого общения спровоцировала определенную деградацию вдумчивого чтения.

Исследования, проведенные в школах страны, показывают, что у 42 процентов подростков скорость чтения существенно превышает качество усвоения полученной информации. То есть в книгу-то смотрит, а видит… сами знаете что. Ни уму, ни сердцу. Просто буквы, которые прочесть не хочется, но надо. В тенденциях к механическому запоминанию текста и поверхностному чтению стало уже традиционным обвинять интернет. Доказано: просматривание текста с экрана замедляет скорость чтения и резко снижает показатели внимания, концентрации на деталях, подробностях. То есть как раз того, что требуется для серьезного анализа художественного произведения.

— Чтение новостей и серьезной литературы — две большие разницы, — говорит кандидат педагогических наук Татьяна Седова. — При чтении с экрана человек выхватывает лишь главную суть, которая обычно подается в заголовках. Знакомство с текстом осуществляется по принципу пяти строк: мы выхватываем первое предложение, потом проглядываем, о чем говорится в середине текста, и быстренько движемся к концу, где выводы. Все! Общее представление имеем. Дальше экран сам подсказывает, где найти дополнительную информацию: открыть ссылки, посмотреть видео и так далее. Отсюда и возникло понятие «клиповое мышление». Но для прочтения художественной литературы такая манера категорически не подходит, поскольку роман, повесть, рассказ — это единое произведение, с глубоким смыслом, приглашающее к размышлению. Беда в том, что в стремлении привить детям любовь к чтению на этот фактор редко обращают внимание. А в итоге выросло поколение, умеющее читать быстро, но не понимающее, как читать вдумчиво.

Наши дети не видят разницы между сообщением в сети и художественным произведением. Для них и то, и другое — просто текст. С другой стороны, интернет с его безграничными источниками информации, безусловно, помогает заполнять пробелы в знаниях. Многие считают, что читать книги в онлайне вредно. Я бы сказала иначе: учиться работать со словом, текстом, безусловно, нужно начинать на бумажных носителях. А в цифровое пространство за серьезной литературой должен идти уже подготовленный читатель, понимающий разницу между легковесным просматриванием и глубоким чтением. В принципе сегодня учить детей читать нужно в два этапа: сначала знакомить их с азбукой, техникой чтения, а затем прививать навыки осваивания серьезных текстов, стоящих вне потока поверхностной информации.

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Тем не менее школьная программа предполагает освоение определенного списка художественных произведений. А кроме заданного по литературе, немало читать приходится и по другим предметам.

— Сын читает постоянно! — говорит мама ученика седьмого класса Ольга Ткачева. — То по истории зададут дополнительную литературу, то по биологии, даже по химии. Он перелопачивает огромное количество текстов. Да, поверхностно. Но иначе не получается.

Такое мнение все чаще высказывают родители и в соцсетях. «Какой смысл давать детям список дополнительной литературы, если они и обязательную-то освоить не могут?» — пишет на одном из родительских форумов мама десятиклассницы Татьяна П. «Вот именно! — вторит ей Игорь Прохоренко. — О какой любви к книгам может идти речь при таком подходе?» «Трагедии вообще никакой не вижу, ребенок не обязан любить читать, — отвечает ему молодая мама Мила. — Сегодня чтение нужно исключительно для учебы».

К слову, одна из образовательных онлайн-платформ недавно провела опрос среди российских школьников. Оказалось, что подавляющее большинство ребят читают только то, что им задают.

— Это еще одна серьезная проблема, связанная с кризисом детского чтения, — считает психолог Людмила Федотова. — Чтение становится прагматичным. Поэтому у молодого поколения формируются совсем другие читательские привычки, чем у их бабушек, дедушек, пап и мам. Процесс чтения превращается в нагрузку, а не в удовольствие. Психологически делать то, что внапряг, трудно. Значит, нужно как-то упростить процесс. А в интернете можно найти краткий пересказ любого произведения, входящего в школьную программу. Однажды на одном сайте нашла «Войну и мир», изложенную в двух абзацах.

По мнению преподавателя русской литературы одного из столичных вузов Сергея Лысакова, проблема чтения связана и с тем, что художественные произведения современное юношество воспринимает точно так же, как научную литературу.

— Скрытые смыслы, образно окрашенная лексика, эмоции главных героев — все это есть в романах, повестях, рассказах, стихотворениях, — говорит он. — А научный текст предполагает точность значений. На занятиях с первокурсниками я вижу, что ребята ищут, например, в романе Достоевского «Преступление и наказание» четко сформулированные ответы, по примерам вопросов из того же ЕГЭ. А их нет, до них докопаться, додуматься нужно. И это вызывает сложность.

Еще одно исследование, проведенное образовательным порталом, показало, что на уроках по анализу художественного текста школьники чаще знакомятся с уже готовыми вариантами интерпретации литературных произведений. А при необходимости понять смысл произведения испытывают трудности.

— Они просто не знают, с чего начать, не имея навыков самостоятельного анализа и понимания текста, — продолжает педагог. — Читают глазами, мозгом, но не душой — вот что плохо. Одна с тудентка меня однажды в лоб спросила: «А как я должна относиться к Наташе Ростовой, чтобы вы мне поставили зачет?»

Согласно данным «Росиндекса», наибольшую читательскую активность сегодня проявляют россияне в возрасте от 16 до 24 лет. И Российский книжный союз опровергает стереотип, что подростки и молодежь ничего не читают. Напротив, они буквально пачками скупают книги. Правда, опять-таки преимущественно «для делового чтения». Причем к этой категории молодое поколение нынче относит практически всю классическую художественную литературу. И если в младшем возрасте дети быстро припоминают хоть пару-тройку любимых произведений, то старшеклассники чаще всего отвечают, что у них нет времени «читать для себя».

— Такая формулировка, пожалуй, впервые за многие годы появилась в ответах юных респондентов во время и после пандемии, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Видимо, во время дистанционного обучения, скучая, дети все-таки распробовали чтение, начав хоть какие-то книги рассматривать в качестве удовольствия. И речь идет именно о художественной литературе. Очень важно не упустить этот проявившийся порыв. И значит, родителям и учителям стоит обратить внимание на предпочтения юных читателей. Ведь важно не только как, но и что читают наши дети. Вкус к хорошей литературе дает очень много: начав читать то, что интересно, мы приучаем себя к серьезному чтению вообще.

Согласна с этим и педагог Татьяна Седова. По ее мнению, обязательный или рекомендованный список у современных детей вдохновения не вызовет, какие бы интересные и полезные книги ни были в него включены.

— Нынешнее молодое поколение куда более свободолюбиво, — говорит она. — И в то же время менее романтично. Современные подростки очень четко понимают, чего они хотят. С одной стороны, хорошо, когда есть план действий. С другой — чрезмерный прагматизм обедняет внутренний мир, духовную составляющую личности. А ведь все это дает чтение хорошей, качественной литературы. И для того, чтобы ребенок дорос и дотянулся до полки с произведениями классики, сначала надо сделать все, чтобы он начал понимать, что книга дарит возможность испытывать эмоции, сопереживать, смеяться, горевать, соглашаться, возражать, то есть думать и чувствовать.

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Кстати, исследователи недавно определили, как меняются из поколения в поколение предпочтения юных читателей. Так, родившиеся в 70-х годах прошлого века зачитывались «Тремя мушкетерами», приключенческими романами Май Рида и «Унесенными ветром», миллениалы стали фанатами «Гарри Поттера» и героев «Властелина колец». А следующие за ними «зеты» и подрастающие «альфы» выбирают совсем другие книги. Им по душе произведения, рассказывающие о судьбе их сверстников. Фэнтези, со всеми вымышленными мирами, теряют популярность. Исследование, проведенное специалистами Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, показало, что дети младшего школьного возраста проявляют больший интерес к книжкам в реалистичном ключе, чем к волшебным сказкам.

— С одной стороны, всего, что касается фантастических и сказочных сюжетов, предостаточно в компьютерных играх, — комментирует педагог столичного образовательного центра Ольга Красновская. — Отчасти дети просто «наелись» многообразной вариативностью виртуальных миров. А в настоящей жизни много вопросов, ответы на которые хочется получить не из опыта каких-нибудь гоблинов или гномов. Тенденция интереса детей к литературе на социальные темы связана с их потребностью в откровенных разговорах о сокровенном. И в этом случае книга, в которой поднимаются проблемы, волнующие подростка, действительно, становится для него настоящим другом. Об этом стоит подумать папам и мамам. И уж точно не нужно навязывать своим чадам книги, которые они любили в своем детстве. У каждого времени, как говорится, свои песни. Задача взрослых — подать пример, чтобы их ребенок научился не просто листать страницы, а по-настоящему открывать для себя хорошие книги.

ЧТО ВЫБИРАЮТ ДЕТИ

Проведенное в мае этого года исследование одного из книжных интернет-магазинов показало, что наибольшей популярностью у детей пользуются такие произведения, как «Самый лучший папа» и «Мама меня любит» Татьяны Коваль, «Большая энциклопедия школьника», «Интимный ликбез с родителями и без» Юлии Ярмоленко, «Невероятная история о гигантской груше» Якоба Мартина Стрида, «Зайчик Сева обиделся! Полезные сказки» Елены Кралич, а также «Энциклопедия. Мое тело меняется» Джерри Бейли.

СОЦИОЛОГИЯ

Почти треть россиян не прочитала за год ни одной книги — такой вывод в ходе опроса сделали социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения в прошлом году. А в этом году ситуация кардинально изменилась: 92процента респондентов сегодня говорят, что читают книги. Чтение книг связано и с уровнем образования: если среди имеющих высшее образование 4 процентов не читают книг, то в группе со средним образованием таковых уже 13 процентов, а с неполным средним — 27 процентов.