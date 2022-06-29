Выпускницы Акселераторов 50+ центра «Моя карьера» представили свои работы на Московской неделе моды

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Выпускницы акселераторов «Бизнес на творчестве 50+» и «От идеи до подиума» специализированного центра занятости «Моя карьера» представили свои изделия на Московской неделе моды в парке «Зарядье» и на Тверском бульваре. Двенадцать мастериц предложили вниманию гостей мероприятия авторские валяные палантины, вязаные и плетеные сумки, украшения из самоцветов, одежду в лоскутной технике и другие уникальные вещи.

— Все участники акселераторов для старшего поколения очень талантливые. Обучение на курсе помогло им поверить в себя и получить полезные знания, которых не хватало, чтобы превратить хобби в дополнительный источник дохода или дело второй половины жизни. Рада, что наши выпускники не останавливаются на достигнутом и продолжают движение вперед. Гордимся ими и желаем новых побед, — подчеркнула Виктория Маркова, эксперт проекта 5.0. специализированного центра занятости «Моя карьера».

Московская неделя моды стала для выпускников акселератора возможностью применить на практике полученные навыки презентации своих товаров, общения с клиентами и продвижения бренда. Все мастерицы успешно справились с задачей.

Татьяна Суходоева, дизайнер украшений, финалистка и призер акселератора «Бизнес на творчестве»

— Благодаря знаниям, полученным в «Моей карьере» у меня появилась мотивация развиваться и монетизировать свое хобби. Начала активно продвигать свой магазин через социальные сети, участвовать в творческих мероприятиях, в том числе и здесь, — объяснила дизайнер.

Марина Березина, в прошлом бухгалтер, прошла обучение на акселераторах и получила приглашение на Московскую неделю моды.

— Если бы год назад мне сказали, что я буду представлять свои сумки на Московской неделе моды, бы не поверила. Но я здесь! Приятно, что на площадке можно представить свои работы и посмотреть, чем вдохновляются коллеги. Это создает особенную атмосферу праздника моды и творчества, — рассказала она.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники акселератора «От идеи до подиума» настолько сдружились во время занятий, что решили действовать сообща. На площадке в парке «Зарядье» они представляли сразу несколько творческих направлений: от валяных аксессуаров до одежды в технике лоскутного шитья. По словам Анны Петраченко, о такой стратегии она узнала во время обучения в центре «Моя карьера»:

— Все наши мастера открыли онлайн-магазины на платформе по продаже изделий ручной работы и начали продавать свои работы. Хотелось бы пойти дальше и найти своих покупателей еще и оффлайн. Такие мероприятия как Московская неделя моды — отличная возможность заявить о себе. А коллективная заявка позволяет сэкономить время, силы и затраты, — рассказала Петраченко.

Акселераторы «Бизнес на творчестве 50+» и «От идеи до подиума» проводятся в центре «Моя карьера с 2021 года в партнерстве с главной платформой по продаже предметов ручной работы «Ярмарка мастеров – Livemaster». Обучение за два года прошли уже более 400 москвичей старшего возраста. Большинство оформили самозанятость и открыли онлайн-магазины, где с успехом продают товары, сделанные своими руками.

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке