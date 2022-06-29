Кинотерапия в столичных семейных центрах помогает наладить отношения с близкими

Фото: Pexels

Более 1,5 тысячи родителей обратились в столичные семейные центры с вопросом, как сохранить эмоциональное здоровье ребенка. Поднять настроение можно разными способами, один из них — кинотерапия. Семейный просмотр и обсуждение фильмов — это возможность примерить на себя образы героев, познакомиться с другими точками зрения и обменяться впечатлениями. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Коптево» Наталья Васильева.

В столице работают 25 семейных центров, в которых оказывают помощь родителям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

В семейный центр обратился Владислав, папа 8-летнего Вани. Мужчину беспокоило, что сын часто грустит и отказывается от общения. Специалисты центра предложили семье пройти консультации психолога. На встречах выяснилось, что Ваня расстраивается, потому что папа мало времени проводит с ним.

Психолог центра порекомендовала Владиславу с сыном поучаствовать в кинотерапии. Для занятий специалисты подбирают фильмы, ролики, сериалы, мультфильмы для семейного просмотра. Дети и родители делятся впечатлениями, обсуждают сюжет и поступки героев. В частности, Владислав и Ваня поучаствовали в занятии по мультфильму «Душа». По сюжету главный герой — школьный учитель музыки — с детства мечтает играть на фортепиано в джазовом ансамбле. В шаге от исполнения своей заветной мечты он случайно попадает в другой мир, где зарождаются увлечения, мечты и интересы всех жителей Земли. Там он знакомится с молодой «душой» и всеми силами стремится попасть в свой мир. Мультфильм заставляет задуматься на тему поиска своего места в жизни. Такие тренинги помогают семьям сплотиться, развить коммуникативные и аналитические навыки.

— Мы с сыном ходим на кинотерапию два раза в неделю. Психолог подбирает фильмы, которые заставляют задуматься о взаимоотношениях, дружбе, благородстве. Мы с Ваней сблизились, он стал делиться своими мыслями, переживаниями, успехами. Я поддерживаю его во всех начинаниях. Спасибо специалистам семейного центра, что помогли наладить отношения с сыном и выровнять его эмоциональное состояние, — поделился Владислав.

Фильмы влияют на наше настроение

Во время просмотра кино мы испытываем симпатию к героям, пропускаем сюжет фильма через себя и вместе с персонажами освобождаемся от личных переживаний. Специалисты семейных центров используют метод кинопсихологии, чтобы укрепить отношения между детьми и родителями и стабилизировать эмоциональную атмосферу в семье.

Психологи в процессе беседы выясняют, какие сложности есть в семье, и подбирают нужный фильм. После просмотра участники анализируют героев, обсуждают их поступки, делятся своими переживаниями, эмоциями и впечатлениями о кино. Также фильмы можно смотреть с точки зрения исследователя. Узнать, как люди справляются с проблемами, к каким последствиям приводят разные способы общения. Благодаря фильмам родители и дети знакомятся с разными моделями поведения, новыми для себя точками зрения, развивают эмоциональный интеллект и внимание к деталям.

У детей и подростков формируется ролевая модель поведения на основе действий персонажа фильма или сериала. Они выбирают понравившегося героя с чертами характера, которыми хотели бы обладать. Столкнувшись с трудностями выбора или испытывая неуверенность в себе, ребята задумываются, как бы поступил их любимый герой в такой ситуации.

— Мультфильмы хорошо подходят для семейного просмотра, так как там в доступной форме раскрываются важные темы. На занятиях по кинопсихологии мы обсуждаем, каковы ценности героев, как они взаимодействуют между собой, какие эмоции испытывает персонаж. Такой эмоциональный и визуальный опыт помогает детям и взрослым разобраться в себе, понять свои сильные и слабые стороны и найти импульс, чтобы двигаться вперед, — сказала Наталья Васильева.

Мультфильмы укрепляют семью

Многие фильмы можно использовать для укрепления отношений между детьми и родителями. Один из них — мультфильм «Тайна Коко». Сюжет прост: мальчик, растущий в семье потомственных сапожников, мечтает стать музыкантом. Он готов идти к своей цели, невзирая на осуждение близких. Путь к мечте внезапно приводит его в волшебную страну. Через весь мультфильм прослеживается главная мысль: каждый человек — лишь звено в длинной цепи рода, и нужно помнить и почитать тех, без кого тебя не было бы на этом свете.

«Тайна Коко» учит детей уважать традиции, любить родных и при этом оставаться собой. Взрослым лента напоминает, что у каждого человека — свое предназначение, и ребенок должен идти своей дорогой, достигая успехов. Задача родителя — поддерживать его и быть рядом.

Специалисты центра рекомендуют мультфильмы для семейного просмотра:

— «Райя и последний дракон»

В мультфильме затронута тема дружбы, доверия к окружающим. Он учит уверенно идти к цели, не бояться трудностей и верить в свои силы.

— «Вовка в тридевятом царстве»

Мультфильм показывает, что благодаря трудолюбию, усердию и честности можно достичь высоких результатов.

— «Головоломка»

Лента раскрывает мысль о том, что важно принимать все свои чувства. Не стоит держать эмоции в себе — и погрустить может быть полезным. Важно просить близких о помощи и поддержке.

— «Ведьмина служба доставки»

Мультфильм учит детей быть дружелюбными, ответственными и самостоятельными. Показывает, что добро — это сила, которая помогает преодолеть любые невзгоды и испытания, становиться лучше и быть примером для окружающих.

— «Вверх»

Лента показывает пример отваги и честности. Учит детей воплощать свои мечты и держать слово.

— Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций помощи родителям с детьми: 25 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.