Центр «Моя карьера» и «Нетология» проведут в июле серию лекций по востребованным профессиям в сфере ИТ

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По мнению экспертов, к 2030 году в мире исчезнет более 50 профессий, в числе которых специальности турагента, переводчика, почтальона, охранника. Как приспособиться к стремительно меняющемуся рынку труда? Получить ответ на этот вопрос можно на бесплатных онлайн-лекториях, организованных специализированным центром занятости «Моя карьера». В июле слушатели узнают, как начать карьеру в сфере IT и какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшее десятилетие. На мероприятиях выступят эксперты образовательной платформы «Нетология».

— Стремительное развитие цифровых технологий во всех областях экономики способствует появлению целого пула новых специальностей. Среди них — digital-маркетинг, дизайн, программирование, аналитика и обработка баз данных и многие другое. Это, в свою очередь, открывает возможности для профессионального развития. На открытых лекториях участники смогут познакомиться с ключевыми трендами на рынке труда и узнать, как им соответствовать, чтобы оставаться успешным, — рассказала Ольга Лотванова, заместитель директора центра «Моя карьера».

12 июля в 14.00 руководитель Центра развития карьеры «Нетологии» Татьяна Смирнова расскажет, какие профессии будут востребованы в ближайшие 10 лет. Опытный эксперт оценит современные тенденции и даст практические советы, как оставаться квалифицированным и востребованным специалистом. Татьяна также подробно остановится на том, как начать карьерный путь и что делать, если нынешняя специальность становится менее востребованной, чем раньше. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Многие ошибочно думают о том, чтобы построить карьеру в сфере информационных технологий, нужно в совершенстве владеть программированием. Развеять этот миф можно 26 июля в 14.00 на лектории «Как получить новую профессию и начать карьеру в IT?» Консультант по управлению проектами «Нетологии» Юлия Марова объяснит, как можно реализовать свои таланты и применить их в развивающейся сфере цифровых технологий, если ты не «технарь». Зарегистрироваться можно здесь.

Лекторий центра «Моя карьера» и образовательной платформы «Нетология» — это цикл бесплатных занятий для всех, кто находится в поиске работы или хочет сменить вектор профессионального развития. Всего на лето запланировано шесть полезных лекций. О том, чему были посвящены встречи в июне, узнать можно на сайте «Моя карьера».

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.