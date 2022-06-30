Участники проекта «Школа леди и джентльменов» примерили на себя профессию пожарного и прокатились на лошадях

Участники проекта «Школа леди и джентльменов» в конном парке «Русь» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Студенты столичного Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» посетили пожарно-спасательный отряд и прокатились верхом на лошадях. Необычная экскурсия и знакомство с новой профессией стали частью проекта-преображения «Школа леди и джентльменов». Он помогает ребятам с ментальными особенностями социализироваться и овладеть полезными практическими знаниями и навыками. Занятия и мастер-классы «Школы леди и джентльменов» проводятся не только в самом Центре сопровождаемого проживания, но и на других площадках.

Чтобы больше узнать о работе пожарного, ребята отправились в самый молодой пожарно-спасательный отряд столицы — №215. Сотрудники провели для них экскурсию, рассказали о работе расчётов, а также познакомили с правилами пожарной безопасности. Теперь студенты знают: правильные действия при пожаре минимизируют его последствия, а главное — спасают жизни. Прямо во время экскурсии пожарный расчет выехал на вызов. Ребята воочию увидели, как быстро собираются спасатели, — всего за минуту гараж опустел.

Сотрудник отряда № 215 со студентами ЦСП «Гурьевский» / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Нам рассказали, что делать при пожаре — теперь я знаю, как правильно вести себя в такой ситуации. Пожарные и спасатели — героические люди, каждый день они рискуют своими жизнями, — поделился студент проекта Владимир.

Студент «Школы леди и джентльменов» на пожарно-спасательном мотоцикле / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Во время экскурсии ребятам предоставили уникальную возможность примерить огнезащитные накидки, побывать внутри пожарного автомобиля и посидеть на пожарно-спасательном мотоцикле.

— Мне очень понравилось здесь. Особенно впечатляет техника, я давно хотел побывать внутри пожарной машины, она такая огромная! — делится впечатлениями Владимир.

Заместитель начальника отряда № 215 Игорь Денисов показывает студентам ЦСП “Гурьевский” пожарную технику / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Кроме того, студенты узнали, насколько опасной порой бывает профессия пожарного, и какой физической подготовкой должны обладать спасатели. Каждый день они тренируются на территории отряда, а также регулярно отрабатывают механизмы оказания первой медицинской помощи в различных ситуациях.

— Мы очень благодарны руководству пожарно-спасательного отряда за возможность узнать об опасной работе огнеборцев. Это вызвало у ребят интерес и уважение к профессии спасателя, — сказала педагог-организатор Мария Лавриненко.

Участники проекта также посетили школу верховой езды «Олимпия» в конном парке «Русь». Сотрудники показали им конюшни и денники. Ребята смогли покормить и погладить лошадей. Для многих это был первый контакт с животными, но сотрудники парка и педагоги помогли справиться с волнением.

Участники проекта «Школа леди и джентльменов» кормят лошадей / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Общение с лошадьми — не просто приятный досуг, но и действенный метод реабилитации для людей с ментальными особенностями. Иппотерапия — разновидность анималотерапии, позволяющая лечить людей с помощью адаптивной верховой езды и общения с животными. Всадники ощущают поддержку, опору, защиту сильного животного на эмоциональном уровне. Они обретают уверенность в себе, учатся доверять, становятся более открытыми и коммуникабельными.

Общение с лошадьми помогает ребятам лучше взаимодействовать с окружающим миром / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Адаптивная верховая езда очень полезна, поскольку при такой физической активности происходит разогрев и массаж мышц, улучшается кровообращение. От всадника требуются собранность, внимательность, готовность учиться. Человек оказывается буквально «на коне» — он выше окружающих, в центре внимания. Это повышает самооценку и дает уверенность в своих силах, — отметила руководитель школы верховой езды «Олимпия» Анастасия Светличная.

Поездка верхом — одна из самых главных составляющих иппотерапии для ребят с ментальными особенностями / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Прокатиться верхом смог каждый участник. Пообщавшись с лошадьми перед заездом, они уже не так волновались сесть в седло. При этом важно отметить, что помимо целого спектра положительных эмоций контакт с таким большим, физически сильным, но добрым животным дает импульс для физического развития. Сами ребята при этом воспринимают верховую езду как развлечение.

— Мне так понравилось кататься! Лошадки очень добрые. Только с третьей попытки поняла, чтобы сесть в седло, нужно резко перекинуть ногу. Катание на лошади ни на что не похоже, мне трудно сравнить это с чем-то. Очень хочу еще! — делится Света, ученица «Школы леди и джентльменов».

Во время сеанса верховой езды ребята поддерживали друг друга с трибун / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

По словам педагогов Центра сопровождаемого проживания, такие поездки не просто знакомят ребят с интересными профессиями, но и способствуют их социализации, дают полезные практические навыки и умения.

СПРАВКА

«Школа леди и джентльменов» — проект-преображение столичного Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский», в рамках которого участников — десять пар юношей и девушек с ментальными особенностями — обучают необходимым социальным навыкам и раскрывают их таланты. Второй сезон проекта стартовал в мае и продлится до конца лета. Дважды в неделю двадцать студентов занимаются с педагогами и приглашенными экспертами в различных областях.

Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» — учреждение столичного Департамента труда и соцзащиты, открытое в феврале 2021 года. Студенты занимаются по разным программам, которые помогают им развивать бытовые и творческие навыки и быть современными горожанами. Центр работает по технологии обучения молодых людей с ментальными особенностями. После освоения индивидуальной программы подготовки они смогут проживать самостоятельно или с минимальной поддержкой.