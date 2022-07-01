Промтуризм как наследие Маяковского и Мандельштама

На выставке «Открой#Моспром» можно было увидеть столичные производства с необычного ракурса, в том числе благодаря очкам виртуальной реальности / Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

По данным исследования ВЦИОМа, проведенного накануне 2022 года, 64 процента жителей столицы вовсе не равнодушны к теме городской промышленности. Напротив, более 2/3 респондентов с воодушевлением относятся к созданию новых рабочих мест на предприятиях. И до половины опрошенных убеждены, что столичные заводы не пережиток прошлого, а используют самые передовые технологии.

Можно сказать, что Москва переживает своего рода ренессанс в плане присутствия производственной тематики в информационном и культурном поле столицы.

Если на заре индустриализации, в 20–30-е годы ХХ века и позже, в период развитого социализма, замолвить слово о рабочих профессиях и мощи московских заводов и фабрик были готовы лучшие представители творческого цеха: поэт революции, «агитатор, горлан-главарь» Владимир Маяковский, Осип Мандельштам, Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина, а еще художники соцреализма, режиссеры, увековечившие бренды «Свобода», «Новая Заря», «Красный Октябрь», «Большевичка» и другие, — то новое время принесло новые средства выражения и новых героев, однако сама тема промышленности никуда не исчезла.

Ритм современного мегаполиса, бум цифровых технологий, колоссальный спрос на впечатления — все это столичные власти смогли увязать воедино и воплотить в масштабный проект под названием «Открой#Моспром», стартовавший в марте 2019 года и направленный на знакомство горожан с предприятиями столицы (от производства мороженого и изготовления пуантов до создания космических агрегатов), а также на привлечение кадров во все отрасли промышленности.

В апреле 2022 года проект стал лауреатом премии в области развития внутреннего туризма и путешествий «Маршрут построен» — инициативу Москвы отметили в номинации «Промышленный маршрут». А уже этим летом бронзовую награду в номинации «Культура и досуг» всероссийской премии Silver Mercury и специальный приз «За развитие родного города» завоевала мультимедийная выставка «Открой#Моспром. Механизмы большого города», которая также была организована в рамках большой кампании «Открой#Моспром». Интерактивная экспозиция, раскрывающая секреты производства незаменимых в быту товаров, была представлена 7 октября 2021 года, в День московской промышленности, и собрала более 20 тысяч жителей и гостей столицы.

— В Москве активно развивается промтуризм в различных форматах, — поясняет «ВМ» заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Спирин. — Это и создание культурных пространств в бывших производственных цехах, и экскурсии по действующим предприятиям. В рамках проекта «Открой#Моспром» мы провели около 600 очных экскурсий, показали свыше 50 онлайн-экскурсий, организовали более 20 фотовыставок и 17 интеллектуальных игр. Аудитория проекта превышает десять миллионов человек.

По словам Спирина, в популяризации производственной деятельности заинтересованы практически все московские предприятия, понимая, что промышленный туризм — способ не просто рассказать о том, что производится в Москве и как работают ее заводы, но и привлечь в отрасль новые кадры, познакомив в том числе нынешних студентов с возможностями трудоустройства.

— В Москве располагаются современные, высокотехнологичные и креативные производства, которые представляют большой интерес для туристов, — продолжает Спирин. — Более 30 процентов предприятий внедряют инновационные механизмы, используют роботов-манипуляторов и другие разработки. Это важно показывать широкой аудитории, чтобы донести, что наши заводы — экологичные, компактные, безопасные для жителей.

В настоящее время департамент планирует утвердить Стратегию по развитию промышленного туризма как комплексного направления на региональном уровне и расширить количество участников программы. Кроме того, Москва готова делиться накопленным опытом с другими регионами.

— В нынешних условиях, когда промышленность берет на себя колоссальную нагрузку, промышленный туризм обретает дополнительные, важные смыслы, — резюмирует Владислав Спирин. — Жители должны знать предприятия, которые готовы наращивать производство, работать 24/7, чтобы обеспечить страну и свой регион необходимыми товарами.