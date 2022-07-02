«Мы больше не ваши обезьяны!»: как жил национальный герой Конго Патрис Лумумба

Брюссель. 26 января 1960 г. Патрис Лумумба прибыл в Брюссель / Фотохроника ТАСС

Патрис Лумумба родился 2 июля 1925 года. В 1960-м он стал премьер-министром Конго, бывшей бельгийской колонии. А в 1961-м убит с подачи властей Бельгии, которым Лумумба был как кость в горле.

В июне 2022 года король Бельгии Филипп в ходе визита в Конго вернул родственникам бывшего премьер-министра Патриса Лумумбы золотой зуб — единственное, что осталось от пламенного борца за права африканского народа. Национальный герой Конго Патрис Лумумба — символ борьбы против колониализма в Африке (его имя носил Университет дружбы народов, ныне РУДН).

Деятельность и гибель Патриса Лумумбы ни в коем случае нельзя считать достоянием истории. Только что на расширенном саммите БРИКС президент России Путин говорил о том, что Запад в отношении с прочим миром проводит диктаторскую политику, навязывает свои интересы и унижает другие народы. Эпоха колониализма только на первый взгляд ушла в прошлое. Запад продолжает воспринимать мир как источник собственного обогащения, который предназначен для того, чтобы выкачивать из него ресурсы.

Вспоминая о Патрисе Лумумбе, надо сказать о государстве Бельгия, которое возникло на карте Европы только в 1830 году. Идея принадлежала Англии: в ту эпоху, как и в другие, британская корона стремилась к ослаблению и раздроблению своих конкурентов, поэтому и поддержала бельгийскую революцию. Первый король Бельгии Леопольд приходился дядей Виктории, дочери Эдуарда, герцога Кентского, и Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской. Спустя семь лет после воцарения Леопольда I его племянница унаследовала британский престол (да-да, та самая королева Виктория). В целом первый бельгийский король был по тогдашним меркам вполне приличным и местами даже либеральным монархом. Зато его сын, принц Леопольд, занявший престол после смерти отца в 1865 году, оказался чудовищем.

Фото: Harry Pot. Nationaal Archief Fotocollectie Anefo / CC BY-SA 3.0 nl

Поскольку Бельгия не обзавелась колониями, Леопольд II выпросил у европейских монархов огромную территорию в центре Африки, которая стала его личным владением. Оказалось, что климат в Конго как нельзя лучше подходит для выращивания каучука, который пользовался в Европе гигантским спросом. На плантациях в Конго были установлены свирепые нормы выработки. За их невыполнение рабочим, среди которых было много детей, отрубали руки. В Европе это было время подъема гуманизма и борьбы за социальное равноправие.

Но в Африке же и не совсем люди… В начале ХХ века фотографиями искалеченных людей были заполнены европейские газеты. Леопольд II, ускользая от критики, передал управление Конго властям Бельгии, которые назвали столицу колонии Леопольдвилль в честь славного короля. За короткий срок население Конго снизилось в два раза. Но никогда Бельгия не приносила извинений народу Конго и не признавала геноцида.

Неудивительно, что Конго стала одной из первых африканских стран, которые начали борьбу с колониализмом. Кстати, молодого Лумумбу возили в Бельгию в составе делегации «образованных африканцев» и показывали цивилизованной публике. Унизительный цирк. В 1960 году во время визита в Конго короля Бодуэна, внука короля-людоеда, была сделана попытка установить послушную марионеточную власть, Патрис Лумумба сказал исторические слова: «Мы больше не ваши обезьяны!» Эта фраза стала девизом борьбы за освобождение народов Африки.

Фото Конгопресс-ТАСС

Премьер-министр Патрис Лумумба, которому было всего 35 лет, находился у власти совсем недолго. Но он успел напугать Запад, который вовсе не собирался уходить из Конго, где были разведаны самые богатые в мире запасы редких металлов. Лумумба объявил о национализации добывающих предприятий в стране и наметил программу социальных реформ. И хоть премьер не успел завязать прочных политических связей с СССР, на Западе понимали, что его курс неизбежно приведет Конго в социалистическую гавань.

В январе 1961 года Лумумба был жестоко убит. Его расстреляли, тело расчленили, предварительно вырезав нижнюю челюсть, где было несколько золотых зубных коронок, а тело растворили в кислоте. При убийстве присутствовали агенты спецслужб Бельгии и Британии. Были в курсе дела президент США Дуайт Эйзенхауэр и король Бодуэн.

В Киеве после прихода к власти режима, ориентированного на «европейские ценности», улицу Патриса Лумумбы переименовали в улицу папы Иоанна-Павла II (к слову, понтифик бывал в гостях у прозападного диктатора Жозефа Мобуту, захватившего власть в Конго после гибели Лумумбы). И, думаю, неслучайно НАТО прописался в Брюсселе: намоленное по части жестокости местечко.