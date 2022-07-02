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Кошка гуляла, права потеряла: как новый законопроект скажется на владельцах домашних животных

Никита Бессарабов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Кошка гуляла, права потеряла: как новый законопроект скажется на владельцах домашних животных
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Накануне Госдума приняла законопроект, расширяющий полномочия российских регионов в части требований к содержанию и выгулу питомцев. «Вечерка» узнала у зооюриста Светланы Зиберт, что изменится с появлением новых правил для владельцев кошек и собак.

Теперь регионы смогут запретить хозяевам отправлять питомцев на самовыгул, а также выпускать их в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.

— Самовыгул — широко распространенная практика, — говорит зооюрист. — В центре столицы такого нет. Но в Подмосковье мы уже увидим множество домашних собак, в том числе и породистых, которые гуляют сами по себе.

По словам специалиста, это становится источником многих проблем. Например, появление бездомных животных. Ведь часто самовыгул приводит к бесконтрольному размножению, а нерадивые хозяева выкидывают на улицу щенков и котят.

К тому же «самовыгульные» собаки — это не только маленькие йорки, чихуа-хуа или лабрадоры, которые редко бывают агрессивными. В некоторых регионах распространены охотничьи породы, и их тоже отпускают «в свободное плавание». А в нападениях со смертельными исходами часто участвуют не бродячие псы, а те животные, у которых есть владельцы.

— Безусловно, с такой практикой нужно бороться, — уверена Светлана Зиберт. Однако идею передать субъектам полномочия устанавливать дополнительные требования к владельцам многие зоозащитники не поддерживают.

— К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что в регионах с низкой культурой содержания животных вводят репрессивные меры в отношении владельцев собак, — поясняет зоозащитница. — Теперь, например, в таких проблемных субъектах смогут устанавливать предельное количество животных в квартире — не больше одной собаки или кошки на комнату — или ограничения на выгул собак в нетрезвом виде. То есть прогулка с питомцем в Новый год после бокала шампанского может обернуться штрафом. Гулять с собакой нельзя будет детям до 14 лет.

Москва в вопросе содержания домашних животных продвинулась далеко, поэтому в столице такие нелепые в представлении зоозащитников решения вряд ли будут приняты.

— В Москве есть одна проблема. Многие не убирают за своими собаками, — говорит Светлана. — Однако культура содержания питомцев растет. Все больше владельцев меняют свои привычки.

НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ

Согласно статье 5 Кодекса Москвы об административных правонарушениях запрещается:

  • гулять с собакой без поводка во дворах, парках, скверах и лесопарках (штраф 1000–2000 рублей);
  • выгуливать собак на территории медучреждений, детских садов, школ (штраф 1000–2000 рублей);
  • без поводка и намордника провозить в транспорте, брать с собой в магазины, на детские площадки, рынки, пляжи (штраф 500–2000 рублей);
  • содержать собак в коммунальных квартирах без согласия соседей (штраф 1000–2000 рублей);
  • натравливать собак на людей и других животных, устраивать собачьи бои (штраф 2000– 5000 рублей);
  • допускать загрязнение собаками мест общего пользования (штраф 1000–2000 рублей).
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