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Корона будет нашей: история 13-летнего шахматиста из Москвы

Денис Власенко

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Общество
Корона будет нашей: история 13-летнего шахматиста из Москвы
Москвич Савва Ветохин — самый юный шахматист в истории России, в планах которого — вернуть шахматную корону в Россию / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Юный шахматист Савва Ветохин — трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы и многократный чемпион России. И цель у 13-летнего подростка весьма амбициозная.

В 2022 году юному шахматисту Савве Ветохину было присвоено звание международного мастера, что сделало мальчика самым юным шахматистом в истории России и СССР, удостоившимся этого статуса. Юный спортсмен рассказал корреспонденту «Вечерки» о своей мечте, увлечениях и о том, что помогло ему достичь высоких результатов.

Еще с младенческого возраста сына его мать Юлия Ветохина занималась с ребенком, используя техники раннего развития. Ему показывали яркие карточки с геометрическими фигурами, словами и цифрами. В два года будущий чемпион уже знал все геометрические фигуры. С ранних лет Ветохин-младший проявлял интерес к черно-белым фигурам, наблюдая за игрой отца Дмитрия Ветохина — кандидата в мастера спорта по шахматам, а также старших брата и сестры.

— С первого раза меня не взяли в шахматную секцию, сказали, что слишком маленький. Мне тогда было четыре года. Но я не сдался и в следующем шахматном кружке показал, что знаю правила и расстановку фигур, после чего меня все же приняли, — рассказывает Савва. — В том же году я участвовал в первенстве города Дубны, в категории до девяти лет. Это был мой первый турнир — и сразу победа. После этого я поставил себе цель стать чемпионом мира.

Серьезно «выстрелить» шахматисту удалось на первенстве Центрального федерального округа, проводимого в Белгороде. На турнир пятилетнего мальчугана взяли за компанию, так как там уже выступали его старший брат и сестра.

Родители решили дать Савве возможность поиграть в категории до 11 лет. На этом первенстве ему был присвоен второй взрослый разряд. После этого родители убедились, что талант их сына очевиден и его уникальные способности необходимо развивать. Несмотря на напряженный турнирный график, Савва Ветохин успевает учиться на отлично, хотя и пришлось перейти на дистанционный формат обучения, но программу мальчик успешно осваивает. В этом помогают занятия с репетиторами.

— Одним из моих любимых предметов в школе была физкультура. Занятия спортом помогают при затяжных партиях, в которых нужна постоянная концентрация, — продолжает Савва Ветохин. — Я привык к тому, что мои дни расписаны наперед. С утра — зарядка и физические упражнения, затем сажусь за учебу и занятия по шахматам до вечера. В свободное время люблю читать книги и смотреть кино, играть в футбол или настольный теннис с друзьями.

Фраза «Талантливый человек талантлив во всем» достаточно избитая, но в характеристике Саввы Ветохина она весьма уместна. Когда в шестилетнем возрасте ребенок занимался хоровым пением, преподаватели прочили ему будущее большого певца, отмечая сильный голос. Он также пробовал себя и в игре на балалайке, и учителя отмечали его музыкальный слух и видели в нем талантливого музыканта.

— Со временем я восхитился звучанием другого инструмента — фортепиано, поэтому сейчас занимаюсь им. Мне сильно помогает развитая благодаря шахматам память, позволяющая наизусть запоминать ноты для композиций, — делится Ветохин-младший. — Это мое хобби для души.

Самым напряженным моментом своей шахматной карьеры Савва Ветохин называет чемпионат мира — 2019 в Китае, где он стал победителем. Перед этим он уже завоевал титул чемпиона Европы.

— В Китае были очень серьезные противники, и после первых игр я вдруг начал сомневаться в себе. Но по ходу турнира мне все же удалось использовать свои выигрышные стороны. А они — в позиционной игре и умении сделать сильный ход. Я хорошо умею размениваться фигурами и получать преимущество. Благодаря этому могу переиграть противников выше уровнем, — добавляет Ветохин-младший. — Возможностью постоянно развивать свое мышление мне и нравятся шахматы.

Юный чемпион мира отметил, что самой надежной опорой для него служат родители, которые всегда поддерживают и могут дать совет. При этом шахматы изменили жизнь мальчика, и именно с ними он планирует связать свою жизнь.

— Игра в шахматы помогла мне повзрослеть, — убежден Савва Ветохин. — Сверстники начали больше уважать, а соперники — скрупулезнее готовиться к играм со мной.

Савва стал чаще играть с противниками старшего возраста, которые не хотят уступать хоть и титулованному, но совсем еще юному шахматисту, стараются удивить и запутать новыми стратегиями. Но, несмотря ни на что, чемпион не собирается отказываться от своей цели.

— Я хочу стать гроссмейстером и вернуть шахматную корону в нашу страну, — говорит Савва Ветохин.

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