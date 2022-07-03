Город воды: пойдем по волнам, позагораем на пляже и насладимся видом фонтанов

Москвичка Адель Адамова нашла идеальное место для созерцания летней столицы — это сухой фонтан в парке «Музеон». И нежарко, и брызги только украшают реальность / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В эти выходные, 2 и 3 июля, по прогнозам синоптиков, в столицу вернется жара. Плюс 30 и более выдержать на улице — не самая простая задача. Но Москва не просто порт пяти морей, а еще и один из самых водных городов планеты. Как минимум 180 малых рек и ручьев, которые есть в нашем городе, тому весомый аргумент. Как спастись от жары на улицах родного города, узнавали корреспонденты «Вечерней Москвы».

Лето наконец-то пришло в Москву — со всеми причитающимися обстоятельствами. Золотым утренним солнцем, буйным цветением ирисов, мелодичным звоном ручьев. Город утонул в золотых лучах. Жители достали солнечные очки и иногда, прищурившись, смотрят в голубое небо — ни облачка! Московское лето — это даже не маленькая жизнь, это огромный век длиной в 92 наполненных теплом дня. Надо успеть насладиться, схватить каждый лучик, увидеть, как переливается вода в чаше фонтана на Манежной, пробежаться по Крымской набережной, с ветерком прокатиться на речном трамвайчике.

Впитать в себя это лето, чтобы всю долгую зиму согревать воспоминаниями сердце. Чтобы в каждой снежинке видеть отблески летних лучей, чтобы хватило тепла в сердце для родных и друзей. Столько дел впереди! Некогда рассиживаться. Вот и торопятся горожане к фонтанам, набережным, на пляжи. Смотрят на небо внимательно, ловят солнечные лучи, поправляя очки и панамки. Смеются звонко и тянутся к воде. Такой мы увидели Москву на этой неделе. Радостной, наполненной теплом и уютом. Звонкой и свежей, как глоток воды в жаркий день.