Напитки теплее, прогулки короче: какие ошибки совершают люди, желая спастись от жары

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Погода продолжит испытывать москвичей на прочность. Со 2 по 6 июля в столице ожидается жара. «Вечерняя Москва» узнала, какие ошибки совершают желающие охладиться.

Провокаторы жажды

Первое желание в жару — выпить чего-нибудь холодненького или съесть мороженое.

— Но чаще это приводит к повышению температуры тела, поскольку процесс пищеварения сопровождается выделением тепла, — объясняет врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Залетова.

Вдобавок организм может начать компенсировать быстрое охлаждение, и в итоге вам станет даже жарче. Пить в жаркую погоду лучше всего теплые напитки. Холодная сладкая газировка — самый неудачный выбор, потому что она лишь спровоцирует жажду.

Опасный контраст

Контрастный холодный душ кажется самым быстрым способом охладиться, но принимать его все же не стоит. Он может вызывать спазм сосудов. Были случаи, когда у людей, нырнувших в холодную воду, случался инфаркт. Проблемы может вызвать и слишком низкая температура, выставленная на кондиционере. Эксперты отмечают, что разница температур не должна превышать десяти градусов.

Не путайте!

Зачастую люди думают, что тепловой удар может случиться только на солнце. Однако это не так. Он может настигнуть вас везде.

— Многие путают тепловой удар с солнечным. Последний возникает из-за долгого воздействия солнечного света на голову. Тепловой удар — это перегрев организма, когда он перестает поддерживать нормальную температуру тела, — пояснил эксперт.

Важный момент в профилактике теплового удара — правильная одежда, а еще старайтесь меньше находиться на улице.

Обойдемся без этого

В жару многим хочется пойти на тенистый пляж, прихватив бутылочку чего-нибудь слабоалкогольного. Ведь люди думают, что это совсем не навредит, а даже наоборот. Однако любой алкоголь в жаркую погоду запрещен. Это касается и холодного кофе, и энергетиков.

— Высокая температура воздуха заставляет работать сосуды и сердце в усиленном режиме. А употребление таких напитков даст дополнительную нагрузку, — добавил Андрей Тяжельников.

Памятка знойного дня

Жаркая погода чревата неблагоприятными последствиями для здоровья. Однако если соблюдать ряд правил, то жару можно перенести легко: