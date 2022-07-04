Героическое кино: как снимают фильм «По зову сердца»

Слева направо: глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и режиссер фильма «По зову сердца» Игорь Угольников по киношной традиции перед началом съемок разбивают тарелку о штатив кинокамеры — на удачу / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

3 июля начались съемки четырехсерийного фильма о подвиге Московского народного ополчения. В картине наряду с профессиональными актерами участвуют и потомки героев.

На площади перед Третьяковской галереей 3 июля царил жаркий июль 1941 года. Мальчишки в пионерских галстуках покупают мороженое и горячие пирожки, строгий постовой следит за порядком, а колонны ополченцев-писателей стройным шагом уходят защищать город по Малому Толмачевскому переулку. Уходят по зову сердца.

В необычном для себя амплуа предстал на съемочной площадке председатель Мосгордумы Алексей Шапошников — он сыграет в фильме реального исторического персонажа — второго секретаря городского комитета партии.

— В столице с 2015 года реализуется программа памяти народного ополчения. И сегодня, в день, когда было создано Московское народное ополчение, благодаря студии «Военфильм» и Департаменту культуры города Москвы мы начинаем съемки, — сказал он и прокомментировал свое участие в киноленте. — Скажу честно, это, наверное, была моя самая главная мечта. И сегодня она воплотилась в жизнь. Мы снимаем самое настоящее народное кино.

Помимо профессиональных актеров — Александра Коршунова, Сергея Пускепалиса, Александра Семчева, Андрея Некрасова, Игоря Угольникова, Анны Большовой, Сергея Угрюмова и других, на съемки приглашены и потомки ополченцев.

Москвичка Татьяна Волкова приехала на первый съемочный день вместе со своими детьми — Светланой и Михаилом.

— Очень волнуемся, потому что впервые участвуем в подобном проекте. В народном ополчении был брат моей бабушки — Сергей Морозов. Он попал в 13-ю Ростокинскую дивизию, — рассказывает Татьяна Волкова. — Мы помним и чтим его память, каждый год принимаем участие в шествии «Бессмертного полка». И с удовольствием согласились сняться в этой картине. Ведь это очень важно — помнить о тех, кто отдал свою жизнь ради счастья потомков.

Одной из юных актрис на съемочной площадке стала ученица 7-го класса школы № 2116 Екатерина Леонтьева.

— Мой прадедушка Курдюков Николай Филиппович был ополченцем. Он работал на заводе. Ему было 20 лет, когда он ушел на фронт, — рассказывает историю семьи Екатерина. — Он пропал без вести. Но в нашей семье осталось много его фотографий.

О символичности даты начала съемок рассказал автор сценария картины, ее продюсер и режиссер Игорь Угольников, который и сам является внуком ополченца.

— Я вижу важный смысл в том, чтобы начать работу над фильмом именно 3 июля, так как в этот день в 1941 году Сталин обратился к гражданам Советского Союза и призвал их в ополчение, — пояснил он. — В московские военкоматы пришли 400 тысяч москвичей — люди мирных профессий — и добровольно записались в ополчение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:

— То, что мы сегодня даем старт такому замечательному проекту, как картина «По зову сердца», это большое событие, которое очень ждали многие москвичи, в том числе и я. Эпопея Московского ополчения — это важнейшая страница в истории нашего города. Потому что подвиг тех десятков тысяч людей, которые встали на защиту нашего города добровольно, а не по призыву, это, конечно, факт гражданского мужества и самоотверженности. То, что они совершили под Москвой осенью 1941 года, стало прологом к тому, что потом привело всю нашу страну к Победе.

КСТАТИ

Съемки четырехсерийной военно-исторической драмы «По зову сердца» продлятся примерно год. В фильме зрители увидят много знакомых городских локаций. Так, первый съемочный день прошел в Малом и Большом Толмачевском переулках. Также съемки будут проходить на станции Московского метрополитена «Маяковская», на Тверской улице (раньше это была улица Горького), в Российской государственной библиотеке, на некоторых промышленных предприятиях.