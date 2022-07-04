Контроль над островом Змеиный может дорого обойтись ВСУ

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Украинцы не смогут забрать себе полностью остров Змеиный даже после вывода оттуда российских бойцов. Об этом рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

— Минобороны России заявило о выводе войск с черноморского острова Змеиный, взятого под контроль в первые сутки спецоперации на Украине. Но контроль ВС РФ все равно удерживают. Что значит это решение?

— Остров остается под контролем наших Ракетных войск и Военно-воздушных космических сил, в том числе Военно-морского флота России. Мы сделали жест доброй воли, чтобы украинцы могли погрузить пшеницу и отправить ее морем. Но для этого они должны разминировать свои порты. В частности, Одессу и Южный. И я как военный моряк считаю, что это будет сделать очень сложно. Таких сил у них просто нет. Конечно, командующий морскими силами Украины получил очередное воинское звание адмирала. Но, наверное, не он же будет лично руками все это разбирать. Одно дело — разбросать мины, на которых они сами могут подорваться. Еще там заблокирована куча иностранных судов, в том числе из Мариуполя.

— Но что, если украинские военные попытаются занять остров и забрать его себе? Такое может случиться?

— В этом решении есть и тактическая целесообразность. Тем более что всякие попытки Украины посадить там своих людей, обозначить «перемогу», установить флаг, как немцы на Эльбрусе в свое время, или что-то еще — это все будет нивелировано ударами наших сил: морским, воздушным и береговым ракетными комплексами. Если украинцы найдут способ укрепиться на острове, значит, они пожалеют об этом. А в дальнейшем не факт, что после освобождения Донбасса наши пойдут в Одессу или в Николаев. Они могут пойти в другом направлении. О нем знает только объединенный штаб и Верховный главнокомандующий. Вполне вероятно, что это будет направление в сторону Харькова и Запорожья.

Но тем не менее наши находятся на Кинбурнской косе, рядом с Очаковом. Черное море ведь не такое уж и большое. Проливы Турции закрыты до решения этой проблемы, но у российского Черноморского флота хватает сил и наводных, чтобы контролировать ситуацию.

— Ранее на Донбассе говорили, что не будут отдавать украинских пленных. А на днях был обмен: 144 на 144 человека. Что это значит?

— Уточню — говорили, что не будут отдавать «азовцев»* (участники запрещенной в России организации), над которыми идет суд. Так и сделали. Отдали на обмен раненых военных, которые уже не в состоянии держать в руках оружие. Конечно, Украина сможет сделать на этом очередной пиар. Скажет, что это герои, победа, перемога! А мы же руководствуемся тем, что надо забирать и спасать наших людей. Особенно летчиков, над которыми больше всего измываются. С особой жестокостью издеваются и над бойцами из ЛНР и ДНР.

Всех же остальных пленных, кто в добром здравии, Россия не отдаст. У нас их много, и с каждым днем число только увеличивается. Думаю, их силы для восстановления хозяйства народных республик нам как раз и пригодятся.

— Как в целом, на ваш взгляд, проходит спецоперация? Все идет по плану?

— На кону — полное освобождение ЛНР. Дальше пойдет зачистка от неонацистов Славянска, Краматорска и Докучаевска, откуда сейчас терроризируют Донецк.

— А украинцы же и фейки еще делают...

— А мы даем им меньше поводов распространять неверную информацию. Не пустили бы их на Змеиный остров, они бы начали носиться с этой своей пшеницей, фейки распространять. Спецоперация, очевидно, идет по плану. А дальше — поживем, увидим. Это лето выдается по-настоящему горячим. И мы увидим, что в скором времени Донбасс будет освобожден. Я думаю, дальше дело пойдет быстрее и веселее. Да, сейчас в Донецке обстреливают больше районов. Определенное оружие поставляют натовцы. Еще только оставшиеся «Точки-У» работают и «Цезари». Но все это выводится из строя. Я думаю, недолго осталось страдать дончанам и луганчанам. Это вопрос ближайшего времени, я думаю, даже этого месяца.

ДОСЬЕ

Василий Алексеевич Дандыкин родился 25 ноября 1957 года в Брянской области. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище и Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова. Ветеран боевых действий. Член Союза журналистов России.