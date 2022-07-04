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Шеф-повар Табаков раскрыл три простых и полезных рецепта блюд из щавеля

Анастасия Харламова

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Общество
Что приготовить из щавеля
Фото: shutterstock

Щавель содержит в себе большое количество витаминов. Из него можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Шеф-повар Дмитрий Табаков рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о трех простых рецептах блюд из щавеля.

Салат из щавеля

Для приготовления этого летнего салата нужны:

  • щавель;
  • свежая черемша;
  • огурец;
  • зеленый лук;
  • оливковое масло;
  • лимонный сок.

— Мы берем щавель, свежую черемшу, огурец и зеленый лук. Нарезаем все ингредиенты и выкладываем их в глубокую тарелку. Далее смешиваем оливковое масло с небольшим количеством лимонного сока и заправляем этим соусом салат. Получается очень полезное и легкое блюдо с богатым витаминным составом. Оно отлично подходит для жарких дней, когда не хочется есть тяжелую пищу, — рассказал эксперт.

Щавелевый суп

Чтобы приготовить это блюдо, понадобятся следующие ингредиенты:

  • щавель;
  • куриный бульон;
  • лук;
  • картофель;
  • яйцо;
  • растительное масло;
  • соль и перец по вкусу.

— Щавелевый суп — это очень простое блюдо. Нужно пожарить лук на растительном масле, потом залить его куриным бульоном и добавить картофель. Варить до готовности. В самом конце кладем щавель и яйцо. Его нужно несильно взбить венчиком, чтобы соединить желток и белок. Тоненькой струйкой в суп добавляется болтушка — и можно приступать к трапезе, — поделился специалист.

Пирог из щавеля

Для приготовления этого пирога вам понадобятся:

  • щавель;
  • репчатый лук;
  • зелень;
  • яйца;
  • растительное масло;
  • дрожжевое тесто;
  • сыр сулугуни.

— Репчатый лук жарим на растительном масле до готовности и солим. Потом добавляем зелень и крупно нарезанный щавель. Тушим 5–10 минут на медленном огне, остужаем эту смесь и добавляем в нее отварные, резанные полукольцами куриные яйца. Отдельно готовим (или покупаем) дрожжевое тесто и убираем его в холодильник. Раскатываем его в форму круга диаметром примерно 30–35 сантиметров, в центр кладем начинку и придаем форму шара. Далее берем сыр сулугуни, добавляем туда желток и распределяем эту смесь ровным слоем поверх пирога. Изделие нужно выпекать при температуре 215 градусов 12–14 минут, — объяснил собеседник «ВМ».

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