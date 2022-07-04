Что приготовить из щавеля

Шеф-повар Табаков раскрыл три простых и полезных рецепта блюд из щавеля
Сюжеты:Эксклюзивы ВМ Еда
Щавель содержит в себе большое количество витаминов. Из него можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Шеф-повар Дмитрий Табаков рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о трех простых рецептах блюд из щавеля.
Салат из щавеля
Для приготовления этого летнего салата нужны:
- щавель;
- свежая черемша;
- огурец;
- зеленый лук;
- оливковое масло;
- лимонный сок.
— Мы берем щавель, свежую черемшу, огурец и зеленый лук. Нарезаем все ингредиенты и выкладываем их в глубокую тарелку. Далее смешиваем оливковое масло с небольшим количеством лимонного сока и заправляем этим соусом салат. Получается очень полезное и легкое блюдо с богатым витаминным составом. Оно отлично подходит для жарких дней, когда не хочется есть тяжелую пищу, — рассказал эксперт.
Щавелевый суп
Чтобы приготовить это блюдо, понадобятся следующие ингредиенты:
- щавель;
- куриный бульон;
- лук;
- картофель;
- яйцо;
- растительное масло;
- соль и перец по вкусу.
— Щавелевый суп — это очень простое блюдо. Нужно пожарить лук на растительном масле, потом залить его куриным бульоном и добавить картофель. Варить до готовности. В самом конце кладем щавель и яйцо. Его нужно несильно взбить венчиком, чтобы соединить желток и белок. Тоненькой струйкой в суп добавляется болтушка — и можно приступать к трапезе, — поделился специалист.
Пирог из щавеля
Для приготовления этого пирога вам понадобятся:
- щавель;
- репчатый лук;
- зелень;
- яйца;
- растительное масло;
- дрожжевое тесто;
- сыр сулугуни.
— Репчатый лук жарим на растительном масле до готовности и солим. Потом добавляем зелень и крупно нарезанный щавель. Тушим 5–10 минут на медленном огне, остужаем эту смесь и добавляем в нее отварные, резанные полукольцами куриные яйца. Отдельно готовим (или покупаем) дрожжевое тесто и убираем его в холодильник. Раскатываем его в форму круга диаметром примерно 30–35 сантиметров, в центр кладем начинку и придаем форму шара. Далее берем сыр сулугуни, добавляем туда желток и распределяем эту смесь ровным слоем поверх пирога. Изделие нужно выпекать при температуре 215 градусов 12–14 минут, — объяснил собеседник «ВМ».