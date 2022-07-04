Что приготовить из щавеля

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Щавель содержит в себе большое количество витаминов. Из него можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Шеф-повар Дмитрий Табаков рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о трех простых рецептах блюд из щавеля.

Салат из щавеля

Для приготовления этого летнего салата нужны:

щавель;

свежая черемша;

огурец;

зеленый лук;

оливковое масло;

лимонный сок.

— Мы берем щавель, свежую черемшу, огурец и зеленый лук. Нарезаем все ингредиенты и выкладываем их в глубокую тарелку. Далее смешиваем оливковое масло с небольшим количеством лимонного сока и заправляем этим соусом салат. Получается очень полезное и легкое блюдо с богатым витаминным составом. Оно отлично подходит для жарких дней, когда не хочется есть тяжелую пищу, — рассказал эксперт.

Щавелевый суп

Чтобы приготовить это блюдо, понадобятся следующие ингредиенты:

щавель;

куриный бульон;

лук;

картофель;

яйцо;

растительное масло;

соль и перец по вкусу.

— Щавелевый суп — это очень простое блюдо. Нужно пожарить лук на растительном масле, потом залить его куриным бульоном и добавить картофель. Варить до готовности. В самом конце кладем щавель и яйцо. Его нужно несильно взбить венчиком, чтобы соединить желток и белок. Тоненькой струйкой в суп добавляется болтушка — и можно приступать к трапезе, — поделился специалист.

Пирог из щавеля

Для приготовления этого пирога вам понадобятся:

щавель;

репчатый лук;

зелень;

яйца;

растительное масло;

дрожжевое тесто;

сыр сулугуни.

— Репчатый лук жарим на растительном масле до готовности и солим. Потом добавляем зелень и крупно нарезанный щавель. Тушим 5–10 минут на медленном огне, остужаем эту смесь и добавляем в нее отварные, резанные полукольцами куриные яйца. Отдельно готовим (или покупаем) дрожжевое тесто и убираем его в холодильник. Раскатываем его в форму круга диаметром примерно 30–35 сантиметров, в центр кладем начинку и придаем форму шара. Далее берем сыр сулугуни, добавляем туда желток и распределяем эту смесь ровным слоем поверх пирога. Изделие нужно выпекать при температуре 215 градусов 12–14 минут, — объяснил собеседник «ВМ».