Специалисты семейных центров помогают в формировании родительского авторитета

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С начала года более тысячи родителей обратились в столичные семейные центры с вопросом: как стать авторитетом для своего ребенка. Известно, что дети уважают взрослого, если он держит слово, не отступает от установленных правил, внимательно слушает, принимает и доверяет им. Подробнее о нюансах формирования авторитета перед ребенком рассказала специалист семейного центра «Измайлово» Надежда Савенкова.

В 22 семейных центрах Москвы специалисты работают над разрешением семейных конфликтов, также они помогают родителям научиться лучше понимать своих детей, находить с ними общий язык.

В семейный центр обратился Александр, отец 10-летней Наташи и 8-летнего Владимира. Мужчину беспокоило, что дети его не слушаются. При этом на мамины просьбы и замечания они реагируют.

— Жена почти все свое внимание уделяет детям. Когда я дома, они почти не обращают на меня внимания, иногда даже резко отвечают на мои вопросы, — поделился Александр.

На консультациях с психологом выяснилось, что отец мало времени проводит с семьей: он много работает и часто ездит в командировки. Из-за этого у него практически нет общих интересов с сыном и дочерью.

Специалист порекомендовал Александру вместе с супругой поучаствовать в психологических тренингах. На встречах маме объяснили, как важно говорить детям, где находится их папа, чем занимается и насколько сложна его работа. Когда у ребят возникают важные, по их мнению, вопросы, то за разрешением отправлять их к отцу. Папе посоветовали, уезжая в командировку, рассказывать, куда он едет, что интересного увидит, и звонить сыну и дочери по видеосвязи.

Теперь родители вместе с детьми посещают интеллектуальные викторины, игры, кинопросмотры, творческие мастер-классы в семейном центре. Два месяца спустя в семье стали налаживаться отношения, дети сблизились с папой, прислушиваются к его мнению.

Советы родителям

— Сделайте так, чтобы ребенок вам доверял. Старайтесь не сравнивать его с другими детьми. Чаще говорите: «Я люблю тебя», «Я люблю тебя, даже когда ты злишься», «Я люблю тебя, даже когда сама злюсь на тебя». Ребенок должен знать, что вы можете быть недовольны его поступком, но не им самим.

— Если дали обещание, то выполните его. Иначе вернуть потерянное доверие может быть трудно.

— Старайтесь терпеливо отвечать на сотни детских «почему» и не ленитесь искать информацию, когда вы не знаете ответа. Не запрещайте, а показывайте, как правильно делать что-то: например, как резать овощи или складывать одежду.

— Объясняйте детям, по какой причине мамы или папы долго нет дома, почему не может уделять им много времени и внимания. Накануне командировки родителю лучше всего показать на карте, куда он отправляется. Рассказать детям, какие достопримечательности он сможет увидеть, с какими людьми будет общаться. Все это позволит детям изучить что-то новое для себя, расширить представления об окружающем мире. А главное, понять важность работы, которую выполняет их родитель.

— Постараться вдали от дома чаще звонить детям, лучше по видеосвязи, и задавать вопросы, интересоваться их жизнью.

— Создайте ритуал встречи родителя. Например, приготовьте вместе с детьми праздничный пирог в папину честь.

— Взрослым следует демонстрировать уважение и не критиковать друг друга при детях.

— Если один из родителей долгое время находится вне дома, напоминайте детям о том, как он любит их, гордится ими и ждет встречи.

— Чтобы стать авторитетом для ребенка, также необходимо выстраивать четкие границы. Будьте последовательны в своих действиях и непреклонны. Например, если вы сказали ребенку, что можно съесть только одну конфету, значит, так и должно быть. Старайтесь не поддаваться на его уговоры и просьбы. Вдохновляйте детей своим примером, — дополняет Надежда Савенкова.

На заметку

Для поддержки московских семей работают 25 городских организаций помощи родителям с детьми: 22 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.