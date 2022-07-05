Более тысячи подростков занимаются в театральных студиях столичных семейных центров

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Театральные студии работают в десяти семейных центрах Москвы. В них ребята учатся работать в команде, импровизировать, управлять своими эмоциями, получать первый опыт публичных выступлений и обрести новых друзей. Подробнее об этом рассказывают сотрудники семейного центра САО.

В столице работают 22 семейных центра, в которых оказывают помощь родителям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Дети с каждым годом все больше интересуются актерским мастерством. Среди ребят есть те, кто хочет связать свою профессию с театром. Все студии актерского мастерства работают в рамках городского проекта «3Д: Доступ. Дело. Драйв», куда уже записались более тысячи ребят.

— Кто-то назовёт это приглашением в профессию, кто-то обычной игрой в свободное от учёбы время. И те, и другие будут правы. И в этом особенность театральных проектов, которыми семейные центры очень гордятся, — сказала директор семейного центра САО Ирина Пономарёва.

У каждого подростка свой интерес к театру — кто-то понял, что это его предназначение, кому-то посоветовали родители или друзья попробовать себя в актерском мастерстве. На сцене всех объединяет желание примерить на себя разные роли, стать увереннее, радовать зрителей и открывать новые грани таланта. Наставники помогают детям освоить искусство актерского и ораторского мастерства.

Каждому свое

Оксана, мама 15-летнего Егора, привела сына в театральную студию 5 лет назад. Мальчик был застенчивым, нерешительным и стеснялся общаться со сверстниками. На занятиях Егор раскрепостился, стал более инициативным и общительным и даже успешно сыграл главного героя в комедийной пьесе.

— Театральная студия дает возможность воплотить свои мечты. Здесь каждый из нас становится тем, кем хочет быть, и раз за разом пробует себя в более интересных и сложных ролях, — сказал Егор.

12-летнюю Дарью пригласили в студию театрального искусства друзья. Девочке понравилось смотреть на выступление ребят в необычных костюмах, и в следующий раз она пришла уже в качестве участницы.

— Мне было интересно менять образы, показывать разные эмоции, выступать перед зрителями. Даже сыграла главную роль в одной из сказок. Теперь хочу стать известной актрисой, — поделилась Дарья.

14-летний Юрий занимается в театральной студии уже 6 лет. Его привела мама, когда заметила, что мальчик хорошо запоминает стихотворения и эмоционально рассказывает их в кругу семьи. Сейчас Юрий уже сыграл более чем в 10 спектаклях и очень гордится своими достижениями. На счету подростка 7 главных ролей.

— Очень люблю выступать на сцене. В такие моменты чувствую волнение и радость. Без этих эмоций уже не представляю своей жизни. В будущем хочу поступать в театральный институт имени Щепкина, чтобы стать профессиональным актером и выйти на большую сцену, — поделился Юрий.

Наставники дают детям намного больше, чем знания и навыки: ребята учатся понимать себя, свои чувства и уметь доносить их до окружающих. В первые выходы на сцену подростки могут чувствовать себя скованно, но со временем дети справляются с волнением и начинают получать удовольствие от происходящего, импровизируют. Это выход из зоны комфорта, который дает толчок для личностного роста.

— Театр — это место, где пересекаются мечты и реальность. Когда дети занимаются в студии, участвуют в постановках и выходят к зрителям, они видят, как их любят, уважают и гордятся ими. Обучая детей театральному искусству, наставники вкладывают в это знания и душу. Ребята чувствуют отношение и обычно отвечают взаимностью, — сказала специалист семейного центра САО Вера Путова.

Чтобы стать участником театральной студии, можно подать заявку на портале Мой семейный центр.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 25 городских организаций помощи родителям с детьми: 22 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.