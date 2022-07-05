Участники «Московского долголетия» покоряют города и страны

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники проекта «Московское долголетие» из хора «Соколовушки» Восточного административного округа выступили на XVI Международном фестивале народного творчества «Венок дружбы», который прошел в городе Бобруйске Республики Беларусь.

Всего в фестивале приняли участие около 40 коллективов из 14 стран. Хор «Соколовушки» представлял не только Москву, но и родной район — Сокольники, который с 2006 года является побратимом Бобруйска.

— В этом году коллектив участвовал в фестивале впервые. Для нас это была очень важная и почетная миссия. Специально к этому мероприятию подготовили попурри песен на языках народов России, — отметила руководитель хора Лиля Гусева.

На открытии фестиваля в ледовом дворце «Бобруйск-Арена» коллектив исполнил песню о районе Сокольники. Композиция была написана два года назад одной из участниц хора — Натальей Кандыбенко.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

По словам долголетов, каждое их выступление имело большой успех и было тепло встречено публикой.

— Подходили зрители и другие артисты, делились впечатлениями от наших выступлений. От каждого мы слышали только положительные отзывы. Особенно трогательным оказался момент, когда одна из зрительниц расплакалась во время номера и потом рассказала, что наше исполнение произвело большое впечатление. Мы также успешно выступили на гала-концерте закрытия фестиваля с композицией Ольги Плотниковой «Яркое платье». Публика буквально с первых аккордов начала светить фонариками, а в конце зрители кричали «браво, — рассказала солистка хора Людмила Тетерина.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

За три дня фестиваля «Соколовушки» приняли участие в пяти концертах. Творческие коллективы исполняли номера не только на главной площадке, но и на различных сценах в других городах Могилевской области. Хор «Московского долголетия» выступил с 20-минутным концертом на открытой сцене на площади в Бобруйске, а также с часовыми представлениями на Бобруйском комбинате крупнопанельного домостроения и в Культурном центре города Глуск.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Коллектив «Соколовушки» проекта «Московское долголетие» был основан в октябре 2018 года в Территориальном центре социального обслуживания «Сокольники». За три с половиной года небольшой кружок пения вырос в эстрадный хор. Ранее «Соколовушки» выступали в стиле «советское ретро», а сейчас в собственном, который участницы ансамбля называют «song-vintage-ekl». Коллектив дал около 50 концертов. В их репертуаре не только известные советские песни, но и современные хиты, а также авторские композиции участников проекта.