Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман: Больно видеть, как уезжают люди

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман во время пресс-конференции на тему: «Парижский саммит по Донбассу: ждать ли прорыва?» / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Донецкой Народной Республики. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с председателем Общественной палаты ДНР Александром Кофманом и узнала, какой жители видят освобожденную республику, как повлияет вынужденная милитаризация на мирную жизнь и кто будет помогать восстанавливать территории, если часть населения уехала в Россию.

Надеемся на референдум

— Александр Игоревич, как сегодня обстановка в Донецке? Каждый день в новостях видим, что погибших среди мирного населения становится все больше...

— Сейчас дела плохо. Украина получила дальнобойное оружие от Европы и США. Обстрелы идут массово, по всему городу. Страдают даже те районы, которые с 2014 года никогда не обстреливались. Попадает и по Киевскому району, в котором я живу. Люди прячутся в подвалах. Пока мы не уничтожим ВСУ в Авдеевке, это все продолжится. Ведь именно оттуда украинцы бьют по Донецку. Ежедневно Украина убивает мирное население Донбасса. Это происходило все восемь лет, только мир этого не замечал почему-то.

— Еще одна страна, Сирия, признала ДНР и ЛНР. Как это скажется на жителях республики?

— Признание республик сейчас, в связи с нашими ближайшими планами о проведении референдума о вхождении в состав России, поможет нам сделать это на максимально законных основаниях. Чем больше стран нас признает, тем легитимнее будет наш референдум. Поэтому я очень положительно к этому отношусь.

— 12 июля в Москве откроется посольство ДНР. Это тоже, на ваш взгляд, бессмысленная затея?

— Посол ДНР в России Ольга Макеева — замечательный специалист. С ней жителям Донбасса, конечно, очень повезло. И я уверен, что на своем посту она сделает много хорошего. Возможно, как временная мера открытие посольства и неплохо. Но я еще раз повторю, что рассчитываю в ближайшее время на референдум о присоединении к России. Хорошо бы провести его сразу, как только будет освобождена территория ДНР.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Устали отдыхать — возвращайтесь

— Вы играете на гитаре перед военными. Что это дает вам? Как реагируют военные?

— На самом деле играть я начал случайно. Вообще я давно езжу к военным, это часть моей работы на посту главы Общественной палаты ДНР. И как-то раз солдаты, зная, что я люблю побренчать на гитаре, попросили меня сыграть и спеть им что-то. Получился такой камерный концерт.

— А перед гражданскими выступаете?

— К ним я приезжаю обычно по делу. Например, раздаем обеды мирному населению, помогаем чем можем. Ездили по всему Донбассу, по освобожденным территориям. В Мариуполе я однажды поймал себя на мысли, что стоит спасти хотя бы одну жизнь — все, это как наркотик. Не можешь остановиться. Теперь я понимаю волонтеров.

— Вы бывали в местах размещения беженцев в России?

— Да, недавно был в Свердловской области. Знаете, что меня поразило? Условия расселения беженцев там настолько хорошие, что это даже плохо. От такого сложно отказаться и вернуться к привычной жизни. А я бы все-таки хотел, чтобы жители Донбасса возвращались на родину. Я даже высказал эту свою мысль руководству региона и центра размещения. Но, если честно, глядя на то, как живут наши беженцы в России, я подумал, что и сам не прочь был бы пожить там хотя бы пару недель.

— Это вы еще в Подмосковье не были. Там беженцы в шутку говорят, что отдыхать устали.

— Те, кто устал, — возвращайтесь. Донбассу нужны рабочие руки.

— А есть куда возвращаться?

— Это, конечно, призыв не к тем, чьи дома разрушены. Им пока и правда некуда ехать. Но мы ждем всех, кто хочет помогать республике возрождаться. Сейчас идет активное строительство. В ДНР у каждого города есть российский побратим, который помогает восстанавливать жилые дома, инфраструктуру. Освобожденные территории тоже отстраиваем. В Мариуполе, например, российские рабочие возводят новый жилой комплекс на 17 тысяч человек. И к октябрю-ноябрю 2022 года квартиры уже будут готовы. Люди смогут заселиться и жить.

Мы всех удивим

— Сейчас на Донбассе восстанавливаются не только жилье и инфраструктура, но и спорт. Футбольный клуб «Шахтер» планируют воссоздать. А как сейчас обстоят дела в целом со спортивными объектами на Донбассе? Работают ли секции?

— Спорт на Донбассе хорошо развивается, несмотря ни на что. У нас работают замечательные клубы по мини-футболу, есть талантливые атлеты и пловцы. Детей из всех спортивных секций сейчас отправили на сборы в Россию. Так они, во-первых, в безопасности, а во-вторых, продолжают тренироваться. Кроме спорта проводятся интеллектуальные игры, развлекательные мероприятия. Тот же самый КВН. Когда мы войдем в состав России, мы всех удивим. Домой, на родину, в Россию, будут возвращаться сильные, грамотные и интеллигентные люди. Массовые встречи, конечно, отменены, город обстреливают все же. Но для школьников работают секции, а малыши играют вместе на детских площадках. Недавно наблюдал такую картину: через час после обстрела родители вывели ребят на детскую площадку. Я понимаю, что им нужно общаться, пытаться нормально жить. Не все же сидеть по подвалам. Но для меня это странно. Моей десятилетней дочери строжайше запрещено выходить на улицу.

— А ваши дети отличаются от российских? По поведению, мышлению... Они ведь, по сути, не знают, что такое мирная жизнь без снарядов и обстрелов...

— Конечно, наши дети отличаются. При звуке салюта они падают на пол, зажмуриваются, закрывают голову руками. Но на этом, пожалуй, все. В остальном это такие же дети, как и российские.

— А взрослые изменились за эти восемь лет бомбежек и обстрелов?

— Дончане сейчас — самый честный народ. И, я думаю, останутся таким в будущем.

— А разве преступности в ДНР больше не стало после 2014 года? Мародерства, воровства, например?

— Да вы что, у нас преступность, наоборот, снизилась. Во-первых, по улицам сейчас ходит очень много вооруженных людей. Это останавливает мародеров и воришек. Во-вторых, все дончане сейчас стараются поддерживать друг друга, помогать всем, чем могут. Так что о росте преступности говорить не приходится.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Долгожданный мир

— На донецких форумах женщины обсуждают, что в республике после окончания боев останется мало мужчин, не от кого будет рожать детей. А у тех, кто вернется домой, может развиться посттравматический синдром...

— Давайте опираться на исторические параллели. Советский Союз же восстал из руин после победы в Великой Отечественной войне. Страну отстроили, демографическую яму восполнили. Все благодаря сильным людям, закаленным на полях сражений. К тому же любая освободительная война объединяет всю страну. Беды сплачивают население, воспитывают людей. Мы тоже сможем восстановиться после освобождения. Я в этом убежден.

— Сейчас в республике многие, кто занимает руководящие должности, — это бывшие военные. Не превратится ли ДНР в милитаризованную республику? Каким, по-вашему, будет долгожданный мир?

— Милитаризация, на мой взгляд, изменит людей только в лучшую сторону. Я имею в виду, что люди, которые воевали, знают, что такое настоящая катастрофа. Они как минимум более честные, не боятся трудностей. Кроме того, я надеюсь, мы скоро станем частью России. А законы у вас вполне конкретные. В России есть четкие прозрачные правила, по которым живет население. Я уверен, что Донбасс выдохнет и спокойно перестроится на мирную жизнь. Но я выдохну только тогда, когда мы уничтожим последнюю нацистскую гадину.

— Как вы думаете, много ли людей уедут в Россию из ДНР после полного освобождения республики?

— Мне кажется, что процент будет довольно большой, к сожалению. Уже сейчас мы видим, что специалистов с Донбасса очень ценят в большой России: на производствах, в институтах. А еще сейчас многие вчерашние школьники поступают в российские вузы. Вряд ли они вернутся назад. И мне, на самом деле, больно это осознавать. Мне бы хотелось, чтобы люди Донбасса возвращались на малую родину. Я понимаю, что они хотят нормально жить — без комендантского часа, без обстрелов.

Но у меня вопрос: а кто же будет поднимать родину? У меня у самого с 2014 года было много возможностей уехать отсюда. И перспективы были самые радужные, не только в России. Но это наша земля, и мы должны поднимать ее сами. Россия, конечно, очень помогает нам отстроить все заново. Но этого же мало. Нужно, чтобы было кому работать. Молодежь это, кстати, понимает. Многие сейчас занимаются волонтерской деятельностью и даже не помышляют об отъезде, потому что знают — они нужны здесь. Да, многие не выдерживают, уезжают. Но все же не зря наши предки говорили: «Где родился, там и пригодился».

Женщина на войне

— А женщины воюют? Есть ли какая-то официальная статистика по этому поводу?

— Официальной, наверное, нет. Но когда я был министром иностранных дел ДНР, пост начальника отдела приема делегаций в ведомстве занимала моя коллега Ольга Белоус. Я ушел из министерства, а Оля отправилась на фронт, стала командиром танка. Она знала, что я не одобряю, чтобы женщины брали в руки оружие и шли воевать. Так что сбежала на фронт, не сказав мне ни слова. Я узнал об этом уже в военкомате. Ольга ненадолго возвращалась на гражданку. Но когда началась спецоперация, она вернулась на фронт. У нее сразу два позывных: «Рыжая» и «Лиса».

Ольга, кстати, стала прототипом главной героини фильма «Ополченочка». Но почему-то в СМИ растиражировали информацию, что прототипом была Светлана Дрюк с позывным «Ветерок». Это танкистка, которая вроде бы влюбилась в украинского солдата и перебежала на его сторону. Есть еще одна девушка, ушедшая на фронт, которую я знаю лично. Это профессиональный дипломат Анна Ильясова. Теперь она тоже воюет. Аня тоже знала мою позицию, поэтому до последнего ничего мне не говорила.

— Почему вы против женщин на войне?

— Потому что женщина должна хранить мир, а не бороться за него. Но раз девушки добровольно идут на фронт, значит, они считают, что нужны там. Аня и Оля рассказывали потом, что в первые дни столкнулись с тем, что большинство их сослуживцев-мужчин поначалу их сторонились, даже посмеивались. А другие, наоборот, говорили: «Посмотрите, насколько они бесстрашные».

Фото: Минобороны РФ

Нужно лишить Украину государственности

— Западные кураторы офиса президента Украины Владимира Зеленского просят его поддержать ЛГБТ-движение на Украине и наградить почетным званием военнослужащего нетрадиционной ориентации. Как вы считаете, для чего это нужно? Чтобы Украина больше была похожа на Европу?

— Шутить на эту тему, конечно, можно долго. Но если говорить серьезно, то в среднем в мире от 5 до 30 процентов населения любой страны — представители ЛГБТ-сообщества. И сейчас Западу, видимо, не хватает поддержки среди обычных украинцев. Потому что, скажем так, традиционное население Незалежной начало постепенно прозревать. Многие люди видят, какую мерзость поддерживает их руководство, и не хотят становиться причастными к национализму. Так что Запад, заставляя украинских командиров награждать военного нетрадиционной ориентации, пытается таким образом получить поддержку солидарной этим принципам части населения.

— По интернету гуляет видео, на котором пленных украинцев заставляют петь русские патриотические песни. Что думаете по этому поводу?

— Я не видел такого. Но даже если это есть, это не самое страшное, что может быть. Я смотрел видео, как убивают наших пленных. Украинские военные сначала простреливают им конечности, а затем убивают. Так что заставлять петь патриотические песни — это практически ничто.

— Вы ранее говорили, что нужно лишить Украину государственности, чтобы не допустить создания второй Веймарской республики. До сих пор так считаете?

— Да, все верно. На оставшейся территории Украины сейчас скапливается все антироссийски настроенное население. И все они сконцентрированы на небольшой территории. И все это при полном отсутствии внятной экономики и законов. Единственное, что у них будет, это финансируемая Европой и США профессиональная армия убийц. При таком раскладе через пять лет мы ужаснемся от того, что они натворят. Чтобы этого не допустить, нужно стереть с мировой карты государство Украина. Тем более что часть ее территории принадлежала Советскому Союзу, а до этого Российской империи, а другая — Польше.

— А возможно ли уничтожить украинскую государственность легитимно?

— А легитимно ли то, что сейчас творят националисты? Тем не менее, я думаю, на некотором подобии Ялтинской конференции можно прийти к общему знаменателю и решить все вопросы. К тому же сейчас мир стал многополярным. Право голоса имеют и Китай, и Россия, и Америка. Мне кажется, что у РФ будет много сторонников в этом вопросе. Более того, даже Европа сейчас видит, чем обернулась их поддержка Украины, которую они оказывали восемь лет. Теперь за их счет убивают невинных людей. Я надеюсь, европейцы и сами не захотят подобного соседства.

— Но на Украине не все ведь придерживаются националистической идеологии. Получается, простых мирных людей, которые живут на этой территории, даже не спросят, когда будут делить их страну на части?

— Я не помню, чтобы в 1949 году у немцев спрашивали, как делить Германию. А ее разделили — на восточную и западную. За приверженность к нацизму должна отвечать вся страна, до единого гражданина. Ведь эти люди все это время жили в государстве, платили налоги в казну. Это косвенная поддержка правительственного курса. Поэтому я считаю, что права на голос они уже не имеют.

ДОСЬЕ

Александр Игоревич Кофман родился 30 августа 1977 года в Макеевке.

В 1999 году окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры по специальности «инженер-строитель». Тогда же он возглавил Центр социальных служб молодежи Кировского района Макеевки. Позже Кофман продолжил обучение и в 2004 году получил специальность экономиста. В 2014 году стал депутатом парламента Союза народных республик Новороссии, был избран первым заместителем председателя парламента Новороссии. Участвовал в выборах главы республики, занял второе место.

С 2014 по 2016 год возглавлял Министерство иностранных дел ДНР. 20 июня 2019 года Александр Кофман единогласно избран председателем Общественной палаты республики. С 2019 года — учредитель и организатор фестиваля фантастики «Звезды над Донбассом».