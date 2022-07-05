Генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков: Опыт столичных специалистов востребован за рубежом

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков / Фото: Пресс-служба «Мосметростроя»

5 июля генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал о сотрудничестве двух столиц — Москвы и Еревана.

— Сергей Анатольевич, с какими странами сейчас обсуждает сотрудничество «Мосметрострой»?

— Уже прошла первая рабочая встреча с министром экономики Армении Ваганом Керобяном. Мы обсудили перспективы реализации совместных проектов, в частности строительство новой станции ереванского метро на основе современных инженерных решений, которые несколько лет применяем в Москве. Помимо этого, затронули и вопрос модернизации действующей линии метро в Ереване, которую не ремонтировали с момента открытия. Опыт московских инженеров позволяет нам также принять участие в строительстве железнодорожного сообщения между Ереваном и Тбилиси.

— В чем московские специалисты могут помочь ереванским коллегам?

— История нашего сотрудничества зародилась еще в 1970-х годах, когда началось бурное развитие подземного строительства в Армении. Московские метростроевцы тогда оказали колоссальную поддержку ереванским коллегам, направив лучших проходчиков, слесарей-монтажников, изолировщиков, путейцев. Диапазон оказанной поддержки впечатляет — от проходки в непривычных грунтовых условиях до поставки необходимого оборудования. Мы и сейчас не стоим на месте и постоянно развиваемся. Сложная московская геология и плотная городская застройка вынуждают нас искать новые инженерно-технические решения при строительстве транспортных объектов. Этот опыт пригодится и в других странах.

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— А какие еще проекты реализованы с другими странами?

— Международное направление всегда занимало особое место в деятельности «Мосметростроя». Столичные инженеры охотно делились знаниями и полученным опытом в метростроении с Венгрией, тогдашней Чехословакией, Болгарией и Польшей. Позднее были крупные международные проекты в строительстве тоннелей разного назначения. Среди них: участок скоростной железнодорожной линии Иерусалим — Тель-Авив, гидротехнический тоннель под проливом Босфор в Стамбуле. В 2021 году мы успешно завершили большой совместный международный проект по строительству высокоскоростной железной дороги и искусственных сооружений в Сербии.

— Какой опыт пригодился в других регионах нашей страны?

— Одним из таких значимых объектов за последние годы стала модернизация Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги, где применили технологии, позволяющие сделать реконструкцию быстрее и качественнее. Сейчас в работе находится масштабная программа модернизации Восточного полигона железных дорог. Ее целью является увеличение скорости транспортировки грузов от дальневосточных портов. В рамках этого проекта мы принимаем участие в сооружении двух железнодорожных тоннелей на обходе участка Шкотово — Смоляниново Дальневосточной железной дороги в Приморском крае. Проект позволит существенно повысить провозную и пропускную способность направления Уссурийск — Находка.

ДОСЬЕ

Сергей Анатольевич Жуков родился 23 сентября 1973 года в Новосибирске. Окончил Московский государственный университет путей сообщения.

С 1996 по 2033 год трудился в промышленно-строительной индустрии. С 2003 по 2013 год возглавлял строительную компанию. Принимал участие в олимпийской стройке в Сочи.

С 2013 года — глава «Мосметростроя».