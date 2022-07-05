Огонь потушат роботы и замедлитель горения

Заместитель начальника отдела пожарной безопасности промышленных объектов, технологий и моделирования техногенных аварий ВНИИПО Анна Мордвинова около роботизированного комплекса по тушению огня / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

5 июня Научно-исследовательский институт МЧС отпраздновал свое 85-летие. На праздничном мероприятии показали новейшие разработки.

На испытательном полигоне МЧС и в без того знойный летний день жарко: цистерну с надписью «огнеопасно», облитую бензином, охватывают языки пламени. Огонь моментально распространяется по всей площади емкости...

Вдруг звучит громкая сигнализация, и включаются датчики пожаротушения. Еще пара секунд, и система сливо-наливной эстакады через распылители подает пенообразный состав. Очаг возгорания успешно потушен.

Сама система представляет собой металлоконструкцию со сливо-наливными устройствами, которые устанавливают в качестве противопожарной безопасности при железнодорожной перевозке опасных грузов.

В честь 85-летия Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России также показали работу огнестойких теплозащитных экранов, роботизированных комплексов пожаротушения, которыми можно управлять удаленно, как беспилотниками, и новейшие автоцистерны.

— Мы занимаемся тестированием и сертификацией образцов новых технологий, которые помогают справляться с возгораниями, — рассказал главный научный сотрудник отдела специальных исследований ВНИИПО Николай Копылов. — Наши компании-партнеры, которые представили сегодня свои разработки, воплощают их в металле. А мы в свою очередь занимаемся проектированием и созданием технического задания для них.

По словам Копылова, сейчас в институте разрабатывают новые смеси для тушения лесных пожаров.

— Вода стала неэффективной из-за ее быстрого испарения. А новая разработка — замедлитель горения — поможет защищать лес от огня в течение всего пожароопасного сезона. Кроме того, ее можно использовать для профилактики, распылив над наиболее уязвимыми зонами, — добавил Николай Копылов. — Химический состав позволяет нанести эту смесь и при этом одновременно тушить ею пожары.

Он добавил, что новый замедлитель горения еще и намного экономичнее. Ведь для тушения водой, например, необходимо в десять раз больше вылетов.

На празднике показали разработки, которые помогают предотвратить чрезвычайные ситуации на промышленных объектах.

— Любой производственный объект уникален. Поэтому к каждому мы применяем свой подход, — сообщила заместитель начальника отдела пожарной безопасности промышленных объектов, технологий и моделирований техногенных аварий Анна Мордвинова. — Так что автоцистерны и роботизированные комплексы могут использоваться при ЧС на производстве. А еще наш институт можно назвать основоположником теории огнестойкости, — добавила Мордвинова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Чуприян, первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

— Благодаря институту ВНИИПО в МЧС ежегодно появляются новые технологии и разработки в области противопожарной безопасности. Сегодня мы ориентируемся только на отечественное производство, которое проверяют во внедренной здесь же лаборатории мирового уровня.