Фото: Ирина Дзяд

Летние каникулы - это время, когда можно узнать много нового. Например, можно посетить интересные экскурсии. Одна из них - экскурсия «По крышам столицы», на которую я отправилась в воскресенье, 3 июля.

В 10:45 наша группа желающих посмотреть на город с высоты собирается у метро «Кузнецкий мост», и уже в 11:00 мы стоим на смотровой площадке ЦДМ. Наш экскурсовод Анастасия Андреевна Карелина рассказывает нам некоторые интересные факты о зданиях и местах, которые видны с площадки. Например, знали ли вы, что гостиница «Метрополь» была задумана Саввой Мамонтовым, как многофункциональный комплекс, в котором даже предполагался театр, а Политехнический музей вырос из огромной Политехнической выставки к 200-летию Петра Великого. Сам музей, славившийся невероятными экспонатами, сейчас находится на реставрации. С площадки открывается невероятный вид. Хотя она и не самая высокая, почти весь исторический центр Москвы, как на ладони.

Пробыв 20 минут на смотровой и сделав санитарную остановку, мы пешком направляемся к следующей площадке: Высокопетровскому монастырю. По пути Анастасия Андреевна рассказывает нам об улицах, по которым мы идем. Про реку Неглинку, про перенесенные дома на Пушечной и про ресторан «Яръ», где Пушкин любил бывать и есть малиновый суп. В 12:20 мы дошли до монастыря. Сама я на звонарную башню подниматься не стала, однако моя мама, сходившая туда, поделилась: «самое неизгладимое впечатление произвела лестница, а виды там красивые». (Лестницы в таких башнях винтовые, крутые и почти непреодолимые). Но вид действительно был очень красивым, оттуда открывался вид на узкие улочки старого центра и новые современные здания.

Следующей нашей остановкой оказался храм Христа Спасителя, до которого наша группа добиралась на экскурсионном автобусе. Сразу стоит сказать, что, в отличие от монастыря, даже когда вы поднимаетесь на смотровую площадку, вам, если вам 12 и больше, несмотря ни на какую погоду, придется одеться так, как будто вы направляетесь в сам храм для молитвы. Охранник там довольно груб и не терпит компромиссов. А с самой огромной смотровой открывается великолепный вид. Она сделана в виде квадрата, поэтому вид оттуда сразу на все стороны. Почти вся Москва как на ладони.

Следующая наша остановка — смотровая на крыше входа в Парк Горького. Там нам провели экскурсию. Кстати, эта арка входа была построена к 10-летию победы в ВОВ. С крыши арки открывается великолепный вид на парк и Музеон,а так же многие известные здания, такие как МГУ, Москва-Сити, дома-книги на Новом Арбате, РАН, Шуховская башня и другие. С этой площадки видны почти все важнейшие здания Москвы, кроме Кремля.

В 16:10 наш автобус тормозит возле РАН. Мы направляемся на смотровую рядом с ней. О ней мало кто знает, она малолюдная и маленькая. Вид не самый узнаваемый, но тем не менее красивый, пусть некоторые домики и загораживают вид. Отсюда видны Москва-Сити, Лужники, МГУ, река, а ещё вблизи видна РАН.

Далее мы направляемся на, пожалуй, самую известную из смотровых площадок — Воробьевы горы. На этой площадке, скорее всего, вы были и не раз. За моей спиной находится МГУ, а передо мной - почти вся Москва. Это один из самых известных видов на столицу.

Те, кто желают, могут продолжить экскурсию, поехав сначала кататься по канатной дороге, а затем на самую высокую смотровую Москвы – «Панорама 360°» в Москва-Сити.