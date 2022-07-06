Уникальные находки школьников

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Новой Москве есть настоящие заповедные места. В них можно найти редкие растения, грибы, мхи, многие из которых будут включены в новое издание Красной книги Москвы. И произойдет это благодаря не только исследованиям ученых, но и учеников школы № 2120 в поселении Московский, которые постигают тайны природы вместе с учителем биологии Василием Пахомовым.

Одно из таких мест находится в лесу около реки Зименки. «Сезон охоты» на диковинки начинается у ребят в апреле-мае и продолжается до поздней осени. Сам процесс поиска достаточно прост. Лес, который исследуют школьники, уникален. Именно здесь можно найти виды, которые в столице встречаются редко. Поэтому ни одна экспедиция учеников не проходит безрезультатно.

Увидев редкий вид, ребята отмечают его местоположение на цифровой карте и фотографируют. Собранные данные учитель биологии Василий Пахомов передает ученым и составителям Красной книги Москвы.

Считали, что исчез

Обнаружился этот заповедный лесной уголок совершенно случайно. О нем Василию Пахомову однажды рассказал его знакомый. И когда учитель пришел на место, просто глазам своим не поверил! Он увидел необычное для наших мест растение — ирис сибирский.

Фото: shutterstock

— Считалось, что в столице он исчез после 1960 года! А здесь, оказывается, водится, —рассказывает Василий Иванович.

Более того, тут он обнаружил еще ряд редких видов растений, среди которых: борец северный, волчеягодник обыкновенный, зубровка душистая и другие.

Воодушевившись такими находками, педагог решил организовать группу из ребят-исследователей, которые и начали изучение местности.

— Школьники не просто так описывают находки, — говорит Василий Пахомов. — Они готовят исследовательские проекты, с которыми выступают на всероссийских и городских конференциях, чтобы рассказать об этом лесе, привлечь к нему внимание специалистов и сделать все возможное, чтобы ему присвоили статус особо охраняемой природной территории.

Где живет тритон

Одна из последних уникальных находок — это гребенчатый тритон.

Фото: shutterstock

— Найти его в столице очень трудно. Единственным местом обитания этого тритона был парк «Знаменское-Садки» в районе Северное Бутово, — говорит педагог. По его словам, этот вид находится практически на грани вымирания.

В связи с этим в прошлом году герпетологическое общество имени А. М. Никольского при Российской академии наук и вовсе выступило с обращением рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии РФ включить его в Красную книгу России.

Птицы Красной книги

На территории Новой Москвы также водятся редкие птицы. По подсчетам группы ученых из Института лесоведения РАН, Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН и других научных организаций, всего в ТиНАО можно встретить три вида птиц, занесенных в Красную книгу России: среднего пестрого дятла, сапсана и скопу. Также здесь встречались четыре вида из Красной книги Московской области: седой дятел, зеленый дятел, трехпалый дятел и осоед.

Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

Так что увидеть редких представителей флоры и фауны жители присоединенных территорий могут, отправившись на одну из прогулок недалеко от дома.

БЛАГОУСТОЙСТВО

Площадь лесных массивов в Новой Москве — 75 тысяч гектаров, или 50 процентов территории. Одна из задач города — превратить их в благоустроенные парки, в которых жители могут комфортно отдохнуть. По данным Департамента развития новых территорий, всего в ТиНАО удалось организовать с нуля или реконструировать 21 парковую зону.

— Их общую площадь в 121,6 гектара можно сравнить с размером 170 футбольных полей, — уточнили в департаменте. — Получается, что с освоением присоединенных территорий городу удается не только сохранять это зеленое богатство, но и активно его приумножать. К 2035 году на новых территориях будет благоустроено 86 парков.

Яркий пример благоустройства — территория Говоровского леса в поселении Московский. Архитекторам и дизайнерам удалось, не нарушив массив лесопосадки, предусмотреть все необходимое для отдыха и прогулок: тропинки, велодорожки, площадки для игр, пикника, выгула собак. А безопасность отдыхающих обеспечивают система видеонаблюдения и хорошее освещение.

ПАРКИ

Лесные территории в Новой Москве благоустраиваются с максимальным сохранением существующих ландшафтов и насыщаются разнообразной инфраструктурой. Ведь большие массивы зеленых насаждений — это здоровье горожан, правильная экосистема в мегаполисе, хороший климат, однако не благоустраивать их совсем — значит лишать жителей возможности отдыхать на природе с комфортом.

Как пояснил префект ТиНАО Дмитрий Набокин, один из приоритетов современной градостроительной политики в Москве заключается в том, чтобы горожане могли качественно провести время и прогуляться в красивом парке в своем районе, а не ехали далеко для этих целей.

— В ТиНАО немало природных территорий, которые благодаря аккуратному и ненавязчивому благоустройству стали комфортными зонами отдыха, а в силу своей изначальной уникальности не растеряли идентичности, — отметил Дмитрий Набокин. — Например, проводя работы в Троицке, в зоне отдыха «Заречье», мы лишь немного облагородили природные участки, отдав главное место реке Десне. Экотропы, лодочная станция и мостики — это минимум вмешательства. В поселении Московский мы благоустроили часть Ульяновского лесопарка — это место стало парком «Филатов луг». В ходе работ здесь максимально сохранили лесистые участки, а в качестве пешеходных дорожек проложили экотропы