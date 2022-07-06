Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Есть в Новой Москве заповедный уголок — Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас». И если некоторым «дворянским гнездам» легенды о себе нужно сочинять, то вся история этого места достойна экранизации. Живописнейшая природа, уникальная архитектура и известные имена уже много лет привлекают туристов.

— Остафьево, несомненно, жемчужина Новой Москвы. Усадьба, которая ведет свою историю с XVII века, является памятником архитектуры и садово-паркового искусства федерального значения, — говорит Елена Княжева, заместитель директора музея по научной и экспозиционно-выставочной деятельности. — Ее владельцами были князья Вяземские, графы Шереметевы, и, пожалуй, XIX столетие стало для нее самым ярким — с легкой руки Александра Сергеевича Пушкина она вошла в историю как «Русский Парнас». На протяжении многих лет усадьба, по сути, была литературной гостиной для лучших представителей «Золотого века» отечественной культуры. Она притягивала к себе личностей незаурядных и являлась средоточием всех удовольствий жизни просвещенного общества.

Фото: Пресс-служба Музея-усадьбы Остафьево

Действительно, в этом великолепном дворце с флигелями, колоннадой и роскошными залами неоднократно бывал Пушкин в гостях у приятеля — Петра Вяземского, что подтверждено документально. Впервые он побывал в Остафьеве в июне 1830-го. Этот визит был связан с предстоящей женитьбой поэта на Наталье Гончаровой: предположительно, свадьба должна была состояться в усадьбе Вяземских, но не сложилось. В начале декабря того же года, после знаменитого заточения в Болдине на время холеры, сразу после отмены карантина поэт отправился именно сюда, где в Овальном зале, так любимом сегодня молодоженами, читал друзьям написанные главы «Евгения Онегина». Вяземский потом запишет, что день, проведенный у него Пушкиным, стал праздничным! А на Святки 1831 года Вяземский устроил в усадьбе бал, участниками которого были Пушкин вместе с Денисом Давыдовым, Сергеем Трубецким и шумная компания других московских литераторов.

Но не только с «солнцем русской поэзии» связано это место. Николай Михайлович Карамзин, будучи женатым на сводной сестре Петра Вяземского, Екатерине, все летние месяцы на протяжении двенадцати лет проводил в Остафьеве. Ему был выделен светлый кабинет на втором этаже, который и сегодня выглядит одной из лучших комнат постройки. Именно в его стенах были написаны восемь томов из двенадцати «Истории государства Российского».

Василий Жуковский с Константином Батюшковым тоже наведывались в эти края как почитатели Карамзина. Николая Васильевича Гоголя, который оказался здесь позже вместе с историком Михаилом Погодиным, необычайно впечатлила внушительная библиотека дома и кабинет Карамзина. Он в ту пору работал над циклом лекций по истории России, ему эта тема была близка, он был вдохновлен, о чем оставил запись в книге автографов гостей.

— Надо сказать, что с тех пор ландшафт усадьбы мало изменился, — подчеркивает Елена Княжева. — Да, в советское время тут размещался дом отдыха, но уже в 1989 году сюда вернулся музей и были проведены реставрационно-восстановительные работы. Сейчас у нас работают постоянные экспозиции, в том числе «Убранство Остафьевского дома», «Н. М. Карамзин: жизнь и труды»; открываются новые выставочные проекты по истории Остафьева, о его владельцах и гостях. Музей готовится встретить два знаковых юбилея —230 лет со дня рождения П. В. Вяземского (2022 год) и 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина (2024 год).

Для ребят в музее проводятся занимательные квесты, мастер-классы, интерактивные образовательные мероприятия вроде «Загадок старинного дома». Для людей преклонного возраста, но при этом активных, регулярно проходят занятия в рамках проекта «Московское долголетие». А по выходным в усадьбе устраиваются традиционные музыкальные вечера с самыми разными программами, как с классикой, так и с народными мотивами. На усадебном пруду в теплый сезон предлагаются лодочные прогулки.

— У нас можно прекрасно провести с семьей целый день, — приглашает Княжева. — Погрузиться в атмосферу прошлого, пройтись по липовой аллее, сфотографироваться на горбатом мостике, в знаменитой ротонде или у двух мощных дубов, которые были высажены еще к столетию Карамзина, по наблюдать за доверчивыми белками, берущими орехи и семечки прямо из рук, за зайцами, лаской, лисицей. У нас тихо, душевно. И радует, что народу зримо прибавляется, особенно когда наша территория вошла в состав Москвы и транспортная логистика улучшилась: появились МЦД, станция метро «Бунинская аллея», увеличилось количество автобусных маршрутов...

Фото: Пресс-служба Музея-усадьбы Остафьево

Вероятно, воздух Остафьева, его природа притягивали сюда именитых гостей, служивших музам, способствовали пробуждению вдохновения, раз Александр Сергеевич сравнивал усадьбу и ее окрестности с горой Парнас — вершиной, которую избрал для себя покровитель искусств и наук Аполлон. То есть все, кто оказывался тут когда-либо, были одарены озарением высшего порядка, и здорово, что этот факт каждый из нас может опробовать на себе.

Где можно увидеть памятники архитектуры

Дача поэта Б. Л. Пастернака

Метро Боровское шоссе, пос. Внуковское, п. Переделкино, ул. Павленко, 3

В доме с террасой Борис Пастернак прожил до конца жизни, покидая его лишь на период эвакуации. Сейчас в этом объекте культурного наследия федерального значения дом-музей поэта.

Дача писателя К. И. Чуковского

Метро Новопеределкино, пос. Внуковское, п. Переделкино, ул. Серафимовича, 3

Двухэтажный деревянный дом, где сейчас находится музей знаменитого писателя, был построен по немецкому проекту в 1930-х годах. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения.

Покровская церковь

пос. Вороновское, с. Покровское

Церковь построена в 1722–1726 годах в усадьбе боярина Василия Стрешнева. В 1781-м пристроен северный Никольский придел. В 1861–65 годах новый владелец усадьбы генерал-майор Павел Голенищев-Кутузов-Толстой возвел южный придел и колокольню.

ЦИФРА

23 усадебных комплекса, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского округов, признаны объектами культурного наследия либо выявленными объектами культурного наследия.

РЕСТАВРАЦИЯ

Расположенные на территории ТиНАО усадьбы, признанные объектами культурного наследия и выявленными объектами культурного наследия, были переданы в ведение Москвы в 2012 году. На тот момент, как пояснили в столичном Департаменте культурного наследия, большая часть усадебных построек находилась в неудовлетворительном состоянии, а у некоторых из них даже не было хозяина.

— Мосгорнаследием был инициирован процесс регистрации права собственности города на такие объекты, — сообщили в ведомстве. — Так, например, произошло с являющейся объектом культурного наследия регионального значения усадьбой Яковлево.

После передачи исторических памятников городу Мосгорнаследие занялось планами работ по их сохранению. Многие объекты реставрируют с привлечением инвесторов. Так, восстановлены главные дома усадеб Старо-Никольское и Гусева Полоса. Сейчас с привлечением сторонних инвестиций ведутся работы на территории усадеб Бергов, Михайловское и Измалково.

ЭКСКУРСИИ

Расположенная в Филимонковском поселении усадьба Валуево, ансамбль которой создан в начале 1800-х годов, не раз становилась местом съемок отечественных фильмов. Ее можно увидеть в кинокартинах «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова, «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну. Здесь же для последнего из них композитор Евгений Дога написал знаменитый вальс. Более полувека в Валуеве работает клинический санаторий. Но побывать в усадьбе можно и сейчас, в том числе с экскурсией.

Увидеть другие достопримечательности Новой Москвы позволят новые экскурсионные маршруты по ТиНАО, появившиеся недавно на туристической цифровой платформе Russpass (russpass.ru). Например, «Усадьбы Подолья», «Выходной день в Переделкине», «История поселения Марушкино» и другие.

ФАКТ

На территории усадьбы Остафьево проведены работы по восстановлению не только архитектурных, но и природных памятников. Ранее здесь уже отреставрировали парк, признанный объектом культурного наследия федерального значения, а также березовую, или Карамзинскую, рощу, которая является памятником регионального значения. Реставрация проводилась под контролем Мосгорнаследия. В будущем здесь планируется провести работы и по сохранению плодового сада, создание которого относят к 1860 году.

ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО

Помимо памятников архитектуры в ТиНАО есть объекты садово-паркового искусства, которые находятся под охраной государства. Так, под контролем Мосгорнаследия проведены работы по восстановлению террасного парка усадьбы Гусева Полоса, расположенной на территории Инновационного центра «Сколково». Создание парка относят к началу XX века, к периоду, когда усадьбу приобрел инженер-строитель Александр Шумилин. При нем был построен особняк в неоклассическом стиле и обустроена прилегающая территория. Сейчас усадьба является выявленным объектом культурного наследия. В прошлом году завершились работы по возвращению пришедшему в аварийное состояние зданию исторического облика. Возрожден и парк усадьбы: здесь отремонтирована подпорная стенка террасы, выстроенная при Шумилине на ведущих к оврагу склонах, благоустроена территория усадьбы.

А сейчас ведутся работы по сохранению парка усадьбы Измалково, являющегося частью этого объекта культурного наследия регионального значения.

ПРОЕКТ

Еще одна точка притяжения ценителей культуры в Новой Москве появится через несколько лет в составе административно-делового центра «Коммунарка», где будет отрыто современное музейное фондохранилище. Уникальный объект объединит в четырех шестиэтажных зданиях коллекции 24 музеев. Помимо городских здесь планируют хранить свои фонды четыре федеральные музейные площадки, включая Государственный исторический музей и Третьяковскую галерею. При этом фондохранилище будет не просто складом, а современным выставочным пространством. Под экспозиции выделят около 10 тысяч квадратных метров. Помимо выставок здесь будут проводить образовательные программы, откроют кафе и кинотеатр. Построить фондохранилище планируется к 2024 году.