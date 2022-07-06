Время новых чемпионов

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Возможность вести здоровый образ жизни — одна из главных составляющих комфорта для современного человека. Начиная с 2012 года число жителей ТиНАО, систематически занимающихся спортом, выросло более чем в четыре раза, до 155 тысяч горожан. К их услугам — спорткомплексы с тренажерами, ледовыми аренами и бассейнами. Ежегодно появляются новые сооружения.

Общеобразовательную, но со спортивным уклоном школу «Москва-98» открыли в конце прошлого года в поселении Сосенское. Основные направления — художественная гимнастика, синхронное плавание, волейбол и баскетбол, а также вольная борьба. Дополнительно можно заниматься футболом, самбо, дзюдо, карате и тхэквондо. В распоряжении учеников спортзалы, два бассейна, ледовый каток, беговая дорожка...

В деревне Марушкино появился ледовый тренировочный центр «Снегирь». В здании два искусственных катка — полноразмерный (так называемая канадка) и малый, а также универсальные и тренажерные залы. Помимо тренировок по традиционным ледовым видам спорта — хоккею с шайбой, фигурному катанию — здесь можно будет проводить состязания и по волейболу, баскетболу, сквошу. А в свободное от тренировок время покататься на коньках смогут все желающие.

В составе ЖК «Южное Бунино» возвели многофункциональный комплекс для фигурного катания «МИЦ.Арена». Здесь есть детско-юношеская школа, залы общефизической подготовки и хореографии. В будущем для всех желающих откроется «Театр на льду».

Ученые доказали, что людям в возрасте от 19 до 64 лет необходимо уделять 150 минут умеренной аэробной активности каждую неделю. Но подростки и дети также должны быть физически активными. А бассейн — прекрасное место, где взрослые и дети могут тренироваться вместе. Такая возможность теперь появилась у жителей ЖК «Москва А101» — там теперь есть свой семейный спорткомплекс с бассейном, тренажерным залом и SPA-зоной.

В ближайшие годы для жителей Новой Москвы построят еще десятки новых спортучреждений.

Так, многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр появится на территории Административно-делового центра в Коммунарке. На 19 тысячах «квадратов» разместятся бассейны, каток и универсальные спортзалы. Ждет реконструкция рекреационно-спортивный комплекс «Городская спортивно-оздоровительная база «Лесная». Сейчас это одно из любимых мест жителей, после завершения работ она станет еще большим центром притяжения для всех горожан.

Крупнейший спортивный кластер «Красная Пахра» площадью более ста гектаров разместится в поселении Краснопахорское, рядом с Калужским шоссе.

Обновление ждет и спорт высоких достижений — на территории ЖК «Новое Внуково» к 2025 году построят спорткомплекс для Российской федерации баскетбола. Это будет крупнейшая площадка подготовки команд по баскетболу и место проведения чемпионатов, первенств, кубков России и международных мероприятий. Здание будет выделяться своим нестандартным архитектурным обликом — с центральным фасадом, напоминающим по форме баскетбольную корзину. Кроме основных тренировочных залов и площадки с трибунами на 600 зрителей в здании появится инфраструктура для восстановления физического состояния спортсменов: СПА-центр академии оборудуют бассейном, криосауной, сауной, массажными кабинетами.

— Тренировочная база станет основной для всех национальных команд и участников баскетбольных турниров. Предусмотрена возможность проживания, питания и обучения, — отметил президент Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта Андрей Кириленко.

Продолжаются проектирование и строительство спортивных сооружений на присоединенных территориях для зимних видов спорта: горнолыжный склон в поселении Щаповское и всесезонный спортивно-развлекательный комплекс рядом со станцией метро «Прокшино».

ЦИФРА

700 различных спортивных объектов планируется возвести на присоединенных территориях до 2035 года. В настоящее время здесь работают более 50 спортобъектов, включая частные и федеральные.

ПЕРСПЕКТИВА

Крупнейший спортивный кластер построят рядом со станцией метро «Прокшино». По своему масштабу он станет уникальным не только в России, но и во всей Европе. Горожане смогут выбрать себе занятие по душе из нескольких десятков видов активных развлечений. Ключевым сооружением кластера станет горнолыжный курорт. Высота горы составит более 100 метров, а площадь склона — около 18 гектаров. Для любителей тепла обустроят аквакурорт с серфинг-центром, а для экстремалов откроют уникальный профессиональный дайвинг-центр, который станет единственной площадкой профессионального уровня в Москве и Московской области.

Еще одно интересное место, которое появится в Новой Москве, это многофункциональный комплекс Drive Arena. Он объединит хоккейную арену, концертный и театральные залы.

Также здесь появится одна из самых крупных в России Академия спорта, где можно будет заниматься паркуром, детским гольфом, трикингом, пляжными и другими видами спорта.

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