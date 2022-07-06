Спортзал под открытым небом

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Когда-то турники были едва ли не в каждой советской квартире. Сейчас их можно увидеть почти в каждом дворе ТиНАО. Занятия уличной физкультурой стали называться воркаутом и благодаря площадкам с тренажерами превратились не только в новомодное увлечение, но и настоящую спортивную дисциплину, чемпионы которой тренируются в Новой Москве.

Победители и призеры крупнейших отечественных и мировых соревнований по воркауту Наталья и Михаил Китаевы живут в поселении Воскресенское. Они одни из тех, кто как раз и развивал этот спорт в России.

Занятия у реки

В Новую Москву супруги переехали пару лет назад и, осмотрев местные достопримечательности, сразу же приметили воркаут-площадку на набережной реки Цыганки.

— Площадка расположена в хорошем месте, в центре, недалеко от школы. Ученики могут приходить в свободное время и заниматься, — рассказывает Наталья Китаева. — Плюс эта зона находится в парке. И люди, которые во время прогулок видят, как другие занимаются на тренажерах, тоже могут заинтересоваться таким доступным спортом.

Оказалось, что с профессиональной точки зрения эта площадка идеально подходит для тренировок.

— Установлены все конструкции: турники, шведская стенка, брусья, рукоход. Сделано и покрытие из резиновой крошки, поэтому здесь можно выполнять различные трюки, — продолжает чемпионка. — А шведская стенка полезна с функциональной точки зрения, она помогает прокачать все мышцы.

Впрочем, площадка возле реки Цыганки всегда готова принять не только чемпионов, но и всех, кто хочет последовать их примеру.

Не проходите мимо!

А для жителей поселения Московский воркаут и вовсе стал стилем жизни. Хотя получилось все в какой-то степени случайно.

После того как поселение вошло в состав Москвы, здесь произошел настоящий физкультурный переворот. Площадки для занятий уличным спортом стали появляться на каждом шагу. Новые, сконструированные по всем правилам турники и рукоходы ждали спортсменов всех возрастов, но многие просто проходили мимо.

Тогда местный житель Евгений Камышенко, который всегда был со спортом на «ты», решил увлечь воркаутом жителей поселения. Так появился проект бесплатных тренировок «Московский на ЗОЖ». Для этого молодой человек вместе со своей командой создал специальный сайт для жителей Московского, куда стал выкладывать собственные видео тренировок, давать полезные советы и своим примером показывать, что зоны для воркаута — прекрасный подарок горожанам, нужно только знать, как им лучше воспользоваться! С тех пор все местные сторонники здорового образа жизни активно тренируются на открытых площадках и вдобавок устраивают совместные пробежки.

Не теряем форму

Сейчас в Новой Москве места отдыха редко проектируются без площадки для воркаута. К примеру, в 2022 году в поселении Внуковское на улице Авиаконструктора Петлякова должны благоустроить общественное пространство площадью 8,3 га. Кроме детских площадок, веревочного городка, скейт-парка и велодрома, здесь будет зона для воркаута. Ведь численность населения ТиНАО растет, а поэтому и спортсменов здесь становится все больше.

К слову, некоторые площадки с уличными тренажерами помогают профессионалам подготовиться к соревнованиям. В Троицке, например, на одной из них перед крупнейшими стартами можно увидеть мастера спорта России по бобслею, бронзового призера чемпионата России Кирилла Голубева. Чтобы оставаться в форме, он приходит на воркаут-площадки. Благодаря им чемпиону удалось не прервать тренировки даже в пандемию, когда спортзалы были еще закрыты.

ЦИФРА

155 тысяч человек систематически занимаются физической культурой и спортом в ТиНАО. Такие данные приводит столичный Департамент развития новых территорий.

ФУТБОЛ

Любительский футбольный клуб «Росич» из поселения Московский стал пятикратным чемпионом Москвы и прославился далеко за пределами страны. Одного из его спортсменов даже пригласили в профессиональный польский клуб, где молодой человек и начал строить свою серьезную карьеру.

«Росич» и сам по себе мало чем отличается от профессиональных клубов. У него есть стадион, болельщики, узнаваемая форма и символика. Да и состав игроков звездный. Только в 2021 году сюда пришли три топовых игрока: Павел Игнатович — экс-игрок «Зенита», «Динамо» (Москва), Игорь Киреев — воспитанник школы московского «Спартака», участник Лиги чемпионов, где играл в матче с «Атлетико Мадрид», и Павел Голышев, который выступал за национальную молодежную сборную и вторую национальную сборную.

Клуб стал настолько популярным, что когда в одной из викторин известного спортивного комментатора Василия Уткина попросили назвать футбольные клубы на букву «Р», одним из перечисленных им стал «Росич».

ПОБЕДИТЕЛИ

Бело-синюю форму «Росича» носили и игроки национальной сборной по пляжному футболу. Причем те самые, что в 2021 году стали лучшими на чемпионате мира в Москве. Поэтому осенью, после всех торжеств, встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным некоторые игроки приехали в поселение Московский и привезли победный кубок, чтобы устроить автограф-сессию с болельщиками, пообщаться с ними и в очередной раз сказать спасибо футбольному клубу, который дал им путевку в большой спорт.

Среди спортсменов был и нападающий сборной страны Андрей Котенев, для которого прошедший чемпионат мира был первой игрой на таком уровне. Но экс-футболист «Росича» не растерялся и помог принести команде такую важную для всех победу.