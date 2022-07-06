Евгений Ямбург: Воплотить мечту

Фото: Наука ГБУ Школа N109

В жилом районе Прокшино откроется инновационная школа. Ее уже называют «школой Ямбурга», поскольку руководить учебным заведением будет знаменитый педагог и директор.

Евгений Ямбург — заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования. Он еще в 1976 году на Ленинском проспекте в Москве открыл образовательный центр, в котором детсад, начальная и средняя школы представляли собой единый комплекс с точки зрения образовательного процесса и создаваемой среды. Подобный центр теперь появится в Прокшине.

— У нас тоже будет детский сад на 350 воспитанников — ведь это дошкольная ступень образования, — пояснил Евгений Александрович. — Давно прошло то время, когда в детсаду ребят «пасли» — кормили, гуляли, следили, чтобы они не безобразничали. Сейчас все не так. Да и дети другие. Даже дошкольники работают с 3D-ручками, занимаются прототипированием, ходят в робото-классы, надевают медицинские колпаки, халаты и совершают операции на специальных куклах-манекенах, например удаляют аппендицит... Поэтому содержательная и методическая преемственность на всех этапах обучения — это стратегия и тактика современного образования.

— Согласен, дети сейчас умные. Но, как правило, не очень здоровые — близорукость, лишний вес, плоскостопие..

— Как член Союза педиатров соглашусь, что абсолютно здоровых детей сейчас не более 12 процентов. Мы можем диагностировать, что интеллект в порядке, но эмоциональная сфера нарушена — и эта ситуация требует особого внимания.

Беда в том, что учителям никто не объясняет, как с такими детьми себя вести. А объяснять нужно. А еще необходимо уже с детского сада начинать выявлять все особенности ребенка и активно с ним работать, чтобы он пришел в школу готовым к нахождению в коллективе и к учебе.

— Чем будет отличаться школа в Прокшине?

— Она станет одним из филиалов моей школы. Таких филиалов, кстати, по стране 55. А еще есть филиалы в Азербайджане, Узбекистане, Армении и Казахстане. Это так называемая адаптивная школа. Я как академик разрабатывал ее модель еще в 1980-е годы. Суть адаптивной школы в том, что не ребенок к школе приспосабливается, а само учебное заведение приспосабливается к любому ребенку, помогая выработать индивидуальный маршрут развития.

И дети там учатся вместе — и одаренные, и с проблемами в развитии. С момента создания своей школы в 1976 году я прошел долгий путь и теперь знаю, и какие площади в учебном заведении должны быть, и какие гаджеты, и какие педагоги, и как добиться нужного педагогического результата. Вот пример — занятия физкультурой. Ну что мы там делаем? Бегаем. А вот представьте, идет эстафета с мячом, а на огромной плазменной панели задачи по астрономии, химии, таблица умножения... В итоге интеллектуальная сфера развивается вместе с физической. Слава богу, Россия — страна талантливая, и в Челябинске есть ребята, которые сделали гаджеты для подобных занятий.

Пока в ТиНАО будет возводиться школа, мы станем подбирать учителей, помогая им освоить новые современные методы. Так что строящаяся школа — это моя мечта. Это то, что останется и будет приносить пользу. Потому что все будет сделано не на коленке, а с четким пониманием, как нужно и как все это должно работать. И, конечно, будет детсад, куда без него?

— Евгений Александрович, в школе у детей должно быть личное пространство?

— Да, конечно. Для этого предусмотрен такой распорядок. В первую половину дня «зверь»: есть строгая дисциплина, обязательное посещение уроков, обязательное ношение формы. Во второй половине — дети «голосуют ногами»: кто-то идет в конный клуб, кто-то в клуб моряков, кто-то в театральный, кто-то на теннис. И в этом смысле у них есть личное пространство, чтобы иметь возможность развиваться. Свое пространство свободы необходимо и современной школе. Она должна быть бесконечно развивающейся, реагирующей на вызовы и угрозы современности.

— Но для этого в школе должны быть и соответствующие учителя?

— Да, нужно повышать их квалификацию. Я вспоминаю слова Константина Ушинского: «Никакое изменение в школе невозможно иначе, чем через голову учителя». А от себя добавлю: современному педагогу нужны такие компетенции, которым раньше его никто и никогда не учил. Но мы научим.

ЦИФРА

15 школ, 48 детских садов и 8 образовательных центров будут построены в ТиНАО в рамках создания Образовательного кластера. Каждое учреждение будет по-своему уникальным.

НАУКА

На улице Эдварда Грига в Коммунарке строится школа «Энергия» на 1325 мест. Акцент в образовательном процессе планируется сделать на изучении естественных наук и всестороннем практикуме. Для этого на первом этаже будет создана большая лаборатория, организованная по принципу фаблаба, центр прототипирования, блок мастерских и ремесленные классы. А учебные классы спроектированы так, чтобы в них одинаково эффективно велись как обычные уроки, так и индивидуальная работа. Стены классов будут выполнены из прозрачных материалов, чтобы создавать у учеников ощущение причастности ко всему, что происходит вокруг них. Столовая с зоной амфитеатра примет вид модного кафе и станет центром отдыха и неформального общения. А еще предусмотрен спортивный зал с профессиональным оборудованием.

ПРОЕКТ

В школе «Логика», что в районе деревни Николо-Хованское (поселение Сосенское), закончился первый учебный год. В создание уникального образовательного объекта вложено около 1,5 миллиарда рублей. Школа на 1300 мест состоит из трех блоков: правое крыло для младшего звена, левое для остальных классов, в центральной зоне размещен амфитеатр для разных мероприятий или подготовки к занятиям, информационный центр с библиотекой и видеотекой, круглый актовый зал-трансформер.

При этом отдельный амфитеатр начальной школы имеет небольшой скалодром. Прозрачная стена между амфитеатром и малым спортивным залом позволяет превратить общественное пространство в трибуну болельщиков. В школе действует лабораторный блок, дающий возможность интерактивного обучения: здесь можно проводить опыты по биологии, химии и физике и занятия на стыке дисциплин. Здесь же, в стенах лабораторий, появится все необходимое для занятий робототехникой, 3D-печатью, создания виртуальной реальности.