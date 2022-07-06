Школа для поколения Альфа

Все родители хотят, чтобы их ребенок учился в хорошей школе. Как найти оптимальное учебное заведение и какую роль в образовательном процессе играет архитектура, знают в Новой Москве.

— Наличие образовательной инфраструктуры находится в первой пятерке запросов примерно у 60 процентов покупателей жилья, — делится опытом руководитель проектов строительства социальных объектов ГК «А101» Юлия Чернец. — У 23 процентов уже есть дети до 18 лет, из них половина — дошкольники. Но поскольку 47 процентов всей аудитории — люди в возрасте от 26 до 35 лет, то нетрудно предположить, что и те, у кого пока детей нет, обзаведутся ими в течение года-полутора после переезда.

При этом под «хорошей школой», уточняет эксперт, обычно понимается не только приличное место в рейтингах и хорошие показатели по ЕГЭ, но и набор знаний и навыков, которым она может научить. А для этого школа должна включать помещения для разных типов занятий: спортзал, студию робототехники, кулинарный класс, лаборатории, арт-блок, студию звукозаписи и т.п.

— Все школы, которые мы строим в рамках масштабной программы создания Образовательного кластера в ТиНАО, наша группа компаний передает городу, — замечает Чернец. — Каждый проект уникален и с точки зрения архитектурно-планировочных решений, и с точки зрения начинки школы и ее специализации. В комплексах нет лишних и ненужных площадей, они технологически эффективны и оснащены инженерными системами, без которых современное образование и безопасность невозможны.

Люди будущего

Детям поколения Альфа, рожденным в 2010-е, важно общение, чувство локтя и ощущение причастности, подчеркивают психологи. Но временами Альфа с не меньшим азартом ищут место для уединения.

— Амфитеатры и атриумы для тусовок, прозрачные стены, позволяющие из коридора наблюдать за происходящим в классе или в лаборатории, уютные диванчики по углам — в таком окружении альфам очень уютно, — говорит Юлия Чернец. — И это самым лучшим образом сказывается на продуктивности. Безусловно, знания и навыки дает учитель, но на психологическое состояние ребенка и комфорт во многом может повлиять архитектор.

Например, инновационные проектные решения были заложены в основу современного образовательного центра «Формула» в Новомосковском округе, школу «Логика» в поселении Сосенском и строящуюся сейчас школу «Энергия» в Коммунарке.

Фото: ГК «А101»

Удивлять и узнавать

По сути, в ТиНАО сегодня формируется новая концепция организации образовательного пространства, которая может стать примером и для других учебных заведений столицы.

— Наша основная идея проста, — поясняет Юлия Чернец. — Архитектурные решения образовательных центров и детсадов призваны создать комфортное и соразмерное ребенку пространство, которое даст больше возможностей и стимулов не для зубрежки, а для познания мира и подготовке к самостоятельной жизни. Согласно этой концепции, в частности, все помещения должны работать на образовательную функцию, чтобы дети, находясь в здании, могли неосознанно для самих себя что-то узнавать, пробовать, делать. При этом помещения должны быть многофункциональными. Чтобы спортзал при необходимости мог становиться актовым залом, рекреация — кинотеатром или лекторием, обычный класс разбивался на несколько помещений для групповых или индивидуальных занятий, а коридоры стали продолжением пространства для развития ребенка.

Оснащение, в первую очередь школьное, должно быть направлено на получение учениками современной теоретической базы, которая подкрепляется лабораторными опытами на стыке наук, возможностью применить полученные знания при создании самостоятельных проектов любой направленности, а также для приобретения навыков, важных для повседневной жизни.

ТВОРЧЕСТВО

В жилом районе «Скандинавия» в Новой Москве завершается строительство образовательного центра «Холст» с художественным уклоном. В четырехэтажном корпусе разместятся школа на 550 и детский сад на 200 мест. В обоих учреждениях предусмотрены творческие дисциплины, в том числе изобразительное искусство, скульптура, компьютерная графика. Дети смогут пользоваться профессиональным оборудованием в студии звукозаписи, обучаться верстке и моделированию в компьютерном классе. Помимо основной программы для школьников предусмотрены уроки промышленного дизайна и архитектуры.

Важная задача образовательного центра — возможность самовыражения через искусство. Ученики с творческим складом ума получат в свое распоряжение все пространство школы, чтобы свободно демонстрировать собственные творения. Для этого на стенах планируется смонтировать рамы, на которые можно повесить картину или постер. Скульптуру или модель можно поставить в специальные ниши в коридорах и рекреациях — там для создания дополнительного визуального эффекта предусмотрят регулировку яркости и температуры освещения. А для размещения объемных инсталляций можно будет использовать даже потолок — для этого на нем установят специальные конструкции. На реализацию проекта потребуется 800 миллионов рублей. После окончания работ строители передадут «Холст» городу.

НОУ-ХАУ

Современный образовательный центр «Формула» с детским садом на 150 мест и школой на 550 мест возведен в Новомосковском округе Москвы на улице Потаповская Роща, 22. Его общая площадь 12,6 тысячи квадратных метров. Главная особенность здания — центральная зона с амфитеатром-трансформером. Благодаря инновационным проектным решениям и оборудованию она может легко превратиться в лекторий, кинотеатр, танцевальный или концертный зал, а также шоурум. В образовательном центре также оборудован Центр прототипирования, где можно создать любой предмет из чего и как угодно — от ручной обработки глины или дерева до печати на 3D-принтере.

Артблок оснащен по аналогии с кафедрой промышленного дизайна знаменитой «Строгановки»: художественный класс с мольбертами, макетная комната, компьютерный класс с программами для проектирования и гончарная мастерская. Научная лаборатория обеспечит ученикам возможность лично ставить эксперименты и опыты по физике, химии, биологии.