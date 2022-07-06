Колбасу встречают по составу: как распознать поддельные продукты в магазине

Покупательница Евгения Дворикова тщательно изучает состав вареной колбасы в одном из столичных супермаркетов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В России чаще всего подделывают колбасы и молочную продукцию. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. «Вечерка» разобралась вместе со специалистом по качеству продукции Игорем Синяевым, как отличить контрафактный товар от настоящего.

К сожалению, поддельный продукт на магазинных полках не редкость. Многие стремятся нажиться на товарах, пользующихся большой популярностью.

— Чаще всего подделывают дорогие товары — мясо, икру, алкоголь, молочные продукты и так далее, — отмечает Игорь Синяев. — И главная проблема заключается в том, что для их создания используют небезопасные ингредиенты, которые удешевляют производство.

Колбасы и мясо

Чтобы избежать покупки фальсифицированной продукции, постарайтесь покупать мясо и колбасы в проверенных местах — крупных супермаркетах, мясных магазинах.

— Обращайте внимание на маркировку: если там расположены трудночитаемые надписи, отсутствует расшифровка состава, то, скорее всего, перед вами подделка. Так производители скрывают вредные ингредиенты — соевый изолят, коллагеновый белок, — отметил специалист.

Икра и рыбные консервы

Настоящая икра изготавливается из охлажденного лососевого сырья, а имитация икры — из рыбьего жира или морских водорослей. Но это не всегда увидишь в составе.

— Конечно, рассмотреть содержимое банки заранее не получится. Но обратите внимание на внешний вид икринок, если банка стеклянная, — они должны быть шаровидными, полупрозрачными и иметь хорошо различимое жировое пятнышко, — рассказал Синяев.

А рыбные консервы легко узнать по упаковке — на этикетке и дне банки должна быть четко напечатана одинаковая информация — дата производства, номер завода-изготовителя, буква «Р» — индекс рыбной промышленности.

Алкоголь

— Все этикетки на алкогольной продукции должны быть наклеены идеально ровно, а шрифт — легко читаться. Должна присутствовать акцизная марка, оригинальность которой легко проверить через специальные мобильные приложения. Сама консистенция алкогольного напитка должна быть однородной, без осадка, — добавил эксперт.

Настоящая молочка, а не продукт

На упаковке обязательно должно быть написано «молоко», а не «молочный продукт». Последнюю формулировку используют недобросовестные производители.

— Для эксперимента налейте молоко в стакан и немного помешайте его. Если на стенке остался белый налет, значит, в молоке содержится жир и оно натуральное, если нет, то в его составе точно есть примеси.

Заплатят по закону

Если покупатель приобрел контрафактную продукцию, то он имеет законное право обратиться в Роспотребнадзор. По словам юриста Гаяза Хасанова, изготовителей поддельной продукции ждет суровое наказание по статье 14.7 и 14.10 кодекса РФ об административных правонарушениях.

— Введение потребителей в заблуждение относительно содержимого товара и его качества в целях сбыта или при продаже предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тысяч для физических лиц, а для юрлиц — от 100 до 500 тысяч, — рассказал юрист.

За производство контрафактного товара граждан ждет конфискация продукции, а также штраф в двух- или трехкратном размере стоимости товара. В особых случаях нарушителям грозит даже лишение свободы.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ранние арбузы могут быть опасны

В столице вовсю начали продавать одно из главных летних лакомств — арбузы. Врач-диетолог Ирина Такмалова рассказала «Вечерней Москве», в чем опасность ранней ягоды и откуда ее привозят.

Арбуз обладает очень полезными свойствами для организма человека — он на 90 процентов состоит из воды, содержит в себе значительное количество клетчатки и витамина С.

— В нем также присутствует ликопин — он положительно влияет на кровь, уменьшает риск тромбоза и оказывает противовоспалительный эффект, — рассказала эксперт.

Однако не все эти свойства содержатся в так называемых ранних арбузах — тех, что можно встретить на прилавках в июле. Как правило, эти ягоды выращиваются в неестественных условиях и обработаны химическими составами, которые ускоряют их созревание и придают более яркий цвет.

— Такие арбузы привозятся из Турции, Узбекистана или Азербайджана. В них очень много нитратов, которые опасны для здоровья, — добавила Такмалова.

Содержание нитратов приводит к раздражению слизистой кишечника и накоплению тяжелых металлов в печени и кишечнике. Более того, ранние арбузы чаще всего продаются на стихийных рынках, где никто не контролирует соблюдение санитарных норм и уж точно не измеряет количество нитратов.

Однако вы можете сделать это самостоятельно — достаточно купить портативный нитратомер.

— Для арбузов норма — 60 мг на один килограмм. Если эта норма превышена, то лучше отказаться от его употребления, так как существует высокий риск пищевого отравления, — рассказывает врач-диетолог.

Ну а если очень хочется попробовать арбуз раньше августа, то здесь важно обращать внимание на внешний вид ягоды. На боковой части арбуза должно быть желтое пятно. Его кожура должна легко сдираться. И у кожуры арбуза должен быть ярко выраженный светло-зеленый цвет.

— Если в мякоти арбуза вы встретите желтые и белые прожилки, то он точно напичкан нитратами. Лучше все же дождаться августа — ведь к этому времени арбузы естественным образом дозревают на солнце и сохраняют все полезные свойства, — рассказала эксперт.