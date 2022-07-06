Строим дороги европейского уровня

Водитель Александр Кондрашин на участке дороги Марьино — Саларьево, улучшившей транспортное сообщение в ТиНАО / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В ближайшие два года в Новой Москве станет на 150 километров дорог больше. Одна из главных задач градостроительной политики столицы — за счет современных магистралей и районных связок повысить транспортную доступность молодых округов.

За неполные десять лет в Троицком и Новомосковском округах построено более 300 километров автомобильных дорог. До конца 2023 года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще около 150 километров.

— Каждая современная трасса, реконструкция существующих и создание новых улиц, небольших дорог делает самые молодые округа привлекательнее и комфортнее для жизни, — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Программу их создания продолжаем, в работе есть и крупные, и локальные объекты.

Фото: Пресс-служба

Так, дорога свяжет находящееся в Западном округе столицы Ново-Переделкино и поселение Внуковское, идет работа над одной поперечной связкой — Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево, в составе которой появится мост через реку Десна, проектируется магистраль от Южной улицы в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановское.

Ввод каждой дороги — настоящий подарок для жителей присоединенных территорий. Благодаря им ТиНАО с другими округами Москвы соединяются новыми удобными маршрутами, поселения обретают связки друг с другом. Каждая трасса имеет несколько полос движения, оснащается остановками, светофорами и переходами. Если же магистраль проходит неподалеку от домов или садовых товариществ, рядом устанавливаются еще и шумозащитные экраны.

— Столичные власти, планируя развитие новых территорий, изначально сделали ставку на полицентричность и комплексное развитие. Частью этого мегапроекта является создание удобной и современной транспортной инфраструктуры, — отмечает Андрей Бочкарев.

Частично эта задача благодаря реализации ряда проектов уже решена. Среди крупнейших из них можно назвать реконструкцию Калужского шоссе — фактически центральной магистрали Новой Москвы. Трасса получила 18 искусственных сооружений — мостов, путепроводов, тоннелей, 18 наземных и подземных пешеходных переходов. В итоге улучшено транспортное обеспечение полумиллиона человек, снизилась нагрузка на Варшавское и Киевское шоссе. А благодаря выделенной полосе для общественного транспорта горожане могут быстрей добраться до работы, дома, учебного заведения.

Еще одним ключевым проектом Новой Москвы станет автомагистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Она обеспечит поперечную связь между районами и станет полноценным дублером МКАД на юго-западе Москвы. Заключительным этапом строительства этой магистрали станет возведение многоуровневых транспортных развязок от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны в районе Южное Бутово. Полностью запустить это направление планируется в 2024 году.

— Благодаря самым разным проектам мы укрепляем транспортный каркас Троицкого и Новомосковского округов, — подчеркивает Андрей Бочкарев. — За прошедшие годы появились магистраль между Киевским и Калужским шоссе, трасса М-3 «Украина» — Ямонтово, три магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которые стали дублерами юго-западной и южной части МКАД.

Новый путепровод в Крекшине помог справиться с пробками / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столица продолжает активно заниматься формированием транспортного каркаса ТиНАО. В основном город инвестирует в инфраструктурные проекты. Около 200 миллиардов рублей из бюджета потрачено на строительство транспортных магистралей.

— Построенные дороги по своим показателям не уступают европейским, — говорит глава столичного Стройкомплекса. — Все съезды на магистрали оборудуются разгонными полосами. Проезжая часть расширена, установлено освещение, обустроены тротуары, построены удобные съезды и выезды, а также благоустроена прилегающая территория.

В более отдаленной перспективе Генпланом предусмотрено построить в ТиНАО до 2035 года порядка 1 100 километров дорог и магистралей, что удвоит протяженность автомобильной сети присоединенных территорий.

— Развитие транспортного каркаса остается приоритетной задачей Строительного комплекса Москвы, — резюмирует Андрей Бочкарев.

ЦИФРА

21 километр дорог планируется ввести в нынешнем году за счет Департамента развития новых территорий столицы. Среди запланированных искусственных сооружений — мост и два подземных пешеходных перехода.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Открытие четвертого Московского центрального диаметра, связывающего железнодорожным направлением столицу и Московскую область, повысит привлекательность и доступность двух самых молодых округов столицы. Запустить его планируется в 2024 году. Уже открыты десять станций будущего четвертого диаметра. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, работа по обновлению существующих железнодорожных платформ продолжается. Они станут комфортными остановками, и даже больше того — вокзалами.

— Новый маршрут наземного метро повысит доступность присоединенных округов, — подчеркнул заместитель мэра.

Речь в первую очередь о станциях, расположенных между столичным юго-западом и Новой Москвой: Внуково, Лесной Городок, Толстопальцево, Кокошкино, Крекшино, Победа и Апрелевка. Благодаря их запуску горожане смогут быстро добраться до столичного центра или подмосковных городов, в том числе Реутова и Железнодорожного. Экономия времени в пути составит в среднем полчаса. На четвертом Московском центральном диаметре расположатся 18 станций, позволяющих пассажирам удобно и быстро пересесть на метро, Московское центральное кольцо и другие диаметры.

ФАКТ

Современная магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе связала четыре вылетные магистрали: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Дорога стала дублером юго-западной и южной части МКАД, а также одной из основных артерий транспортного каркаса Новой Москвы.

Два участка уже введены. В прошлом году начали строить третью и четвертую очереди магистрали. Впервые в истории столицы дорогу начали строить одновременно с метро (новыми станциями на Сокольнической ветке подземки).