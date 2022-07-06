Дом с видом на лес

Новоселов ждут оригинальные планировки и уютные открытые террасы / Фото: Пресс -служба ГК МИЦ / Светлана Санникова

Если верить психологам, окружающая обстановка крайне важна для любого человека, и здорово, что унылая среда обитания со стандартной застройкой уходит в прошлое.

Особенно данная тенденция заметна в ТиНАО, видимо, потому что это Новая Москва, куда тянется все прогрессивное и передовое.

По итогам первого квартала 2022 года, четыре из пяти верхних строчек рейтинга самых продаваемых жилых комплексов Новой Москвы (сегменты стандарт, комфорт и бизнес) занимают новостройки вокруг деревни Столбово. Например, один из вошедших в рейтинг жилых комплексов и находящийся сейчас в активной стадии строительства «ЭкоБунино».

Стильные корпуса, с качественной отделкой фасадов, с продуманными планировками разной площади располагаются вдоль живописной береговой линии реки Сосенки, окружены с трех сторон густыми лесопарками. Создается ощущение, что ты где-то далеко за городом, хотя до МКАД меньше семи километров, а в пешей доступности станция метро «Коммунарка». Также есть уже привычный для горожан удобный двор без машин, с цветниками и детскими площадками, просторные и светлые входные группы, с высокими потолками и лаконичным авторским дизайном... Радует, что строители в своей работе проявляют все большую заботу о жителях, а потенциал столицы настраивает на оптимистичный лад:

— Москва должна развиваться по международным стандартам, — подчеркивает Александр Колонтай, заместитель директора Института Генплана Москвы. — Важно не замыкаться в себе, смотреть на себя со стороны, привлекать международных специалистов в области планирования и архитектуры. Безусловно, построить новый город в тех условиях и с теми ограничениями, которые есть в Новой Москве, архисложно. Чтобы сделать из региона с сетью населенных мест, каким является Новая Москва, компактное и эффективное градостроительное образование, требуются очень серьезные вложения. Первое десятилетие — лишь начало большого пути. Главное — и самим не забывать, что залогом комфортной жизни в мегаполисе XXI века является в том числе настрой всех жителей, включая осознанное потребление.

Современные коммуникации обеспечивают надежную подачу воды, тепла и газа

Как показала 10-летняя история ТиНАО, присоединенные территории новоселы выбирают за удачное сочетание экологичности с московскими стандартами, в том числе — по обеспечению всех объектов надежной инженерной инфраструктурой. Лишь в ближайшие три года на ее развитие из бюджета города выделят около 14 миллиардов рублей.

Большая работа была проведена и в предыдущие годы: так, завершен третий этап реконструкции Курьяновских сооружений. Бытовые стоки в зонах интенсивной застройки Новой Москвы централизуют и направят на эту крупную станцию, в систему московской канализации, что позволит ликвидировать местные очистные сооружения.

За десять лет в ТиНАО спроектированы и построены более 100 километров магистральных сетей. Полномасштабно решается организация централизованного водоотведения на территории Новомосковского округа. Среди крупных проектов можно назвать строительство мощных канализационно-насосных станций в административно-деловом центре «Коммунарка», завершается проектирование канализационно-насосной станции с трубопроводами в Прокшине. Продолжается строительство новой тепловой магистрали от РТС «Южное Бутово» до поселка Коммунарка. Новый трубопровод обеспечит подачу тепла во многие дома и соцобъекты Новой Москвы.

Бесперебойная подача газа — еще одна важная задача, которую решают городские власти. Уже начато создание газораспределительной сети протяженностью 288 километров.

— В Адресной инвестиционной программе Москвы запланировано строительство и ввод 32 объектов инженерной инфраструктуры, в том числе 17 объектов «инженерки» планируется ввести в текущем году, — сообщили в Департаменте развития новых территорий. — Чистая вода, прохождение отопительного сезона без аварий, качественное уличное освещение — это столичный стандарт, к которому приводят инженерную инфраструктуру Новой Москвы.

Столичные власти стараются обеспечивать всеми необходимыми инженерными коммуникациями и садовые некоммерческие товарищества (СНТ), расположенные в ТиНАО.

Дачные поселки и СНТ занимают шесть тысяч гектаров территории Новой Москвы. В них с учетом сезона проживают более 300 тысяч человек. Среди объектов, которыми снабжаются садоводческие товарищества, — современные водозаборные узлы и системы мелиорации. Всего в развитие инженерной инфраструктуры Новой Москвы к 2035 году будет инвестировано более 622 миллиардов рублей, — сообщили в Стройкомплексе.

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РЕНОВАЦИЯ

В Новую Москву столичная программа реновации жилищного фонда пришла летом 2020 года. В поселке Шишкин Лес для переселенцев были переданы два дома. Первыми новоселье отметили жители 15 ветхих зданий в поселках Шишкин Лес и Армейский поселения Михайлово-Ярцевское. Всего на территории Новой Москвы в новые квартиры по программе реновации переедут жители 250 ветхих домов, 15 из них уже демонтированы при помощи технологии умного сноса. Жильцы еще 22 старых домов находятся в стадии переселения.

В сумме современные квартиры в ТиНАО получат более 22 тысяч человек. Для переселения уже построили 99 тысяч квадратных метров недвижимости — это 1612 квартир. Проекты еще четыре жилых домов разрабатываются: новостройки появятся в поселке Шишкин Лес, владение 5, на улице Спортивной, владение 1, 3, 5, в Троицке, в Щербинке на улице 40 лет Октября, з/у 12, и в Вороновском, в поселке ЛМС, микрорайон Центральный, вблизи дома № 36. Ожидается, что к 2025 году программа реновации жилфонда в ТиНАО уже завершится.

НОВОСЕЛЫ

По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, когда программа реновации в столице только стартовала, «были мифы, что в ТиНАО жилье будет проще, но выдумка осталась выдумкой, при возведении домов для реновации придерживаются единых стандартов». Это касается и внутренней отделки, и благоустройства придомовой территории, и строительства соцобъектов. Как резюмировал депутат, он «неоднократно посещал дома реновации в разных округах — все достойного качества, современно, комфортно».

Так, осенью прошлого года город передал под заселение в ТиНАО две новостройки: в поселении Мосрентген на Новомихайловском шоссе, 1, и в Троицке на улице Академика Черенкова, дома 15 и 17. Троицк — уютный, очень зеленый микрорайон, где преобладает малоэтажное жилье. Поэтому и новые дома на улице Черенкова не выделяются среди окружающей застройки — в них всего семь этажей. В Мосрентгене возвели пять жилых корпусов, каждый — с оригинальным цветовым решением. Неподалеку от ЖК находится Троицкий лесопарк, в десяти минутах ходьбы строится станция метро «Мамыри». В этом году завершено строительство дома в поселке Знамя Октября, владение 3, поселения Рязановское. Для переселенцев передадут 236 квартир, две из них оборудовали для проживания маломобильных граждан. До конца года планируется завершить работы в поселении Десеновское, вблизи деревни Ватутинки, корпуса 1–14 на 830 квартир.