Загородная романтика и столичный комфорт

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

С присоединением новых территорий десять лет назад столичный рынок жилья существенно расширился. Потенциал округов быстро оценили и застройщики, и покупатели. Какие тенденции преобладают сегодня в жилищной сфере ТиНАО, кто и почему выбирает квартиры в Новой Москве, разбираемся вместе с экспертом.

Для начала немного статистики. Всего за прошедшее десятилетие в Новой Москве было построено около 20 миллионов квадратных метров жилья. В 2021 году ТиНАО стали лидером среди округов столицы по числу продаж квартир на первичном рынке (31 процент от общей доли сделок). Примечательно, что 44 процента квартир приобретали молодые люди в возрасте 26–35 лет.

Комплексный подход

— Развитие данного сегмента рынка началось в 2012 году, — отмечает глава департамента аналитики и консалтинга крупного столичного агентства недвижимости Елена Чегодаева. — Что характерно, к присоединенным территориям сразу был применен комплексный градостроительный подход с принципом самодостаточности: «Все, что нужно для жизни, должно быть рядом». Уже первые ЖК привлекали не только функциональной архитектурой, но и удобной инфраструктурой.

На сегодняшний день, по словам эксперта, на рынке Новой Москвы находится полмиллиона квадратных метров жилья, или 31 проект. Только за прошедший год прирост площадей для продажи составил 33 процента. При этом, как отмечает аналитик, новые предложения в основном появляются не за счет запуска новых жилищных проектов, а за счет продолжающегося развития уже известных ЖК. Ведь до 80 процентов этих проектов реализуются в рамках КОТ — комплексного освоения территорий, когда застройщик сразу выходит на большие площади, возводя как жилье, так и сопутствующую инфраструктуру.

Округа-братья

— Если еще несколько лет назад Новая Москва по темпам роста рынка недвижимости уступала старой, еще не был решен кардинально вопрос транспортной доступности, то сейчас мы видим полноценные московские округа, — продолжает Чегодаева. — В ТиНАО есть МЦД, открыты восемь станций подземки, а к 2027 году собираются ввести в действие еще 13 станций, плюс количество автобусных маршрутов увеличилось вдвое. Словом, сейчас уже даже не имеет смысла отделять Новую Москву от старой.

Уют на первом месте

— Сейчас 99 процентов предложений на первичном рынке Новой Москвы — проекты комфорт-класса, невероятно востребованные, — говорит Елена Чегодаева. — Например, популярны ЖК в Филимонковском поселении, в Сосенком, Десеновском, Внуковском. Предлагается и бизнес-сегмент — с более эффектными фасадными решениями, спорткластером, но в основном как горячие пирожки расходится все-таки комфорт-класс. Причем, если сравнить продажи по районам города, почти половина всего реализуемого в столице комфорт-класса — приходится на долю одного лишь Новомосковского округа.

Прежде всего покупателей привлекает цена. В среднем в городе квартиры комфорт-класса стоят 285 тысяч рублей за квадратный метр. Если же смотреть экспозицию Новой Москвы, то там значительно дешевле — разница составляет 26–30 тысяч рублей.

Особо, по мнению эксперта, стоит отметить отделку квартир. Подавляющая часть жилья, идущего в реализацию через ипотеку, уже имеет полную отделку.

— Нельзя не упомянуть и о приятном окружающем ландшафте, — добавляет Елена Чегодаева. — Некоторые проекты имеют рядом лесопарковые зоны, причем не дикие, а облагороженные тем же застройщиком. Компания берет на себя этот труд и обустраивает велосипедные и беговые дорожки, ставит скамейки, фонари, мостики, приводит в порядок береговые линии и т.д.

Будущее юго-запада

— Задумываясь о будущем развитии Новой Москвы, можно предположить, что грядет расцвет Троицкого округа, включая Ново-Никольское, Ватутинки, — отмечает аналитик. — Это же берендеевы чащи! И радует, что сегодня к вырубке леса относятся очень строго.

Отдельным аргументом для покупателей в пользу Новой Москвы можно считать появление культурных достопримечательностей общероссийского масштаба. Так, есть идеи по созданию сафари-парка на 600 гектарах. В деревне Софьино откроется историко-мемориальный парк «Редут 1812 года». В Коммунарке ждут возведения самого крупного в России музейного фондохранилища.

ЦИФРА

6,8 тысячи лотов было продано на первичном рынке ТиНАО в I квартале 2022 года. Средняя цена «квадрата» — 223 тысячи рублей. При выборе ЖК большую роль играла близость к вылетным магистралям и к метро.

СТРОИТЕЛЬСТВО

За 2021 год в Новой Москве было введено почти 4,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 2,9 миллиона «квадратов» жилья в многоквартирных домах и почти 700 тысяч — в домах индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Троицком и Новомосковском административных округах. Таким образом, показатель ИЖС составил пятую часть от общего объема возведенного на присоединенных территориях жилья за минувший год.

Свыше 600 тысяч «квадратов» пришлось на объекты социальной и промышленной инфраструктуры, что создаст рабочие вакансии прямо по месту жительства. Кстати, с 2012 года в Новой Москве построено свыше 5 миллионов квадратных метров коммерческих площадей, что уже помогло трудоустроить 267 тысяч человек.

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

Новая Москва предлагает продуманную квартирографию для молодых семей, планирующих приобрести свое первое жилье. Так, аналитики отмечают широкий выбор «евродвушек» со средней площадью 45–47 квадратных метров (почти 23 процента квартир в новостройках). Вариант может подойти паре без детей либо родителям одного, еще маленького ребенка. Одним словом, это самый популярный формат — оптимальное соотношение цены и качества. Тот факт, что средняя цена подобного лота в Новой Москве составляет 11 миллионов рублей, а в старой Москве — 13,5 миллиона, говорит сам за себя. Разница в 2,5 миллиона довольно существенна, при этом новоселы ТиНАО также получают всю необходимую инфраструктуру, включая прекрасные дороги (последние два года эксперты называют прорывными в плане транспортной доступности).

Характерно, что на фоне покупательской активности в этот период наблюдался рост цен до 40 процентов в год. Как показывает практика, люди покупают недвижимость в ТиНАО не только для жизни, но и для инвестиций, сдачи в аренду.