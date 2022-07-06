ТиНАО я выбрал бы только за то...

Мила Левченко и Георгий Вильгельм на велосипедной прогулке в Ульяновском лесопарке, в поселении Московский. Благоустройство зеленых зон отдыха по современным московским стандартам при сохранении обширных лесных массивов многие горожане называют одной из самых привлекательных особенностей Троицкого и Новомосковского административных округов / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Создать за несколько лет новые столичные округа, Новую Москву — задача поистине грандиозная, но пример ТиНАО доказал, что это возможно. На присоединенных территориях уже доступны привычные для москвичей сервисы и все составляющие комфортной городской среды: современные ЖК, школы и поликлиники, офисы и предприятия, парки, музеи, транспортная сеть.

При этом округа обладают колоссальным потенциалом для будущего развития. Как оценивают изменения сами горожане и почему стоит посетить Новую Москву, мы спросили у тех, кто живет и работает в ТиНАО.

Евгений Стойко, музыкант, контрабасист Большого театра:

— Помните, у Довлатова есть цитата про человека, который обречен на счастье? По-моему, теперь тот, кто рожден в ТиНАО, действительно на него обречен. Здесь можно комфортно учиться, лечиться, работать. Меня как музыканта, конечно, в первую очередь интересуют музыкальные школы: если раньше в Вороновском, где я живу, нельзя было научиться играть на скрипке — приходилось ездить в Троицк, то теперь все рядом с домом.

Побывать в Новой Москве стоит хотя бы ради «тихой» охоты. Тут потрясающие грибные и рыболовные места и их много. Каждый год радует урожаем разных видов грибов. Отдельно рекомендовал бы местные дома культуры, где выступают известные артисты.

Андрей Наумов, руководитель Троицкого обособленного подразделения ФИАН, завотделом ИСАН, завкафедрой МПГУ:

— В первую очередь я бы отметил активное развитие инфраструктуры и транспортной доступности присоединенных территорий. Открывшиеся станции метро позволяют гарантированно добраться до центра Москвы за разумное время. Населенные пункты преобразились буквально на глазах: появились детские площадки, новые парки отдыха. Здорово, что в ТиНАО строятся и низкоэтажные микрорайоны нового качества — в Троицке, где я живу, таких несколько. Очень приятный факт — развитие инфраструктуры для велосипедистов.

Если говорить про Троицк и его окрестности, я бы советовал посетить несколько объектов: лыжную базу, парковые зоны отдыха «Заречье» и «Красная Пахра», обновленные пансионаты-санатории.

Не могу не отметить особо научно-образовательную инфраструктуру. Благодаря проектам правительства Москвы и РАН в Троицке реализуется несколько масштабных мероприятий в сфере научного туризма, внешкольного образования для детей и подростков. Например, проводятся мастер-классы и экскурсии на научные установки и лаборатории Троицких институтов. Последние доступны для посещения в том числе в рамках дней открытых дверей, фестиваля НАУКА 0+, мероприятий общества «Знание».

Александр Панормов, начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра Департамента ГОЧСиПБ:

— Я познакомился с ТиНАО в 2017 году, устроившись в Московский авиационный центр. За время работы заметил, как сильно изменились дороги. В частности те, по которым мы ездим на вызовы. В Щербинке это Симферопольское шоссе. Раньше там было не проехать, а сейчас очень комфортно. И эстакада тут отличная.

С точки зрения нашей профессии важно, что в Новой Москве создают спасательные подразделения. В Новую Москву стоит приехать хотя бы из-за ее рек, лесов и полей. Люди устают от шума большого города. А здесь достаточно свернуть с главного шоссе, и ты уже отдыхаешь. Я и сам думал переехать жить в ТиНАО.

Лавр Цветков, студент МГИМО, победитель всероссийского конкурса «Большая перемена»:

— Мне как студенту очень удобно пользоваться московским транспортом, в частности МЦД-2. Я окончил школу в прошлом году, и меня радует, что ребята из ТиНАО обучаются по современной системе столичного образования, с применением ресурсов Московской электронной школы.

В Новой Москве современная инфраструктура гармонично сочетается с природой. И очень важно, что в ТиНАО сохранились места с нетронутой природой и памятниками культурного наследия. Приехать сюда можно как раз с этой целью.

ЦИФРА

1,5 миллиона жителей будет насчитываться, согласно прогнозам, в Новой Москве к 2035 году, тогда как при вхождении этих территорий в состав столицы на них проживало чуть более 230 тысяч человек.

НАЛОГИ

Ежегодно налогооблагаемая база Новой Москвы растет. И если в 2012 году ее объемы не достигала и 16 миллиардов рублей, то в 2018 году стали уже более 44 миллиардов рублей. По прогнозам экспертов, к концу 2023 года она составит не менее 90 миллиардов рублей.

— К этому моменту налоговые поступления в бюджет ТиНАО должны вырасти более чем в пять раз по сравнению с 2012 годом. Большую часть этих средств потратят на развитие социальной, транспортной инфраструктуры, возведение жилья, — отметили в Департаменте развития новых территорий столицы.

Высокая активность инвесторов положительно сказывается на росте налогооблагаемой базы. Так, около 600 организаций ведут экономическую деятельность в сфере промышленности в Новой Москве. Из них более 60 — крупные, средние и малые предприятия пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной, машиностроительной и других отраслей. Также в ТиНАО работают над вопросом размещения технопарков.

МНЕНИЯ

Согласно соцопросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, порядка 70 процентов жителей Новой Москвы считают, что жизнь на присоединенных территориях серьезно улучшилась за последние два года. 80 процентов респондентов отметили рост качества улично-дорожной сети. Примерно столько же считают важным событием появление новых станций метро в округах. Больше половины опрошенных отмечают повышение уровня безопасности жизни в мегаполисе.

По мнению респондентов, для того чтобы новые округа стали еще привлекательнее для проживания, необходимо продолжить строительство современных больниц и поликлиник, школ и детсадов, а также спортивных центров. В ближайшие три года планируется построить порядка сотни соцобъектов.