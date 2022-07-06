Московский психолог рассказала, как создать семейные традиции

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8 июля у каждой семьи есть возможность хорошо провести время на праздничных мероприятиях или создать собственную традицию в духе философии праздника. Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ирина Вшивкова рассказала о 5 советах, как создать свою традицию и провести День семьи, любви и верности.

— Станьте ближе к символу праздника – ромашке

У праздника есть собственный символ — ромашка. Принято плести венки из ромашек, вручать букеты из этих и других полевых цветов близким. Выезжайте за город, туда, где есть полевые цветы. Устройте детям мастер-класс по плетению венков, распознаванию птичьих семей, проведите этот день активно на природе. Это может стать традицией — день дружной семьи. Фотографии для социальных сетей точно будут получать максимум лайков.

— Разделите увлечения и хобби с ребенком

Можно создать традицию, когда каждый из родителей отпускает другого провести день в компании ребенка: папа и сын, мама и дочь. Если в семье всего один ребенок, то второй родитель может получить праздничную возможность — день, как хочу. Это можно сделать традицией: планировать на этот день особенный выход мамы и дочери или папы и сына, а вечером собраться за праздничным столом и обменяться впечатлениями, радостью совместного праздничного ужина. Пусть праздник станет в семье днем единства отца и сына, матери и дочери.

— Сделайте доброе дело всей семьей

Сделать доброе дело для любимого человека — это не только ценный вклад в отношения, но еще и удовлетворение, прилив энергии от содеянного. Если вся семья сделает доброе дело, то, которое будет объединять и в процессе выполнения позволит почувствовать себя единой командой, — это еще лучше.

Вы все любите животных? Проведите день в приюте для собак, кошек, игры с гостями помогают им восстанавливаться. Нравится лес? Устройте день чистоты, пройдитесь по любимым полянкам, уберите мусор, и лес будет вас больше радовать. Скучаете по бабушке? Сделайте ей сюрприз — приезжайте в гости, побалуйте угощениями, внимаем и заботой.

— Отправляйтесь в путешествие

Семейные поездки в другие города сближают и создают возможность для получения особых впечатлений, памяти семьи. Отправляйтесь в этот день, например, в Муром – город, где традиции праздника живут много лет, и вы будете вспоминать с теплотой ауру древнейшего города, утопающего в цветах, праздничных площадках. На интерактивных площадках можно попробовать себя в семейных конкурсах, зарядиться атмосферой города.

— Будьте в моменте

Наслаждайтесь улыбками друг друга. А еще можно позволить себе заразиться восторгом детей и любоваться простыми вещами, которые нас окружают. Гуляйте по улочкам, заглядывайте в незнакомые места, присоединитесь к экскурсии, посидите в кафе/парке и просто весело проведите время. А для того, чтобы поддержать тему праздника, снимите фотофильм «Наша дружная семья», а на следующий год обязательно посетите одно из этих мест и попробуйте повторить самое запомнившиеся фото, тогда через несколько лет у вас будет не только коллекция оригинальных фотографий, но и набор маршрутов прогулок, которые всегда приводят вас в состояние — мы едины, мы дружны и любим друг друга.

— Скажите «нет» конфликтам

Если в повседневной жизни у вас не очень получается легко находить решения спорных вопросов, предлагаем провести этот день там, где все вопросы решаются на раз-два, и всегда есть возможность почувствовать «мы понимаем и поддерживаем друг друга». Посетите любой парк развлечений. Это место, где нет споров, при выборе аттракциона всегда кто-то решается, а кто-то поддерживает внизу. У вас будет возможность меняться в этих ролях, а не спорить и конфликтовать. А эмоции, впечатления от аттракционов способствуют выбросу эндорфинов, повышению уровня гормона кортизола — а значит, эмоциональному обнулению памяти прошлых конфликтов. Парк аттракционов – это место, где все члены семьи точно знают, как справиться со своими страхами, забыть о проблемах и настроиться на отношения взаимной поддержки.

Если вы считаете, что в вашей семье есть трудности, решить которые вы не в состоянии самостоятельно, вы можете обратиться за консультацией к специалистам Городского психолого-педагогического центра в Москве. Сделать это можно на официальном сайте центра.