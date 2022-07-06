Привить любовь к чтению помогают в столичных семейных центрах

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Более 1,2 тысячи родителей обратились в столичные семейные центры с начала года с вопросом, как развить у ребенка интерес к книгам. Чтение развивает речь, грамотность, пополняет словарный запас и расширяет кругозор. Подробнее о том, как помочь детям полюбить читать, рассказывает специалист семейного центра «Печатники» Юлия Щетинина.

В столице работают 22 семейных центра, в которых оказывают помощь родителям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

В семейный центр обратилась Елена, мама 8-летнего Ильи. Женщину беспокоило, что сын не любит читать. У него снизилась успеваемость по русскому языку и литературе.

— Когда я прошу сына заняться чтением, он капризничает и обижается. Илья постоянно ищет отговорки, чтобы не брать книгу. Не понимаю, как объяснить ему, что от этого зависят не только оценки в школе, но и его будущее, — поделилась Елена

Психолог порекомендовала маме вместе с мальчиком отправиться в библиотеку или книжный магазин и выбрать яркий сборник рассказов, соответствующий увлечениям ребенка. Илья интересуется динозаврами и машинами, и в магазине нашлась подходящая литература. Сначала Елена вместе с сыном прочитала несколько страниц, после этого ребенок сам начал читать вслух. Книгу мальчик осилил достаточно быстро и попросил приобрести новую.

Через месяц Елена рассказала, что Илья теперь с удовольствием читает рассказы, которые ему интересны. Мальчик стал писать грамотнее. Также сейчас он лучше излагает свои мысли, у него увеличился словарный запас.

Есть несколько приемов, которые помогут полюбить чтение.

Дети во многом берут пример со своих родителей. Если они видят, что мама с папой заинтересованы чтением, то тоже будут с удовольствием брать в руки книгу. Важно также обсуждать литературу с ребенком. Рассказывайте детям, что вы планируете прочитать, оформите семейную библиотеку и места для уединения: уютные кресла или диванчик, журнальный столик, красивая лампа.

Учитывайте интересы детей, подбирайте печатные издания по возрасту. Например, маленькому ребенку нравятся яркие красочные сборники с крупным шрифтом и большим количеством картинок. Если он интересуется космосом или домашними животными, можно подобрать литературу по этим темам.

Важно постараться сформировать полезную привычку. Например, уделять каждый день хотя бы полчаса чтению любимых книг. Также взрослым и детям доставляет удовольствие побродить в библиотеке, подержать в руках красочные издания, полистать страницы, рассмотреть иллюстрации. Все это делает приобретение новой книги настоящим событием.

Можно поинтересоваться у других родителей, что читают их дети, приобрести такую же литературу и оставить на видном месте. Ведь для подростков зачастую мнение сверстников значит больше, чем советы взрослых. Также важно создать для ребенка правильное окружение. Если его друзья любят читать, то и он будет стремиться к этому.

Когда у детей появляется любимый сборник рассказов, который они готовы перечитывать много раз — поощряйте их. Значит, именно он вызывает у ребенка положительные эмоции.

— Чтобы привить интерес к литературе, старайтесь каждый день читать детям сказки на ночь. Показывайте, что из книг можно узнать много полезного и увлекательного. Если же вы будете заставлять ребенка что-то делать против воли, он будет реагировать протестом, — говорит специалист семейного центра Юлия Щетинина.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 25 городских организаций помощи родителям с детьми: 22 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.