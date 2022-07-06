Как притянуть удачу в ночь на Ивана Купалу

По традиции на Ивана Купалу девушки плетут венки из диких лесных цветов и полевых трав / Фото: Unsplash

Целые сутки, с вечера 6 июля и до конца 7 июля, продлится самый веселый праздник лета — Иван Купала. «Вечерняя Москва» узнала, как притянуть удачу в этот день.

Купаться только до заката

День Ивана Купалы знаменует завершение русальной недели — очень значимого периода в череде летних праздников: от Троицы до Петрова дня, отмечает культуролог, кандидат филологических наук Марина Князева.

— Наши предки приписывали большую магическую силу периоду летнего солнцестояния, который как раз предшествует Купале (21 июня. — «МВ»), — рассказывает «Вечерке» культуролог. — Недаром в старинных документах эта неделя упоминается как «зеленые святки»: как и зимой, в это время «оживляются» все потусторонние силы: русалки, водяные и прочая нечисть. Однако днем, накануне купальской ночи, демоническая публика уходит прочь из всех водоемов, поэтому можно плескаться спокойно, не опасаясь паранормальных явлений. А вот ночью уже купаться снова не рекомендуется, чтобы не навлечь беду.

Время гаданий

И конечно, на Ивана Купалу было принято гадать — особенно на любовь и личную жизнь.

— Очень важно не относиться слишком серьезно к предсказаниям неудач, — предупреждает Марина Князева. — Философия гаданий на Руси очень мягкая. Гадания не обладают такой фатальной властью над судьбой, как в народных традициях других стран. У нас человек — не безвольная песчинка в руках высших сил. Он гадает, чтобы договориться с судьбой, узнать, что от него ожидают. Поэтому нужно помнить: неблагоприятный исход гадания — это предупреждение о том, что нужно сосредоточиться в ближайшие полгода, быть начеку, а не сидеть в плохом настроении, сложа руки и ожидая неприятностей.

Например, есть обряды, которые помогают не просто заглянуть в будущее, но и привлечь удачу в свою жизнь. Так, 7 и 8 июля можно завести будильник на 3:50 утра — проснуться до восхода солнца и дождаться появления светила. Глядя на солнце, загадать самое заветное желание. Оно обязательно исполнится до 12 июля.

Где отметить?

Самая яркая традиция — ежегодный съезд людей на озеро Светлояр в Нижегородской области, около села Владимирского. Это озеро, в котором, согласно мифу, ушла под воду знаменитая русская Атлантида — город Китеж. Сейчас туда съезжается много людей. И с 6 на 7 июля они празднуют, а утром 7-го числа проходит крестный ход и церковная служба, — рассказала культуролог.

Фото: Unsplash

Дикие цветы деньги принесут

О том, как весело и с пользой провести день Ивана Купалы, «Вечерка» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

— В первых числах июля на небе активизировались две очень сложные планеты — Марс и Плутон, — говорит Кажетта. — Возможно, некоторые из вас пережили большие перемены, особенно это касается профессиональных и деловых отношений. Но даже если вам пришлось понервничать, теперь можно выдохнуть: с 5 июля наступил период, благоприятный для налаживания личных связей, укрепления семейных уз, начала романтических отношений. И как нельзя лучше для этого подходит ночь на Ивана Купалу.

Всей семьей на пляж

По древним славянским обычаям, на Купалу разводили костры на берегах рек и озер. Всю ночь нужно было провести у открытого огня. Символически в нем сжигали все беды, тревоги и неприятности. Сегодня в наших краях костры жечь запрещено, поэтому можно почтить обычаи предков, отправившись всей семьей на пляж, чтобы искупаться в открытом водоеме.

Вечером — баня

Вода и пар, особенно в сочетании со свежим веником из молодых листьев, обладают целительным эффектом в волшебную купальскую ночь.

Умываемся росой с травы

Также считается, что именно 6 и 7 июля — лучшие дни для сбора лечебных растений. Если вы встретите утро за городом, полезно умыться росой, собранной с травы. Умывание росой на рассвете помогало нашим прабабушкам сохранить красоту и свежесть лица.

Собираем букет богатства

Особый совет для тех, кто хочет разбогатеть: после захода солнца 6 июля соберите букет из диких трав и цветов и поставьте его в вазу. Желательно, чтобы в композиции присутствовали веточки папоротника. Считалось, что это растение обладает магической силой. В ночь на 7 июля самые отважные люди отправлялись в лес на поиски цветущего папоротника. По легенде, цветок охраняла нечистая сила, и найти его было почти невозможно. Тот, кто становился счастливым обладателем цветка, обретал богатство, благополучие и особые способности: начинал понимать язык зверей и птиц, управлять стихиями, разговаривать с духами.

Строго под запретом!

Есть вещи, которые нельзя делать в купальский период: чтобы случайно не отдать никому свое счастье, нельзя брать или давать деньги взаймы. Найденные на улице деньги забирать в дом запрещено: вместе с ними придут все беды и несчастья предыдущего владельца. Также ни в коем случае нельзя обижать и бить домашних животных.

Приметы и обряды

Гадания на суженого в этот день — такие же точные, как и в период зимних святок.

— Можно провести ритуал: девушка опускает в речную воду самостоятельно сплетенный венок с приделанной к нему горящей свечой.

— Если изделие не тонет, а плывет, то можно ждать скорой встречи с любимым, а также предложения руки и сердца. Если венок переворачивается или буксует на месте — в этом году свадьбы не жди.

— Букеты и венки из трав и цветов, собранных на рассвете, можно использовать как обереги от нечистой силы и болезней на весь год.

— На Купалу полезно сделать годовой запас банных веников.

— Чистое, ясное утреннее небо 7 июля сулит хороший урожай к осени.

— Поющая кукушка обещает раннее наступление осенних холодов.

— Если ночью слышно сверчков, то можно ожидать теплой зимы.