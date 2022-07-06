Пятна выведет лимон

Оператор Валентина Буняк во время контроля качества глазирования халвы «Москворецкая» / Роберт Нетелев / Фотохроника ТАСС

В начале июля 1967 года рубрика «Справочное бюро», несмотря на период отпусков, продолжала оперативно отвечать на вопросы читателей. Делились опытом и сами сотрудники редакции.

Из чего сделана халва?

Часто вопросы касались, казалось бы, элементарных бытовых мелочей. Но и в этом случае редакция не оставляла их без ответа. Ведь в 1967 году не все москвичи располагали справочным материалом и, разумеется, не могли узнать что-либо из интернета. Читатели доверяли газете. Например, в номере от 1 июля москвичи О. Горюнова и З. Мишкина задают наивный вопрос — из чего состоит халва? Газета отвечает, что халва относится к наиболее высокопитательным кондитерским продуктам. По содержанию жира и калорийности она близка к шоколаду. Халва состоит из тонких волокон сбитой карамельной массы, переслоенной массой из обжаренных растертых масличных семян.

Рецепт от редакции

В номере от 4 июля читатели О. Кривощекова и Е. Миронова спрашивают, можно ли консервировать щавелевые листья. Дело в том, что они прочитали рецепт консервации щавелевого пюре, но пюре делать не хотят. Рубрика приходит на помощь. Обошлись без приглашенного эксперта. Не исключено, что рецептом поделился кто-то из редакции: «Листья щавеля нужно тщательно промыть, размягчить 3–4 минуты в кипящей воде, разложить в пол-литровые стеклянные банки и стерилизовать в кипящей воде не менее часа».

Долой ржавчину

В номере от 3 июля читатель В. Кравчуков интересуется, как удалить пятна от ржавчины. И снова на помощь пришли, скорее всего, сами журналисты, поделившись своим опытом. Итак. Ответ был такой: «Пятна от ржавчины удаляются обычно несколькими каплями лимонного сока. Кстати сказать, лимонный сок выводит и пятна от чая на скатерти. Им хорошо чистить сумку из темной кожи».

Права на мопед

В этом же номере читатель Н. Сирота спрашивает, нужны ли водительские права на мопед «Рига-3». Этот первый в СССР мопед с двумя скоростями имел объем двигателя 49,8 кубического сантиметра. Чтобы управлять транспортным средством с такими характеристиками, было необходимо водительское удостоверение. О чем газета и сообщила читателю, напомнив Правила дорожного движения.