Дмитрий Исаев: Новые методики позволяют за несколько минут провести дополнительный осмотр пациента

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Московские врачи осваивают новейшие технологии экстренной УЗИ-диагностики. 6 июня об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Дмитрий Исаев.

— Дмитрий Валерьевич, в чем уникальность программ FASTи BLUE-протокол? Почему они востребованы и актуальны сейчас?

— За последние 10 лет во всем мире в практике врачей экстренных специальностей стремительное развитие получили ультразвуковые исследования. Эти методики позволяют за несколько минут провести дополнительный осмотр пациента с тяжелой травмой или острой дыхательной недостаточностью, установить точный диагноз, соответственно, провести необходимую терапию и быстро доставить пациента в профильный стационар. Зачастую так бывает, что пациентов, которым мы проводим УЗИ-диагностику, необходимо в экстренном порядке доставлять в уже развернутую операционную.

— В каких клинических ситуациях медики будут применять полученные знания?

— Освоение методик крайне необходимо московским врачам скорой помощи и врачам — анестезиологам-реаниматологам, поскольку они оказывают медицинскую помощь самым тяжелым пациентам. В кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы наши врачи проходят обучение по двум программам. Одна из них — «Экстренная ультразвуковая оценка легких у пациентов с острой дыхательной недостаточностью», в рамках которой специалисты изучают, как обнаружить изменения в легких с помощью УЗИ.

Они также отрабатывают навыки проведения фокусированного исследования в соответствии со специальным BLUE-протоколом. Это метод экстренной оценки состояния легких при острой респираторной недостаточности. Одно из его преимуществ — скорость и простота в использовании. На второй программе врачи изучают выполнение так называемого FAST-протокола. У пациентов с высокоэнергетической травмой этот метод позволяет выявить внутриполостное кровотечение на ранних стадиях и определить наличие пневмоторакса, тяжелого, грозного осложнения, которое по результатам УЗИ-осмотра можно выявить за несколько секунд.

— Какие впечатления у врачей от обучения?

— Отзывы самые позитивные и восторженные. Атмосфера кадрового центра располагает к новым знаниям. Там хочется учиться, непрерывно повышать свои профессиональные знания и навыки. После обучающей программы мы проводим анонимный опрос среди врачей, и медики отмечают, что обучение позволяет быстро и в полном объеме получить необходимые знания и мануальные навыки.

— Рассказывали ли ваши коллеги об успешном опыте применения этих методов УЗИ-исследования после прохождения обучения?

— Естественно, коллеги регулярно делятся своими результатами в области применения данных ультразвуковых методик. Это диагностированные пневмонии у беременных, начальные признаки отека легких у пациентов с гипертоническим кризом и внутренние кровотечения у пациентов с сочетанными, то есть сложными, травмами. Все эти находки повлияли на тактику работы бригад скорой, что, несомненно, улучшило прогнозы пациентов.