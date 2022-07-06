Российские военные защищают мирных жителей

Фото: Минобороны РФ

Крупнейший в Европе маслоэкстракционный завод второй месяц горит в городе Пологи Запорожской области. Украинские националисты все это время препятствуют его тушению.

По данным члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, возгорание на предприятии произошло в результате обстрела со стороны ВСУ.

— Завод поставлял десятки процентов от мирового рынка подсолнечного масла. Два месяца горит это масло, невозможно потушить, потому что идут прицельные обстрелы в сторону завода, МЧС и сотрудников других служб, которые пытаются потушить и навести порядок. Тысячи тонн масла выгореть быстро не могут, — прокомментировал Владимир Рогов.

Тем временем ВКС России уничтожили на территории ДНР две пусковые установки к американским РСЗО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним, — уточнил Конашенков.

Кроме того, росгвардейцы обнаружили в Донбассе крупные тайники с вооружением и боеприпасами ВСУ иностранного производства. В ведомстве отметили, что спецназовцы изъяли гранатометы Sokrat и Hetra, крупнокалиберный пулемет КОРД, выстрелы к гранатомету РПГ-7, гранаты, более пяти тысяч различных патронов, тепловизоры, дальномеры, форму украинских солдат, топографические карты местности и аэрофотоснимки.

А силы народных республик при поддержке российской армии по состоянию на вчерашний день освободили 241 населенный пункт ДНР, включая Спорное.

Еще Россия помогла нормализовать энергоснабжение почти во всех освобожденных населенных пунктах Харьковской области, рассказал глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

— Сейчас практически во всех населенных пунктах, которые находятся под нашим контролем, есть электроэнергия, — добавил Ганчев.

Он отметил, что на данный момент от националистов освобождены примерно 20 процентов территории области. Пока обстановка там остается напряженной. Множество населенных пунктов подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. К тому же там сохраняется опасность работы украинских диверсионных групп.

Несмотря на это, в Харьковской области планируют создать четыре районные временные гражданские администрации: Купянскую, Изюмскую, Волчанскую и Харьковскую. А еще власти и жители освобожденных территорий Харьковской области стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России.

— Люди сейчас, когда слышат от руководства, что здесь установилась власть, есть определенная вертикаль, они уже видят нормативно-правовые документы, которые мы издаем, видят, как заходит сюда рубль, очень плотно, занимая основную нишу экономики, — добавил Ганчев.

А в Алчевск Луганской Народной Республики при поддержке МЧС России доставили 200 кубометров древесины.

— Пиломатериалы предназначены для ремонтов домов, соцобъектов и промышленных предприятий. Для нас это огромная помощь и поддержка, — сказала директор коммунального предприятия республики Людмила Горельникова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

— Западные страны должны осознавать свою ответственность независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда. Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего в Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует вооружение, которое поставляет Запад, против мирного населения в качестве средства устрашения. Это государственный террор.