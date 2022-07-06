Ловкость и смекалка — главное оружие настоящего батыра

Корреспондент «ВМ» Александр Зосимов (справа) соревнуется в национальной татаро-башкирской игре по прыжкам в мешках / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На территории Музея-заповедника «Коломенское» с размахом отметили традиционный татаро-башкирский семейный праздник Сабантуй. Корреспондент «Вечерней Москвы» поучаствовал в национальных играх, чтобы узнать, достоин ли он звания батыра — татарского героя.

На игровой площадке под наклоном установлено четырехметровое бревно, один конец которого касается земли. А второй край возвышается аж на три метра. Задача: пройти по бревну до конца и не упасть. Проблема в том, что наклонная конструкция гладкая, без сучков, даже зацепиться ногами не за что. Ко всему прочему, это надо сделать босиком!

Залезаю и делаю первых три осторожных шага. Не замечая сложностей, продолжаю двигаться быстрее и увереннее. Что я, не справлюсь, что ли? Однако уже на середине моего пути к званию ловкого батыра бревно начинает покачиваться. Стоять на гладкой поверхности становится все сложнее.

Но и под ногами пара метров до земли. Падать совершенно не хочется. Так и иду с расставленными в сторону руками, стараясь противостоять встречному ветру и удержать равновесие. Уже не перешагиваю, а неотрывно перемещаю ступни сантиметр за сантиметром. В ногах — словно пружина. Центр тяжести перемещается то вниз, то вверх. Еще один шаг, и мой путь заканчивается — не удержавшись, я спрыгиваю на землю.

«Мужик даже если упадет, денежку найдет» — говорится в одной из татарских поговорок. Жалко, что я не татарин — просто с бревна упал, даже рубля не нашел.

— Это развлечение называется «Качающееся бревно». С детства помню, что раньше в нее играли жители сел, расположенных рядом с водоемами, — рассказывает куратор площадки Иван Васильев.

Недалеко от «Качающегося бревна» участники праздника образовали длинную очередь, чтобы сыграть еще в одну из национальных татарских игр. Необходимо разбить глиняный горшок длинной палкой. Но главная загвоздка в том, что глаза завязаны — прицелиться не удастся.

Дождавшись своей очереди, встаю на белую линию. Координатор Изольда Красноперова завязывает мне глаза платком и начинает раскручивать.

— Вперед! — дает команду Изольда.

Шатаясь то влево, то вправо, продвигаюсь вперед. Остановившись, резко опускаю конец палки вниз. Звука разбитого горшка не слышно. Предугадать нужное расстояние до объекта не удалось. Проигрыш! Публика кричит: «Еще, давай еще раз!» Поднимаю палку и снова продолжаю искать горшочек, доверяя лишь интуиции. После нескольких проигрышных ударов и подсказок зрителей мне все же удалось разбить предмет.

— В «Разбей горшок» играли после посева урожая, когда надо было развлечься после трудовых будней, — рассказывает Изольда. — Еще соревновались в ловле рыбы голыми руками из чана или беге с ложкой в зубах, в которую клали яйцо. Все эти игры характерны для национальных культур башкир и татар.

Еще одна игра — «Прыжки в мешках». Площадка с таким развлечением оказалась самой богатой на зрителей.

Участников несколько: я, мужчина средних лет и мальчишка лет десяти. Мы надеваем мешки на ноги и прыгаем вперед. Пытаясь обогнать соперников, стараюсь прыгать дальше, но падаю у отметки. «Тот, кто стремится, — достигнет, тот, кто не стремится, — съежится», — говорит еще одна татарская пословица. Поэтому, несмотря на проигрыш, добегаю дистанцию. Так я победил хотя бы сам себя.

ТРАДИЦИИ

С тюркских языков «сабантуй» переводится как «свадьба плуга». Раньше это действительно был обряд, связанный с аграрным культом: нужно было задобрить духов плодородия, чтобы они дали хороший урожай в новом году. Однако впоследствии праздник начали отмечать веселыми гуляньями. В деревнях и селах Сабантуй празднуют с соблюдением старинных татарских традиций.

Например, накануне праздника молодые парни на лошадях объезжают все дворы деревни, чтобы собрать призы для победителей грядущих состязаний. Это может быть все что угодно — вышитые вручную полотенца, скатерти, салфетки, чайные наборы. После этого юноши проходят по всему селу с песнями. Шумная компания специально привлекает внимание соседей — молодые люди показывают всем призы. После их передают людям, которые будут судить конкурсы и состязания, или руководителю сельского поселения.

После торжественного открытия Сабантуя всегда начинается развлекательная часть. Между выступлениями артистов проводят конкурсы. Это могут быть состязания по прыжкам в длину с шестом, борьба на руках, стрельба из лука, бои мешками на бревне, битье горшков. Они нужны для того, чтобы проверить силу, ловкость и смекалку татарских юношей. Самым достойным вручают призы.