Программа быстрого реагирования

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Старшеклассники школы № 2120 разработали «Телеграм»-бот, который поможет маломобильным пассажирам чувствовать себя свободнее на железнодорожных вокзалах.

Комфортный сервис создала команда школьников — Матвей Сохошко, Мухамадисмаил Имгарбиндиев, Мария Скорикова и Степан Чопчиянов. Их разработка должна помочь людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться на вокзалах, а в будущем может быть использована и для аэропортов, и для аптек, и для кафе и ресторанов.

Суть проекта заключается в том, что, когда маломобильные граждане будут прикладывать свою соцкарту к специальному аппарату, бот оповестит сотрудников о прибытии человека с ОВЗ. Тогда свободный специалист может оперативно оказать помощь — довести до нужного перрона, донести вещи или получить инвалидную коляску.

Сейчас же для этого нужно за несколько дней до посещения оформить заявку. Бот позволит ускорить и упростить этот процесс.

— Изначально мы думали над созданием полноценного приложения, — рассказывает Матвей Сохошко. — Но, взвесив все «за» и «против», решили, что наш бот будет намного удобнее в использовании. Например, не нужно будет устанавливать приложение и занимать лишнюю память в телефоне.

Пока бот еще не был опробован на практике. Но ребята уже задумываются над тем, чтобы провести его проверку в реальных условиях. Для этого старшеклассникам предстоит немного доработать коды для аппаратов. Тогда, после внесения всех доработок, ребята смогут протестировать свой проект. Для этого они хотят договориться с одним из столичных вокзалов.

А еще со своим проектом они приняли участие в конференциях «Наука для жизни» и «Инженеры будущего». На них школьники решили заявить о себе — все же это хорошая возможность рассказать о наработках.

— На защите проекта они вживую демонстрировали работу разработанного ими аппарата: прикладывали карточку к устройству, бот отправлял сообщение, — сказала учитель информатики школы № 2120 Мария Скорикова. — Мне кажется, что система, созданная ребятам, будет удобна как для людей, так и для сотрудников, сопровождающих их.

Проекты

Решения, разработанные школьниками:

— Ученики школы № 1995 создали мобильное приложение для Музея Победы.

— Выпускник школы № 1354 «Вектор» придумал приложение, которое поможет распознать знаки на дорогах и их сочетание. По его задумке, это сократит количество ДТП.