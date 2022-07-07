Эксперт: WhatsApp не будет спешить с уходом из России

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WhatsApp не имеет представительства в России. Именно отсутствие активов на территории РФ дает владельцам мессенджера возможность игнорировать любые ограничения российских контролирующих органов, поэтому WhatsApp не будет спешить с уходом из России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя грозящий WhatsApp крупный штраф за отказ локализовать данные россиян на территории РФ.

По его словам, вероятность блокировки или ухода из России WhatsApp крайне невысока. При этом даже в случае введения ограничений он все равно будет доступен пользователям.

— Не думаю, что WhatsApp будет уходить из России, потому что физически они тут не присутствуют: у них нет офиса и чего-либо, что можно забрать. У нас продолжается история, что мы штрафуем компании, накладываем арест, если у них есть здесь счета, и ждем, когда они оплатят штраф. В случае с WhatsApp, который принадлежит Meta*, это тем более забавно: по сути, у нас запрещены соцсети Facebook** и Instagram***, но и то, и другое работает. То же самое будет с WhatsApp: его также можно будет загружать, и он будет доступен через VPN, если его вдруг заблокируют, — пояснил собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, WhatsApp однозначно не будет локализовывать данные российских пользователей в России. Изначально такое требование у государства было связано с тем, чтобы иметь возможность вести диалог с иностранными компаниями. На данный момент диалог с Meta* невозможен, так как организация объявлена экстремистской и с ней никто общаться не хочет, подчеркнул Муртазин.

WhatsApp может игнорировать требования российских контролирующих органов, заметил эксперт.

— Сейчас они как работали из-за рубежа, так и работают, и сколько бы мы ни выписали штрафов, их это не касается. Можно сравнить это со следующей ситуацией. Условно говоря, у вас есть какой-нибудь магазин в центре Москвы. Неожиданно вам приходит письмо из Уганды, что вы использовали какое-то слово, которое зарегистрировано в Уганде, поэтому должны заплатить 500 долларов. Вы посмеетесь и выкинете это письмо. Потом придет следующее письмо, в котором сообщат, что угандийский суд признал вас злостным неплательщиком, поэтому штраф уже 1000 долларов. Потом дойдет до миллиона, двух, десяти... Но вы никогда в Уганду не поедете, поэтому вам все равно, что там происходит, — объяснил Муртазин.

По мнению эксперта, Россия будет продолжать выписывать штрафы, а WhatsApp — игнорировать их оплату. Подобный подход был бы невозможен с компанией Google, которой приходилось реагировать на иски, так как у нее имелся масштабный бизнес в России, уточнил Муртазин.

При этом для Meta* выгодно, чтобы россияне продолжали пользоваться мессенджером, уверен эксперт.

— Во-первых, им нужна аудитория. Во-вторых, некие данные, которые собирают о людях и потом продают (цифровые профили и тому подобные вещи), чтобы таргетировать рекламу. Хотя на сегодняшний день Россия выпала из этого контекста, поэтому такие данные не очень интересны и выгодны для компаний. Резко сократилось количество западных рекламодателей, которые такую информацию использовали, — отметил специалист.

В мире WhatsApp пока еще имеет популярность, однако в России в последние годы начал значительно уступать Telegram, заключил Муртазин.

Мессенджеру WhatsApp грозит штраф до 18 миллионов рублей, следует из карточки дела на сайте суда. Это связано с повторным отказом локализовать личные данные российских пользователей на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП). Заседание по этому делу назначено на 28 июля.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.