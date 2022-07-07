Голос солнечной Абхазии: Хибла Герзмава готовится отыскать новые народные таланты

Фото: Влад Локтев

Говорят, ее пение исцеляет. Хибла Герзмава — оперная дива, поющая титульные партии на самых престижных площадках мира: в Большом театре, «Ла Скала», «Гранд-Опера», «Ковент-Гардене»... Но и, прославившись на весь свет, никогда не забывает малую родину — солнечную Абхазию, где она самое настоящее национальное достояние.

— Хибла, какие картинки из детства вам вспоминаются?

— Знаете, я родом из абсолютно беззаботного, счастливого советского детства, росла в окружении роскошной природы, у моря, в прекрасном климате, среди красивых людей. Кто к нам только не приезжал в гости! Весь «Интурист» был на наших курортах...

Наверное, любой человек счастлив, когда у него есть место, куда ему хочется вернуться. У меня такая точка — Пицунда. Рядом с храмом конца IX века находится больница, где я появилась на свет с желто-медовыми глазами, которые всех умиляли. Кстати, отсюда и мое имя: по-абхазски «ахьы» — золото, а «абла» — глаза. Спасибо родителям за выбор, я чувствую себя так гармонично с этим именем, с его «золотой энергией» — вот уже 52 года!

С особым теплом вспоминаю атмосферу абхазского дома — кто бывал на Кавказе, знает: там семьи чрезвычайно гостеприимны, всегда устраиваются застолья, обязательно с музыкой… Море, сосны, воздух — все это располагает к открытости, душа поет. Только посмотрите, какое многоголосье у кавказских людей! Какие там голоса красивые, налитые, словно оливки, пропитанные солнцем, как волшебно они сливаются в общем хоре! Люди поют и в горе, и в радости, это идет из глубины веков и впечатление производит необыкновенное.

— А есть традиции, которые и сейчас строго соблюдаете? Интересуетесь ли родословной?

— Несомненно, я ее знаю. Есть даже подробное семейное древо, герб. А если касаться традиций, то какое строгое воспитание на Кавказе! Девочка все должна уметь делать по дому и не по особым поводам проявлять свое прилежание, а ежедневно. Уважение к старшим соблюдается безоговорочно: детей с малых лет приучают вставать, когда в комнату входят старшие. Я до сих пор не могу иначе! И у меня в классе в консерватории девочки тоже уже переняли эту традицию.

В этом, к слову, мы близки с Японией. После победы на Конкурсе Чайковского мой первый контракт был со Страной восходящего солнца и потом еще 15 лет я туда летала работать и находилась буквально на одной волне с местными. Японцам очень нравилось, что я веду себя согласно их этикету, хоть и не училась ему специально.

Фото: Елена Белых

— Вы всегда исполняете на концертах народную абхазскую песню «Песнь о скале» в разных аранжировках. Это произведение о мужестве, о мудрости жизни… Какой он, нрав абхазца: пылкий, волевой, добросердечный?

— Про характер угадано точно. А что касается этой песни, то я ее нередко исполняю акапельно, но, конечно, не на всех концертах, есть и другие прекрасные народные абхазские песни, которые восторженно принимает публика повсюду.

— Раз любая абхазка — отличная хозяйка, поделитесь, какое национальное блюдо особенно любите готовить?

— Все, связанные с тестом. Те же хачапури. Острое обожаю. Ачапа (овощная закуска) для меня вне конкуренции. Увы, в данный момент у меня почти нет времени на готовку, поэтому я с удовольствием посещаю рестораны друзей. А у меня дома принято на Новый год накрывать разнообразный стол. Несмотря на то что я неравнодушна к азиатской кухне, к итальянской, у меня всегда есть абхазская часть стола. В 11 часов вечера мы садимся провожать уходящий год бокалом вина или чарочкой домашней чачи на кедровых орешках, которую мне присылает одноклассник.

— Родному городу 20 лет назад вы подарили музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает»…

— Я делаю много для своей земли, а этим фестивалем увековечила память родителей. Это мое им посвящение. В августе планируем юбилейный гала-концерт.

— Когда-то вы совсем юной приехали в столицу, поступили в консерваторию. Что для вас Москва сегодня?

— Москва — мой второй дом, в котором я состоялась как певица. Тут мои близкие, мой театр, и, где бы я ни была с гастролями, с радостью возвращаюсь.

— Какие ожидания возлагаете на ваше новое детище, международный конкурс вокалистов, который будет проводиться при поддержке Президентского фонда культурных инициатив? Появятся новые Шаляпины, самородки?

— Россия всегда славилась талантами, и мне хочется помочь пробиться одаренным молодым вокалистам и концертмейстерам, создать им стартовую площадку. Надеюсь, наш конкурс вознесет кого-то из глубинки сродни скоростному социальному лифту, ведь это шанс дебютировать на лучших оперных сценах страны. В этом и есть будущее культуры.

ДОСЬЕ

Хибла Герзмава — народная артистка России и Абхазии, сопрано. Родилась 6 января 1970 года в Пицунде. Окончила музыкальную школу в Гаграх, Сухумское музыкальное училище по классу фортепиано, а затем Московскую консерваторию, вокальный факультет. Успех пришел еще в студенчестве — Гран-при Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

С 1995 года является солисткой Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

С 2021-го занимает пост президента национальной оперной премии «Онегин».