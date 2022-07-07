Креативный подход: столичные власти готовы помочь людям творческих профессий в текущей экономической ситуации

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл форум «Российская креативная неделя» в Парке Горького и принял участие в его работе. Он также раскрасил часть полотна, которое нарисовал для этого мероприятия художник Евгений Борщ (справа) / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

7 июля первый замруководителя администрации президента страны Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт Российской креативной неделе в Парке Горького.

Креативный сектор столкнулся с новыми для себя вызовами: изменились привычные бизнес-процессы, логистические цепочки, партнеры и сценарии. Стартовавшая вчера Российская креативная неделя призвана стать площадкой для поиска решений. Главная задача — сплотить представителей бизнеса, органов госвласти, институтов развития, творцов и лидеров мнений.

— Главное — объединиться, уверен глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Креативный сектор экономики еще совсем юный, а вызовы перед ним стоят взрослые. Только сплотившись, можно найти общие решения для выхода из создавшейся ситуации.

Добиться симбиоза решили за счет знакомства разных представителей индустрии. Так, на московском стенде встретились художники и аниматоры, образовательные компании и продюсеры, те, кто продвигает услуги и искусство в интернете, и дизайнеры.

-— Если еще 4–5 лет назад на креативную отрасль смотрели с долей скепсиса, то теперь ее называют индустрией, подчеркивая важность творческих профессий, их объединения и налаживания, — продолжил Алексей Фурсин.

Объединяться готовы многие. Например, художник Евгений Борщ с удовольствием рисует летнюю символику города. Круги на пестром полотне символизируют неваляшек — способность бизнеса и творцов все-таки найти баланс в нестабильное время. На холсте — узнаваемые виды Москвы: собор Василия Блаженного и река неподалеку. Всем желающим дали в руки кисти и краски.

Мэр Москвы Сергей Собянин тоже решил добавить штрихи на полотне, раскрасив одну из двух лошадок.

— Для нас важно объединение, — отмечает Евгений Борщ. — На подобные мероприятия стараемся привлечь больше художников. С городом ведем переговоры об организации выставок.

На стенде художников работают сотрудники международной школы креативных технологий. В ней учат подростков от 12 до 18 лет по восьми направлениям: кино, анимация, музыка, графический дизайн, моделирование, программирование, создание видеоигр и робототехника. Директор по образованию школы Александр Абрамов отметил, что ребята могут выбрать интересные для себя занятия. На стенде творят и ученики: Юра Маслюк и Коля Карпушин создают музыку прямо на месте.

— Креатив рождается везде и всегда, главное — поймать вдохновение, — отмечает их наставник Лиза Мякушкина.

Вдохновение по созданию персонажей и игр московская компания нашла в древнеславянских сказаниях. В Парке Горького гостей встретят Зара и Пересвет. Разработчики хотят внести креатив в комиксы, видеоигры и культуру, где давно пора возвращаться к своим корням и героям.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве действуют более 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативной индустрии. Общая выручка этих организаций превышает 4 триллиона рублей. В организациях креативного сектора заняты 453 тысячи человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 миллиона человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Москва привлекает своими возможностями творческих людей. В креативных индустриях — это музыка, кино, дизайн, архитектура, ИТ и другие сферы — занято больше миллиона человек. Они приносят идеи в промышленность, производство товаров народного потребления. Мы будем поддерживать тех, кто работает на стыке творчества, науки и технологий. Уже сейчас московские дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров могут на льготных условиях продавать свои товары. Город компенсирует затраты кинотеатров на показ и продвижение российских фильмов.