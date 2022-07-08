Карен Шахназаров: Замещение западных фильмов отечественными — абсолютно реализуемая задача

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

8 июля кинорежиссеру, продюсеру, сценаристу, народному артисту России и генеральному директору киноконцерна «Мосфильм» Карену Шахназарову исполняется 70 лет. Режиссер рассказал «Вечерней Москве» о том, как отметит день рождения и как сейчас живет современный российский кинематограф.

— Карен Георгиевич, как планируете отметить 70-летие? С каким настроем встречаете юбилей?

— Конечно, в такой день, хочешь не хочешь, все равно подводишь для себя какие-то итоги. Уже пора. Вспоминаешь, что удалось, а что нет. Но я не особо много думаю об этом. Замечаю, что большая часть людей, которые меня окружали, с которыми мы шли вместе, — уже ушли из жизни. Но они все равно рядом. Когда мне было лет 60, моя ныне покойная мама сказала: «Ты не думай о возрасте, выброси это из головы». Я думаю, это правильное отношение. Никаких специальных планов на юбилей я не строил. Наверное, кто-то позвонит мне, поздравит. Я буду, как обычно, на работе. Делаю сейчас новую картину, через две недели будут съемки.

— О чем будет новый фильм?

— Название пока условное — «Хитровка». Так назывался трущобный, злачный район Москвы в начале XX века. Его очень хорошо описывал писатель Владимир Гиляровский в произведении «Москва и москвичи». Работаю вместе с двумя молодыми сценаристками, которые окончили наши курсы при «Мосфильме», — это Елена Подрез и Екатерина Короткова. Мы сделали комически-детективную историю по мотивам Гиляровского и писателя Артура Конан Дойла. Главные действующие лица: режиссер Константин Станиславский, на его роль уже утвердили актера Константина Крюкова, и писатель Владимир Гиляровский, его сыграет народный артист России Михаил Пореченков.

— Режиссер Никита Михалков заявил, что попытки отечественного кинематографа подражать Голливуду всегда были провальными, потому что российское кино вообще плохо справляется с тем, чтобы на кого-то походить. Согласны?

— У российского кино было большое стремление подражать кому-то. Конечно, что-то заимствовать и учиться полезно. Но я согласен с Михалковым. Советское кино было самобытным, со своим стилем. И российскому кино его тоже нужно найти.

— С уходом иностранных прокатчиков появилось больше возможностей для кино?

— Я всегда был сторонником ограничения иностранного присутствия на нашем рынке. Поскольку американцы практически захватили его и контролировали. Я считаю, что это большой шанс. Весь вопрос в том, как мы им воспользуемся. У нас была эффективная советская система, где продюсером выступало государство, оно делегировало права руководителю Госкино. В мое время это был Михаил Ермаш. И, кстати, в его период был расцвет советского кино. А есть вторая система — рыночная. Она тоже эффективна. Но мы находимся где-то посередине: от одной ушли, к другой пришли. Думаю, надо определяться. Но это должно решать государство, не я.

— И вам какая ближе система в кинопроизводстве: государственная или рыночная?

— Я склонен к тому, что система должна быть рыночной. Она должна быть ясная, понятная, хорошо работающая. Надо сказать, что у нас телевидение довольно успешно работает в этом направлении. Они соединили советскую систему с рыночной. Около 400 или больше сериалов показывают на наших главных каналах. В 1990-е годы у нас были мексиканские, бразильские, американские сериалы. А сейчас иностранных сериалов на телевидении почти нет. Поэтому я считаю, что замещение отечественными картинами — абсолютно реализуемая задача. Но это зависит от руководства. Оно должно организовать систему киноиндустрии так, чтобы она работала в правильном русле.

— Нужен ли культурный обмен России с другими странами, с бывшими союзными республиками?

— Последние 30 лет мы очень мало уделяли им внимания не только в области кино, но и культуры в целом. И это большая ошибка. Надо приглашать их учиться в Россию. Вся киноинтеллигенция Средней Азии, Украины, Белоруссии — вся вышла из ВГИКа. Они получали образование в России, а вместе с ним узнавали и традиции, язык, нашу культуру, литературу. Это образ мышления. В творческих вузах нужно составлять отдельные программы для представителей союзных республик.

ДОСЬЕ

Карен Георгиевич Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Учился в школе № 4 в Москве.

В 1975 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, занимался в мастерской Игоря Таланкина. Его полнометражный дебютным фильм — «Добряки» 1979 года. Успешными стали и картины, снятые в начале перестройки: «Зимний вечер в Гаграх» и «Курьер».

Редакция «Вечерней Москвы» поздравляет Карена Георгиевича с юбилеем