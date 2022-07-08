Любовь сквозь годы пронесли: как проходили свадьбы жителей столичных геронтологических центров

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Свадьба – одно из самых запоминающихся событий в жизни каждой пары. В День семьи, любви и верности жители городских геронтологических центров вспомнили, как прошли их торжества много лет назад.

Галине Леонидовне Балабиной из Геронтологического центра «Измайлово» 86 лет, но день своей свадьбы она помнит хорошо, будто это было вчера. Сама она родом из Баку, замуж вышла в Азербайджане. Согласно местным традициям было организовано торжество «на два дома». Празднование началось у невесты.

— В это сложно поверить, но в одной из комнат удалось поместить 50 гостей! Отмечали с шести вечера до самого утра. У меня музыкальное образование, поэтому на свадьбе играла классическая музыка, которую сама исполняла на фортепьяно, — поделилась Галина Леонидовна.

На следующий день торжество продолжилось в доме у жениха. Еще неделю после свадьбы молодожены ходили по гостям. Они были счастливы, что такое важное событие прошло в кругу родных и близких.

— Самое главное и ценное в жизни — это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь сам», — добавила Галина Леонидовна.

Дружба на век

В молодости у Валентины Александровны Агуреевой, проживающей в Геронтопсихиатрическом центре «Орехово-Борисово», было три лучшие подруги. Девушки часто представляли будущую семейную жизнь.

— Как-то раз мы мечтали, какую хотели бы свадьбу, рассуждали, как будем дружить семьями, гулять все вместе с детьми. Так и случилось. Стоило мне покинуть семейный дом и стать женой, как следом еще три подруги сыграли свадьбы, — рассказала Валентина Александровна.

Валентина Александровна / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Праздник с размахом

Нина Флегонтовна и Дмитрий Борисович Романовы, жители Геронтологического центра «Коньково», вместе почти 65 лет. Дмитрий Борисович делал предложение возлюбленной несколько раз, и не дождавшись положительного ответа, решил отвезти любимую в ЗАГС.

Нина Флегонтовна и Дмитрий Борисович Романовы / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Я понимала, что заявление подавать нужно заранее, поэтому ехала расслабленная. И каково было мое удивление, когда Дмитрий смог уговорить сотрудников ЗАГСа, и они согласились нас расписать в этот же день. Дали всего два часа на размышление, — вспомнила Нина Романова.

Это время пара провела в кинотеатре. А через несколько дней новоиспеченные молодожены отпраздновали свадьбу в кругу друзей в красном уголке в общежитии.

— Это была настоящая комсомольская свадьба. Народу было много. Поскольку мы никогда не копили деньги, то назанимали столько, что потом еще три года возвращали долги, — посмеялся Дмитрий Борисович.

Инициатива в женских руках

Супруги Людмила Ивановна и Олег Иванович Левченковы, проживающие в Геронтологическом центре «Теплый стан», вместе с 9 класса. Дожидаться предложения от любимого Людмила Ивановна не стала, и сама позвала его в ЗАГС.

— Удивлением это не было. Мы любили друг друга и понимали, что идем к созданию семьи, — рассказал Олег Иванович.

На свадьбе коллеги Людмилы Ивановны удивились, увидев в статусе жениха Олега Ивановича, потому что ранее она представляла его как своего брата.

— С коллегами мы ходили в походы, и чтобы брать с собой Олега, приходилось идти на обман, — улыбнулась Людмила Ивановна.

Людмила Ивановна и Олег Иванович Левченковы / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Свадьба молодых прошла в кругу близких. Мать Людмилы Ивановны работала в местном доме культуры, где взяла на прокат платье. Торжество не обошлось без приключений.

— Нам подарили на свадьбу 25 рублей. Конверт лежал около открытого окна, откуда мама случайно его смахнула. Большой дружной компанией мы пошли искать подаренные деньги. И мама нашла их, — отметила Людмила Ивановна.

Работа с воспоминаниями — один из методов, который сотрудники геронтологических центров используют в качестве терапии жителей. Такой способ помогает людям пожилого возраста «освежать» память, а также осмыслить значимость прожитых лет и оценить по достоинству приобретенные опыт и знания. Воспоминания о важных и счастливых событиях снимают напряжение, предотвращают депрессивное состояние и улучшают настроение.

Поздравляем москвичей с Днем семьи, любви и верности. Желаем долгих и счастливых лет совместной жизни!