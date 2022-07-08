Партнерские роды и «золотой час»: врач рассказала о современных принципах акушерства

Наталья Любчич, заведующая 2-м акушерским отделением родильного дома ГКБ имени С. С. Юдина / Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

В День семьи, любви и верности «Вечерняя Москва» поговорила с врачом — акушером-гинекологом о мягких партнерских родах, правиле «золотого часа» и других возможностях современного акушерства и неонатологии. На вопросы «ВМ» ответила Наталья Любчич, заведующая 2-м акушерским отделением родильного дома ГКБ имени С. С. Юдина.

— Партнерские роды — один из самых популярных видов естественных родов в современном акушерстве. Разрешены ли сегодня партнерские роды и как врачи относятся к присутствию партнеров на родах?

— Женщина — главная при родах. Создание для нее доброжелательной, теплой обстановки, максимально приближенной к домашней, является одним из приоритетов роддома. Именно поэтому мы следуем принципам семейной ориентированности и открыты для партнеров. Представьте уютный родбокс: приглушенный свет, легкая музыка или тишина, зажжены электросвечи… Муж делает жене массаж, нежно обнимает, подбадривает, обеспечивает психоэмоциональный и бытовой комфорт. Многие даже танцуют! У каждой пары своя особенная «химия». Мы всегда помогаем партнеру-мужчине адаптироваться в новой и незнакомой для него среде.

Подсказываем в выборе позы при родах, для осуществления немедикаментозного обезболивания роженицы, предлагаем перерезать пуповину и загадать желание «на счастье», выложить младенца на грудь — для осуществления контакта «кожа к коже» и соблюдения принципов тепловой цепи. Все эти мероприятия формируют более тесную связь между всеми членами семьи. Отец ребенка может поддержать свою любимую женщину как при естественных родах, так и при кесареве сечении. Партнерские роды — отличная возможность приобщиться к чуду рождения малыша и стать еще ближе друг другу.

— Что такое «золотой час» и почему он важен?

— В первый час после родов формируется уникальная психологическая и эмоциональная связь между родителями и младенцем. Мама и папа могут вместе любоваться плодом своей любви сразу после его рождения, держать его на руках и делать первые фото, запечатлеть один из самых важных и значимых моментов в жизни семьи.

Малышу в первые секунды жизни крайне важно прижаться к тому, кто его любит. Тесный контакт помогает ребенку мягче прожить этап запуска адаптивных механизмов. После рождения малыша акушерка выкладывает ребенка на живот его мамы для обмена микрофлорой. Пуповина обязательно должна отпульсировать. Через нее ребенку поступает плацентарная кровь, обогащенная железом, гемоглобином и прочими микроэлементами. Также в ней содержатся важные для развития иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем запасы стволовых клеток.

Если пуповина пульсирует, значит, малыш получает больше полезных веществ, в среднем от 100 до 300 миллилитров плацентарной крови, а риск железодефицитной анемии автоматически снижается. Первое прикладывание малыша к груди также происходит в первый час после родов. На уровне физиологии ребенок получает драгоценные для иммунитета капли молозива, а у мамы запускаются механизмы послеродового восстановления.

Даже если роды прошли в условиях операционной или возникла необходимость в проведении дополнительных медицинских вмешательств, мы стараемся соблюсти правила «золотого часа» в возможном объеме. Присутствие папы в это время просто необходимо. Нам, врачам и всему медицинскому персоналу нашего родильного дома, всегда приятно видеть, что все больше и больше мужчин приходит в роддом, чтобы поддержать своих любимых жен на всех этапах родов и послеродового периода.

— Партнерские роды и «золотой час» — это современные принципы акушерства, если беременность проходит нормально и ребенок рождается в срок. А что, если ребенок рождается недоношенным?

— При преждевременных родах скорая помощь экстренно отвезет женщину в перинатальный центр, так как недоношенные дети с первых секунд жизни нуждаются в особых условиях. В таких центрах созданы все условия для оказания реанимационной помощи, выхаживания и дальнейшего наблюдения за детьми, рожденными с низкой и экстремально низкой массой тела.

Недавно в перинатальном центре ГКБ имени С. С. Юдина обновили специальные высокотехнологичные кювезы для недоношенных детей. Они используются в случаях, когда ребенок родился раньше срока и с осложнениями, требующими интенсивной терапии. Благодаря современным технологиям выхаживания недоношенные дети имеют все шансы вырасти здоровыми. Кстати, позднее пресечение пуповины допускается даже у малышей, рожденных раньше срока, но только тогда, когда показатели здоровья не представляют угрозы для жизни.

— Практикуется ли в роддоме совместное пребывание?

— Раньше считалось, что женщине необходимо отдохнуть и прийти в себя после родов. Детские сестры приносили ребенка только на кормление и по определенному графику. К счастью, времена и взгляды меняются, наука не стоит на месте, старый подход ушел в прошлое. Сегодня в родильном доме дети находятся с мамами круглосуточно. Совместное пребывание позволяет создать максимально благоприятные условия для эффективного послеродового ухода и минимизировать вероятность развития послеродовых осложнений. Оставаясь рядом с малышом, женщина может кормить его по требованию. Лактация наладится сама собой, ведь главные стимулы для выработки молока — частое прикладывание к груди и усилия ребенка.

Как сегодня сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, для московских родильных домов и перинатальных центров закупили 365 единиц специального высокотехнологичного оборудования для выхаживания детей, родившихся раньше срока. Его стоимость составила почти 900 миллионов рублей, поставки будут завершены до конца 2023 года. Оснащение новейшим оборудованием для выхаживания недоношенных детей позволит значительно повысить качество специализированной медицинской помощи в столице. По словам заммэра, часть медицинского оборудования приобретается по контрактам жизненного цикла. Такая форма закупок подразумевает, что поставщик обеспечивает работоспособность оборудования на протяжении всего срока его эксплуатации.